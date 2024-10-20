在日本體驗亞洲高爾夫的極致魅力 實現打好吃好住好的愜意時光

【文・ttn旅報】

日本氣候舒適宜人，成為台灣人海外打球首選地。但因國情和文化差異，部分球場不接待外國人，或被要求透過日本代理商預約，讓台灣旅行代理店在擴展球場資訊上面臨挑戰。日本在地代理商Japan Boost Travel將為您解決這些難題！由Japan Boost Travel提供的高爾夫行程，涵蓋從東京、關西等大都市圈至九州、沖繩等地方的全日本各大城市。無論是最少3人的小團體還是大型團體，都能靈活應對，並根據需求進行彈性調整。此外，平台的預訂系統簡單便捷，讓繁瑣的安排變得輕鬆順利！

Japan Boost Travel提供球友，涵蓋東京、大阪、福岡、沖繩等城市，無論是小型團體還是最多20人的大型團體都可以靈活對應。此外，也提供對球友而言重要的關鍵資訊，如從發球台到果嶺的地形變化和動態影響等，每次揮桿都變得更加精確與挑戰性十足。

無論你想在度假中輕鬆享受生活，還是挑戰世界級果嶺，Japan Boost Travel 都能讓每一場揮桿都成為難忘的體驗。

TIPS 秉持「打好、吃好、住好」的初心，此行程在住宿安排上特別考量3大要素，為球友們提供最佳體驗 交通便利 飯店與球場間的接送服務方便，無需攜帶球具耗時奔波。 地點優越 入住飯店位於都會車站或知名商圈附近，度過休閒時光。 生活便利 購物、藥妝店、晚餐宵夜選擇豐富，隨時滿足球友各種需求。 在日本揮桿於如詩如畫的世界級球場、享受美味佳餚和極致住宿，實現夢想高爾夫之旅！

夢幻球場⛳️ PGA球場頂級高球度假村「太陽之谷」賞楓泡湯高球遊

由名匠小羅伯特．特倫特．瓊斯設計的36洞高爾夫球場，充滿挑戰性與樂趣。這座充分利用自然起伏的丘陵球場，以其高策略性著稱，同時還能欣賞壯麗的男體山與茂密森林交織而成的絕美景觀。四季各有不同的美景，特別是秋季的紅葉更是令人讚嘆，不必前往擁擠的觀光景點，就能悠然享受這片大自然的美好。推薦住宿頂級高球度假村「太陽之谷」可坐擁日式大浴場，泡湯度假。

【左圖】太陽之谷【右圖】長崎海洋皇宮 圖／SCSK 提供

人氣球場⛳️ 世界最美球場之一【長崎海洋皇宮】九州高球遊

被譽為全球最美麗的高爾夫球場之一，長崎海洋皇宮高爾夫球場。天然海風及獨特地形變化莫測，挑戰揮桿策略與球技，還可欣賞無敵的海景。是日本球友「一生至少要挑戰一次」的球場之一。推薦入住海洋皇宮高爾夫度假村，可大啖日本和牛、鰻魚等多樣美味日式料理。

經典球場⛳️ GF系列千葉天花板級豪華高球度假村【里所之森】

日本唯一由大滿貫選手「Gary Player」傾心設計、命名的球場。提供完美高球行程：兩場度假村球場加1場PGM會員制名門球場，帶來全新的揮桿體驗。獨特球道設計，讓球友揮桿間俯瞰美麗的房總半島99里海岸，短洞兩側的紅沙區陷阱，充滿挑戰與刺激。

【左圖】高球度假村_里所之森。【右圖】日本百大PGA大賽球場 圖／SCSK 提供

大獎賽球場⛳️ 沖繩最美海景度假村：挑戰日本百大PGA大賽球場

坐擁北沖繩最美的海景度假村，榮登高爾夫愛好者的度假天堂之一。更是豪華住宿的最佳選擇。

球場結合先進戰略和攻擊性的設計，在靜謐且神秘的氛圍中提供全新的挑戰。

從直面藍色大海的起始洞開始，池塘與沙坑障礙巧妙配置於球道間，蜿蜒的急轉彎、林立的樹木群，以及隱藏於山谷間的障礙，增添了球場的深度與難度。

圖／SCSK 提供

在台業務聯繫窗口 聯繫號碼 02-2731-8965

(文＝SCSK)

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