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【2024日本滑雪自由行攻略】滑雪新手／親子家庭／進階者適合，保證入住苗場王子大飯店，體驗馳騁在大片白雪上的樂趣

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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身為滑雪小白想要參加日本滑雪自由行，你知道該怎麼挑選滑雪場嗎？今天AsiaYo就推薦各位一個來自新潟縣的苗場滑雪場，這個滑雪場因為擁有各種難度的雪道，因此無論是新手還是進階者都非常適合，目前還有提供結合苗場王子大飯店的滑雪套裝方案，讓你前往滑雪完後也能在舒適的新潟飯店內好好休息。

🎿日本苗場滑雪場介紹

🚠多條纜車：許多人滑雪時最害怕的就是要耗費大量的時間在搭乘滑雪纜車，但苗場滑雪場打造了多達12條的纜車路線，讓你可以用最快的速度抵達山頂。

🛹滑雪類型多元：苗場滑雪場包含的滑雪類型超豐富，不管是想要在夜間滑雪，還是要帶著孩子一起練習，完全都不成問題喔！

🎿新潟苗場王子大飯店+早餐&滑雪票

圖/AsiaYo提供
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只要一走出苗場王子大飯店就是新潟苗場滑雪場了，真的非常便利~除此之外，如果練習了一整天的滑雪覺得身體有點疲累，這間飯店更打造了超紓壓的泡湯區，別忘了來到這裡好好犒賞整日的辛勞喔！

🔥含住宿！🎿《二人成行》新潟苗場自由四日行

圖/AsiaYo提供
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👓行程特色


❄天然粉雪：苗場滑雪場的雪質為天然粉雪比起其他雪種較來得鬆軟，因此滑雪時可以用輕鬆的力道就能向前行駛，跌倒時撞擊力也相對來的小，非常適合初學者

🚡獨家纜車體驗：苗場滑雪場內的龍之纜車可是目前日本最長的纜車，搭上纜車不僅能幫助你快速抵達山頂，在沿途還可以眺望周圍浪漫的雪場景觀喔！

⛄滑雪場資訊


🦖行程總覽


【Day 1】：自行前往苗場王子飯店

【Day 2】：全日苗場滑雪場自由活動

【Day 3】：全日苗場滑雪場自由活動

【Day 4】：全日苗場滑雪場自由活動、自行離開苗場王子飯店

💤住宿環境


📍  苗場王子飯店

圖/AsiaYo提供
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位在苗場滑雪場旁的苗場王子大飯店，不僅握有地利優勢，這裡餐食的精緻度可是不在話下烤肉鮭魚卵飯現煎鯖魚在這裡都吃的到，吃飽飽才有精力應付一整天的滑雪練習。如果對於休息空間講究的朋友，這次特別為你們準備了雙床房的房型，在辛苦的練習一整天後能躺在這麼舒適的床上休息，真的是舒服啦~

今天的日本新潟苗場王子大飯店滑雪自由行分享就暫時告一個段落啦~如果還想要挑戰更多滑雪行程的朋友們，目前AsiaYo上也有提供星野集團滑雪套裝方案、首爾出發的滑雪韓屋兩日團和阿爾卑斯滑雪十日團，現在就趕緊到平台獲得更多第一手資訊吧！

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