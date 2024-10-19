感受文青味！日本岡山縣「森林藝術祭」至11/24登場　2位台灣藝術家也參展

【旅奇傳媒/日本部報導】2024年日本岡山縣「森林藝術祭 晴天之國・岡山」即日起至11/24 (日) 盛大登場。藝術祭以當代藝術為主軸，於岡山縣北部12個市町村展開，邀請日本國內外12國共42組藝術家參與，包括日本知名的蜷川實花、妹島和世、以金澤21世紀美術館《泳池》作品聞名的林德羅厄利什（Leandro Erlich）等，台灣則有廖建忠、林明弘參展。以多領域的藝術創作，傳遞藝術與當地自然的魅力。

展期間，JR西日本也攜手推出前往展區可使用的交通票券及門票的優惠套票「關西廣域鐵路周遊券+森林藝術祭鑑賞護照」及「關西&山陰地區鐵路周遊券+森林藝術祭鑑賞護照」等，無論從大阪或京都等地，都可輕鬆前往岡山。今年秋季賞楓之際即可參與這場自然與藝術交織的藝術盛會。

▍ 展區亮點作品一次看

1.奈義町｜室內槌球場 Spark Nagi

以金澤21世紀美術館《泳池》作品聞名的阿根廷藝術家林德羅厄利什（Leandro Erlich），將槌球場打造成森林的藝術作品《The Nature Above》。以象徵性的「吊橋」為中心，約300株森林造景樹木由上垂下，並透過吊橋下的鏡面反射，打造宛如漂浮在森林上空的的夢幻體驗。

▲由阿根廷藝術家林德羅厄利什（Leandro Erlich）所創作的作品《The Nature Above》。 圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

2.奈義町｜奈義町現代美術館

日本建築師磯崎新所設計打造的奈義町現代美術館，配合本次藝術祭，磯崎新生前豐富的作品也特別於館內限定展出。此外也包括日本當代藝術家 AKI INOMATA，運用 3D 列印技術於杯子內再現過去曾在此地創作的作品《想起昨日的天空（昨日の空を思い出す）》，將當時所拍攝的天空打造成「可以喝的藝術作品」，以此表現方式傳達時間不會再重來的概念。

▲日本當代藝術家 AKI INOMATA 創作可飲用的藝術作品《想起昨日的天空（昨日の空を思い出す）》。 圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

館內的「大地」區域則是展出日本知名作曲家坂本龍一＋藝術家高谷史郎的作品《TIME-déluge》。運用坂本龍一生前與高谷史郎共同攜手創作的舞台作品「TIME」的畫面與音效，於水面設置大型的 LED 影像牆面，與美術館原有的雕刻作品《大地》形成共鳴，為僅有展期間可欣賞到的藝術空間。

▲日本知名作曲家坂本龍一＋藝術家高谷史郎的作品《TIME-déluge》，搭配宮脇愛子所創作的雕刻作品《大地》。 圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

3.新見市｜滿奇洞

日本知名攝影師蜷川實花運用當地自然鬼斧神工的鐘乳洞「滿奇洞」為舞台，以豔麗的光影投射，將整個自然空間打造成沉浸式體驗型的藝術作品《宿於深淵彼岸之夢（深淵に宿る彼岸の夢）》。透過奇異的藍光帶領觀者進入奇幻世界，往內走將踏進由彼岸花所交織的緋紅空間，並配合音效，喚起深層的感受，將滿奇洞打造為超越時空的異世界空間。

▲蜷川實花 with EiM 運用滿奇洞奇幻的自然空間所打造的沉浸式藝術作品《宿於深淵彼岸之夢（深淵に宿る彼岸の夢）》。以藍色 LED 燈光投射，充滿奇異感。 圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

▲更深處詭譎的緋紅空間。水中的大片彼岸花彷彿呼應了其盛開在黃泉路上的傳說。 圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

▍ 兩位台灣藝術家亦有參展，展後作品也將留存

台灣藝術家林明弘運用展場新見圖書館的場館空間的特徵進行藝術設計，以在新見市探索時一間和服店提供的草木染染色圖鑑所獲得的靈感，進行作品繪製與展示。此外，台灣藝術家廖建忠以代表展區鏡野町的鳥類－冠魚狗為主題，創作出高達6.5公尺的裝置藝術，內部更藏有小巧思種植日本辛夷，串聯起藝術作品與當地自然環境。藝術祭結束後，林明弘及廖建忠所創作的作品亦會留存於當地繼續展出。

▲台灣藝術家林明弘以草木染染色圖鑑所獲得的靈感所作的作品《Standard Colors 2024（スタンドカラー 2024）》。 圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

▲台灣藝術家廖建忠以代表當地的鳥類冠魚狗所創作的作品《山中回聲（山に響くこだま）》。 圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

▍ 前往展區優惠的交通票券攻略

參加藝術祭的旅客除了可選擇購買展期內全作品皆可欣賞的鑑賞護照，或單館門票的單館鑑賞券外，展期間，JR西日本特別推出交通票券加上藝術祭門票的「關西廣域鐵路周遊券+森林藝術祭鑑賞護照」及「關西&山陰地區鐵路周遊券+森林藝術祭鑑賞護照」、「關西廣域鐵路周遊券+岡山樂享周遊券」等多種套票。無論選擇飛往關西或岡山，前往藝術祭展區，或想延伸腳步安排至大阪、京都、鳥取等西日本地區旅遊將更加便利。今年秋季賞楓之際不妨將岡山森林藝術祭規劃進行程。

◆ 2024「森林藝術祭晴天之國・岡山」

・舉辦時間：2024年9月28日 (六)～2024年11月24日 (日)

・舉辦地點：岡山縣北部12市町村（津山市、高梁市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町）

・門票：鑑賞護照3,000日圓（大人）、單館鑑賞券700日圓

・交通套票：JR西日本「關西廣域鐵路周遊券+森林藝術祭鑑賞護照」12,000日圓、JR西日本「關西&山陰地區鐵路周遊券+森林藝術祭鑑賞護照」18,000日圓、JR西日本「關西廣域鐵路周遊券+岡山樂享周遊券」12,800日圓

※岡山樂享周遊券：展期內可兌換森林藝術祭鑑賞護照

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