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日本滑雪／度假必看！精選5家必住長野飯店，附溫泉、SPA，讓肌肉痠痛全都一掃而空

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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平常總是待在喧囂繁忙的城市，是不是也想讓你到個清靜的地方好好放鬆一下呢？那非常推薦你可以到長野縣來趟旅行！知名的度假聖地輕井澤、歷史古蹟松本城和白馬五龍滑雪場都在這裡，今天AsiaYo也特別挑選了5家周圍超人氣的長野飯店，讓你這次的日本自由行除了有美景作伴，還能在舒適的長野住宿過上一晚。

🎿 輕井澤飯店推薦

📌輕井澤萬豪飯店｜日式溫泉、寵物友善

圖/AsiaYo提供
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如果想帶著家中寵物一同出門走走，非常推薦來到輕井澤萬豪酒店！這家飯店提供了寵物入住的服務，而且房間也相當寬敞，讓狗狗們可以自在的在這個舒服的空間內奔跑。

📍附近地標：輕井澤白絲瀑布 - 4.61 公里、舊輕井澤銀座通 - 5.48 公里


📌舊輕井澤桔梗Curio希爾頓精選飯店｜鄰近舊輕井澤銀座通

圖/AsiaYo提供
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舊輕井澤桔梗Curio希爾頓精選飯店提供了豐富的娛樂設施，像是：健身房SPA服務大眾溫泉池，除此之外這裡每到了秋季還會有一整片通紅的楓葉，別忘了拿起手機把這個限定的景色好好拍下來喔！

📍附近地標：舊輕井澤銀座通 - 463 公尺、輕井澤白絲瀑布 - 5.74 公里


📌輕井澤森林別墅飯店｜森林系villa

圖/AsiaYo提供
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輕井澤森林別墅飯店打造了一整棟的小木屋空間，裡頭無論是沙發躺椅，甚至是烹調用具都有，外頭還有一整片的草皮木棧道可以玩耍，超級適合帶著整個家庭來到這裡好好放鬆一下。

📍附近地標：輕井澤白絲瀑布 - 3.27 公里、舊輕井澤銀座通 - 6.70 公里

🦆 松本城飯店推薦

圖/星野集團提供
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說到【星野集團】界 松本，厲害的當然不只有室內與室外的溫泉池，另外一個不能錯過的就是這裡的特殊活動了！到了晚上飯店還會準備品酒及音樂會，讓你可以沉浸在音樂與美酒的夢幻空間內。

📍附近地標：松本城 - 3.12 公里

🎿 白馬五龍滑雪場飯店推薦

圖/AsiaYo提供
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想安排到白馬岩岳滑雪場的朋友們，千萬別錯過這家飯店~這裡不只距離滑雪場超近，還有提供免費的停車場，讓你不用辛苦地尋找停車位。如果沒有滑雪需求的朋友們還可以在這裡盡情地泡溫泉，想待上一整天完全不成問題的。

📍附近地標：白馬岩岳滑雪場 - 2.21 公里、白馬五龍滑雪場 - 8.28 公里

今天的長野飯店分享就暫時告一個段落了！除了住宿之外，如果還想要知道輕井澤附近有什麼好玩的景點或是想要嘗試看看滑雪，目前>AsiaYo上還有東京輕井澤跟團旅遊、貓魔滑雪場跟團旅遊和新瀉苗場滑雪自由行可以做選擇，現在就手刀到平台查看更多資訊吧~

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