預約免排隊！「日本美食通」7大類、4.2萬間餐廳　12／31前訂位費享回饋

【旅奇傳媒/編輯部報導】遊日人數再創新高！根據日本政府觀光局及交通部觀光署統計，今年1到8月國人赴日旅遊突破410萬人次，日本持續雄霸海外人氣旅遊目的地冠軍，旅遊電商平台 KKday 深耕拓展日本旅遊市場，繼導入日本飯店住宿後，再宣布與日本最大餐廳預約平台「Tabelog」策略結盟，導入日本42,000間熱門餐廳預訂服務，讓旅客免排隊就能前往當地人氣餐廳用餐，推薦日本燒肉、壽司、日料&居酒屋、拉麵、燒鳥、鍋物、甜點等七大類型餐廳，即日起至今年12/31前透過「日本美食通」訂位即可享有KKday Points回饋，相當於訂位費全免！

▲（由左至右）Tabelog事業本部合作推進負責人田辺先生、Tabelog上級執行役員公司長鴻池先生、KKday日本分公司總經理大淵公晴、KKday台灣市場處總經理陳葦如。 圖：KKday／提供

KKday 日本分公司總經理大淵公晴表示，日本一直是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地，很開心各類日本文化體驗、美食美景都能持續獲得台灣民眾喜愛。此次也很榮幸能與日本知名餐廳預訂平台「Tabelog」合作，提供台灣旅客更豐富的日本美食體驗，透過 KKday 平台預訂餐廳，旅客無需再爲語言不通或訂位不便而困擾，站上提供中文、英文、韓文、泰文等多語系服務，包含當地人氣IG打卡餐點、米其林必比登推薦、老字號餐廳等都可以在站上瀏覽餐廳介紹、菜單內容、即時訂位，享受更加便利且多元的旅遊服務。

日本餐廳預訂網站「Tabelog」上級執行役員公司長鴻池先生表示，觀察亞洲旅客遊日飲食習慣，指出燒肉、壽司和居酒屋是三大必吃的美食類別，特別是位於東京和大阪的餐廳最受歡迎。此外，Tabelog 作為日本最大的餐廳平台，不僅提供熱門地區和人氣類別的餐廳預訂，還有更多本地特色及獨特的日本料理，由於線上預訂的便利性，過往有近40%的海外旅客經常在出發當日或前一天透過平台預訂餐廳。此次，Tabelog 與 KKday 合作，除了遊客能夠輕鬆預訂日本餐廳，享受當地美食文化，同時，我們期待此次合作所創造的協同效應，為日本餐飲店帶來擴展國際客群的機會。

日本魅力不退燒 日本商品銷售成長3成、美食體驗搜尋量成長4成

▲傳統金繼體驗。 圖：KKday／提供

KKday 台灣市場處總經理陳葦如補充，統計今年前三季日本旅遊商品銷售較去年同期再成長3成，顯示日本對台灣旅客吸引力不減，站上所販售的日本旅遊體驗商品，除了景點門票、交通接駁及一日遊受旅客青睞外，觀察今年美食體驗商品搜尋量較去年成長4成，特別是有提供線上訂位、點餐服務的美食體驗成為旅客首選。為此，積極強化餐飲商品布局，導入Tabelog熱門餐廳的線上預訂服務。展望未來，除了持續深耕日本旅遊市場、拓展合作餐廳數量外，將同時結合旅遊與美食包裝更多元的商品，提供旅客更豐富的選擇。

進一步觀察日本自由行趨勢發現，旅客遊日天數平均皆超過6天，至多會達8到10天，更統計2023年間，旅客首次遊日後，會有約1成5的旅客於3到6個月內再度訪日，另也有超過2成的旅客，會於一年後再次遊日，而日本近期也有不少新興的人氣目的地受青睞，例如山梨、新潟、靜岡等地，且旅客除了前往知名景點外，對於探索日本在地文化更為嚮往，KKday 所推出的傳統金繼體驗、日式小物手作、海女體驗、日式料理製作、忍者體驗等都受到關注。

直入日本人氣餐廳免排隊 推薦人氣七大類型餐廳、六步驟快速預訂

Tabelog 是日本最大的餐廳搜尋及預訂服務平台，涵蓋當地人氣美食、特色料理等多樣的餐廳，KKday 目前已導入全日本共42,000間的餐廳預訂服務，依據國人喜好推薦燒肉、壽司、日料&居酒屋、拉麵、燒鳥、鍋物、甜點小食等類型的餐廳，旅客只要找到心儀的餐廳後，選擇人數、日期及時間，填寫預訂資料、付款後即完成預訂，到餐廳只要出示憑證核銷就可用餐，方便又快速！

燒肉控可選位於銀座的「Ginza Chikamitsu（銀座 ちかみつ）」、「Yakiniku Ushigoro（焼肉うしごろ）」，兩間皆曾入選「Tabelog 燒肉 東京 百名店」，也是Tabelog 站上熱門預訂餐廳；壽司則推薦老字號的日式餐廳「Shutoku」，是一間融合了日本料理元素的江戶前壽司店；喜愛品嚐道地日式料理的，可選擇位於名古屋曾獲得米其林必比登推薦的「Una fuji（うな富士）」，品嚐道地鰻魚三吃。

▲東京淺草東壽喜燒名店「Chinya」。 圖：KKday／提供

拉麵的部分，也有涵蓋東京、大阪、京都、福岡等地的人氣拉麵店可選擇，此外，到日本必吃的串燒推薦東京「Shirogane Toritama（白金 酉玉 本館）」及福岡「Yakitori Taka（焼き鳥 貴）」，都曾入選過「2023 Tabelog 燒鳥 東京 百名店」，冬季最夯的鍋物料理，則有博多必吃人氣排隊牛腸鍋「博多內臟火鍋前屋總店」以及東京淺草壽喜燒名店「Chinya」，最後則是螞蟻人最愛甜點，推薦新宿可麗餅餐廳「Crepe Galette BREIZH Cafe Creperie（ブレッツ カフェ クレープリー 新宿タカシマヤ店）」，可體驗甜點配美酒，還有京都特色「KYOTO STAR BAR」，在日式酒吧中享受道地美味刨冰。即日起至12/31於KKday預訂餐廳，都享有 KKday Points 的回饋優惠！

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