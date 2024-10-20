快訊

高雄蛋黃區「殺豬」擾人清夢 肉品公司擬提告…遷移又喊卡

影／現場有多種毒品…台中七期豪宅1男遭凌虐致死 檢警查緝4人到案

預告大規模摧毀房舍！以軍官員鬆口「幾天至幾周」結束黎巴嫩行動

在日本體驗亞洲高爾夫的極致魅力 實現打好吃好住好的愜意時光

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／TTN圖庫
圖／TTN圖庫

【文・ttn旅報】

日本氣候舒適宜人，成為台灣人海外打球首選地。但因國情和文化差異，部分球場不接待外國人，或被要求透過日本代理商預約，讓台灣旅行代理店在擴展球場資訊上面臨挑戰。日本在地代理商Japan Boost Travel將為您解決這些難題！由Japan Boost Travel提供的高爾夫行程，涵蓋從東京、關西等大都市圈至九州、沖繩等地方的全日本各大城市。無論是最少3人的小團體還是大型團體，都能靈活應對，並根據需求進行彈性調整。此外，平台的預訂系統簡單便捷，讓繁瑣的安排變得輕鬆順利！

Japan Boost Travel提供球友，涵蓋東京、大阪、福岡、沖繩等城市，無論是小型團體還是最多20人的大型團體都可以靈活對應。此外，也提供對球友而言重要的關鍵資訊，如從發球台到果嶺的地形變化和動態影響等，每次揮桿都變得更加精確與挑戰性十足。

無論你想在度假中輕鬆享受生活，還是挑戰世界級果嶺，Japan Boost Travel 都能讓每一場揮桿都成為難忘的體驗。

TIPS
秉持「打好、吃好、住好」的初心，此行程在住宿安排上特別考量3大要素，為球友們提供最佳體驗
交通便利飯店與球場間的接送服務方便，無需攜帶球具耗時奔波。
地點優越入住飯店位於都會車站或知名商圈附近，度過休閒時光。
生活便利購物、藥妝店、晚餐宵夜選擇豐富，隨時滿足球友各種需求。
在日本揮桿於如詩如畫的世界級球場、享受美味佳餚和極致住宿，實現夢想高爾夫之旅！

夢幻球場⛳️

PGA球場頂級高球度假村「太陽之谷」賞楓泡湯高球遊

由名匠小羅伯特．特倫特．瓊斯設計的36洞高爾夫球場，充滿挑戰性與樂趣。這座充分利用自然起伏的丘陵球場，以其高策略性著稱，同時還能欣賞壯麗的男體山與茂密森林交織而成的絕美景觀。四季各有不同的美景，特別是秋季的紅葉更是令人讚嘆，不必前往擁擠的觀光景點，就能悠然享受這片大自然的美好。推薦住宿頂級高球度假村「太陽之谷」可坐擁日式大浴場，泡湯度假。

【左圖】太陽之谷【右圖】長崎海洋皇宮 圖／SCSK 提供
【左圖】太陽之谷【右圖】長崎海洋皇宮 圖／SCSK 提供

人氣球場⛳️

世界最美球場之一【長崎海洋皇宮】九州高球遊

被譽為全球最美麗的高爾夫球場之一，長崎海洋皇宮高爾夫球場。天然海風及獨特地形變化莫測，挑戰揮桿策略與球技，還可欣賞無敵的海景。是日本球友「一生至少要挑戰一次」的球場之一。推薦入住海洋皇宮高爾夫度假村，可大啖日本和牛、鰻魚等多樣美味日式料理。

經典球場⛳️

GF系列千葉天花板級豪華高球度假村【里所之森】

日本唯一由大滿貫選手「Gary Player」傾心設計、命名的球場。提供完美高球行程：兩場度假村球場加1場PGM會員制名門球場，帶來全新的揮桿體驗。獨特球道設計，讓球友揮桿間俯瞰美麗的房總半島99里海岸，短洞兩側的紅沙區陷阱，充滿挑戰與刺激。

【左圖】高球度假村_里所之森。【右圖】日本百大PGA大賽球場 圖／SCSK 提供
【左圖】高球度假村_里所之森。【右圖】日本百大PGA大賽球場 圖／SCSK 提供

大獎賽球場⛳️

沖繩最美海景度假村：挑戰日本百大PGA大賽球場　

坐擁北沖繩最美的海景度假村，榮登高爾夫愛好者的度假天堂之一。更是豪華住宿的最佳選擇。

球場結合先進戰略和攻擊性的設計，在靜謐且神秘的氛圍中提供全新的挑戰。

從直面藍色大海的起始洞開始，池塘與沙坑障礙巧妙配置於球道間，蜿蜒的急轉彎、林立的樹木群，以及隱藏於山谷間的障礙，增添了球場的深度與難度。

圖／SCSK 提供
圖／SCSK 提供

在台業務聯繫窗口
聯繫號碼02-2731-8965

(文＝SCSK)

Promotion

延伸閱讀>>12／12越捷航空重啟台南－胡志明市 台越機票0元起手刀快搶

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

度假村 沖繩 美景

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

日本成人繪師橫田守大讚台灣菜好吃 網看照片發現滿滿「三色豆」

日本植物學家命名台灣特產愛玉 中研院南院區首展揭露樣本地點

沖繩榮町市場喝到阿里山咖啡 翁章梁：老闆內行人

北投國華高球場獲2024年環境領袖自然資源保護獎亞軍 將推短期會員證

相關新聞

在日本體驗亞洲高爾夫的極致魅力 實現打好吃好住好的愜意時光

日本氣候舒適宜人，成為台灣人海外打球首選地。但因國情和文化差異，部分球場不接待外國人，或被要求透過日本代理商預約，讓台灣旅行代理店在擴展球場資訊上面臨挑戰。日本在地代理商Japan Boost Travel將為您解決這些難題！...

感受文青味！日本岡山縣「森林藝術祭」至11/24登場　2位台灣藝術家也參展

【旅奇傳媒/日本部報導】2024年日本岡山縣「森林藝術祭　晴天之國・岡山」即日起至11/24 (日) 盛大登場。藝術祭以當代藝術為主軸，於岡山縣北部12個市町村展開，邀請日本國內外12國共42組藝術家

2025春節連假日本旅遊攻略！精選日本3大城市新年跟團旅遊，東京／九州／北海道玩雪趣

距離2025農曆過年只剩100天左右，辛苦了一整年想趁著春節連假出國旅遊好好犒賞自己的你快看過來！今天要分享的日本新年旅遊攻略絕對能幫上忙，日本雖然沒有在過農曆年但是新年氛圍會持續至1、2月喔，快把握日本的雪季與新年氣息，跟著AsiaYo來一場輕鬆又充滿日式文化的蛇年日本跟團旅遊吧！

預約免排隊！「日本美食通」7大類、4.2萬間餐廳　12／31前訂位費享回饋

【旅奇傳媒/編輯部報導】遊日人數再創新高！根據日本政府觀光局及交通部觀光署統計，今年1到8月國人赴日旅遊突破410萬人次，日本持續雄霸海外人氣旅遊目的地冠軍，旅遊電商平台 KKday 深耕拓展日本旅遊

上野一日遊推薦景點、必吃美食–鴨湯拉麵、燒肉午餐、還有……(下)

延續"(東京)上野一日遊推薦景點、必吃美食–鴨湯拉麵、燒肉午餐、還有…..(上)"，本文將再推薦幾個上野景點與美食

上野一日遊推薦景點、必吃美食–鴨湯拉麵、燒肉午餐、還有……(上)

本篇將介紹上野必逛景點與美食。一起來體驗上野的魅力吧~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。