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上野一日遊推薦景點、必吃美食–鴨湯拉麵、燒肉午餐、還有……(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

延續"上野一日遊推薦景點、必吃美食–鴨湯拉麵、燒肉午餐、還有……(上)"，本文將再推薦幾個上野景點與美食

6. 鴨to蔥

位在阿美橫丁商圈內的美味拉麵 鴨to蔥，是在日本也為數不多的鴨湯頭拉麵。

湯頭的清澈與鮮甜來自整整兩天的低溫慢火燉煮，再加上講究的醬油和鴨油，入口瞬間鴨香味撲鼻而來、爆發力十足。

另外最大特點之一的「蔥」，店家使用日本最知名的丸太白蔥和九條蔥，白蔥的部分以炭火燒烤，把鮮甜和水份完全鎖緊蔥裡，一口咬下，香甜的蔥汁直接爆入口中，齒頰留香！

除了拉麵之外，可另外加點的小碗親子丼。使用味道濃厚滑嫩的特選蛋，搭配鴨高湯及微帶咬勁的鴨肉，一口下去滿嘴的蛋香與鴨肉的甜味，讓人意猶未盡。

地址：東京都台東区上野6-4-15

營業時間：平日11:00～15:00、17:00～21:30；假日11:00～20:00

官網：https://www.kamotonegi.com/

7. 燈花鯛魚鹽味蕎麥麵(鯛塩そば灯花)

雖然寫著蕎麥麵，但卻是間不折不扣的拉麵店。湯頭是近年流行的淡麗系，使用愛媛県宇和島的真鯛熬煮高湯，金黃色的湯頭看似清淡但卻有著魚介類的鮮甜。畫龍點睛地撒上一些柚子皮，入口清香、味道優雅，是不想吃重口味時的好選擇。

如果光吃麵覺得不夠飽足的人，也可以加點鯛魚高湯茶泡飯組合。

地址：東京都台東区上野7-1-1 Atre上野 1F

營業時間：早上10:00 – 凌晨01:00

官網：https://ramen-toka.com/tai_toka

8. 土古里 燒肉

土古里位於上野車站旁，是一家以A4等級以上山形牛為專賣的燒肉店。提供單點或吃到飽兩種形式，120分鐘吃到飽共有三種等級，價格分別為8,800、11,000、16,500這三種。

不過如果不是非常能吃的朋友，也可以選擇單點或定食的形式。中午套餐定食從1780日幣起跳，比起房家稍貴，但整體空間較為舒適，相較房家切的非常大且厚的肉塊來說，土古里的較為”斯文”，但肉質與肉汁完全不遜色，就看個人的喜好來選擇了。

地址：東京都台東区上野公園1-52 バンブーガーデン3F

營業時間：11:00～16:30、16:30～22:00

官網：https://www.to-ko-ri.jp/

9. やなぎ茶屋

如果在上野逛街逛累了，可以考慮在上野車站公園口2樓的這家日式咖啡廳やなぎ茶屋(yanagi茶屋)休息一下，享受香醇的抹茶及甜點。

他們主打使用京都老鋪「森半」的宇治抹茶，但也有各種新式的和洋合璧的甜點，例如抹茶提拉米蘇、抹茶奶油刨冰等等。

其中抹茶提拉米蘇是店裡的招牌商品之一，融合了抹茶的濃郁香氣和提拉米蘇的絲滑口感，每一口都能享受著濃濃的茶香和奶香。

店裡的裝潢也有別於一般日本傳統茶室，非常明亮多彩，可以在放鬆的氣氛下享受茶香及優閒的時光。

地址：東京都台東区上野7-1-1 ecute上野 2F

營業時間：以ecute上野為準

官網：https://www.ecute.jp/ueno/shop/2017

10. 廚 くろぎ

廚 くろぎ位於上野御徒町的Parco-ya百貨裡，是由知名的日本料理店主廚 黑木純、名建築師 隈研吾，以及日本咖啡名店 猿田彥咖啡三強聯手合作的新派甜點店。以選用上乘和食原料製作的奢華刨冰和蕨餅而聞名，也在最近入選了日本食評網站Tabelog的2023年百大名店。

刨冰的價位約在2000日幣上下，老實說並不便宜，但入口後就會覺得物有所值。點了季節商品”櫻花起司刨冰”，本來只是為了櫻花季節應景而選擇，沒有抱著太大期望，但第一口就讓人驚艷。

刨冰本身非常細膩輕軟，可以感覺到刨冰材料自然水的甘甜。粉色的櫻花特調起士醬配以櫻花果凍和櫻花酒餅餡，甜中帶鹹的口感很大程度減輕了吃冰時的甜膩感。這樣的口味組合，既讓人聯想日本的春天氣息，又有西式的奶油風味，不得不說確實非常美味，有特地來吃一次的價值喔~

地址：東京都台東区上野３丁目２４－６

營業時間：10:00〜21:00 LO20:00

官網：https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13214654/

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本篇將介紹上野必逛景點與美食。一起來體驗上野的魅力吧~

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