到東京迪士尼歡慶浪漫聖誕節～2024年11月中旬聖誕活動夢幻登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

一年一度最浪漫的聖誕節即將到來！今年你要與另一半如何度過呢？不妨一起到東京迪士尼度過一場最～浪漫夢幻的聖誕節吧！

東京迪士尼渡假園區2024聖誕節即將在11月中旬正式開催，兩個園區都將推出各種聖誕節限定的裝飾、活動、周邊商品與餐點，夜晚時還有璀璨的煙火秀照亮夜空，究竟有哪些精采的活動，讓窩日本帶你搶先看！

東京迪士尼樂園

2024年的聖誕節遊行將展開特別版本「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」（迪士尼・聖誕故事 Fond Farewell），遊行自2015年以來舉辦至今，將在今年畫下句點，因此迪士尼和皮克斯角色們將一同登場，在暖心的聖誕遊行裡與你迎接最後的盛會。

遊行路線，約45分鐘，一日一回

在迪士尼樂園內你將看到專業的樂隊們，在街頭演奏經典的聖誕歌曲，並加入特別編排的聖誕版本曲目，炒熱聖誕氛圍。

在「ワールドバザール」世界市集中央，將展示一棵高約15公尺的聖誕樹！並加入聖誕精靈「リルリンリン（Li’l RingRing）的裝飾品、各式花環與燈飾，呈現濃厚的聖誕夢幻氣息。

每天晚上在城堡前，隨著聖誕歌曲的旋律，華麗璀璨的煙火將點亮整個夜空！

約5分（1日1回）

每到聖誕節就是電影「聖誕夜驚魂」的主場！

從9月19日開始一路至2025年1月3日，幽靈公館將推出特別的活動「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」（幽靈公館：假期夢魘），喜歡傑克的朋友們絕不能錯過！

東京迪士尼海洋

換上聖誕服裝的米奇、米妮與達菲夥伴們將和聖誕老人一起乘坐裝飾著滿滿聖誕裝飾的船隻登場！在明亮愉快的聖誕音樂中，和所有來賓招呼問候。

地中海港灣上，一次約15分鐘，一日一至二回

穿戴帥氣白色服裝的海洋樂隊，將在園區街頭演奏大家最喜愛的聖誕歌曲們，為園區增添聖誕氛圍！

在美國海濱將裝飾一棵高約15公尺的聖誕樹！夜幕低垂時，璀璨的燈飾與海濱氛圍將帶來滿滿的浪漫氣息。

隨著聖誕歌曲的旋律，每天晚上也將在夜空中施展華麗的煙火，照亮整個海洋園區～

約5分（1日1回）

最後別忘了要購買聖誕節限定的紀念商品啦！

為了紀念「迪士尼・聖誕節2024」，限定商品將於2024年11月8日提早開賣，除了有以聖誕節為主題的米奇與夥伴們之外，聖誕妖精「Li’l RingRing」的可愛周邊商品也將限量推出！

兩座園區也會推出聖誕限定的美食餐點，讓你一次滿足視覺與味蕾的聖誕饗宴～今年聖誕節就到東京迪士尼度假樂園享受最特別的聖誕活動吧！

ディズニー・クリスマス 2024 迪士尼・聖誕節 2024

特別活動時間: 2024年11月15日～2024年12月25日

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/christmas2024/tds/

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