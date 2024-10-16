上野一日遊推薦景點、必吃美食–鴨湯拉麵、燒肉午餐、還有……(上)

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聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

東京自由行「上野」絕對是大家必排的行程之一，這裡有娛樂景點、購物商圈、美食林立，不管是情侶、親子、家族、朋友旅行都是最佳的旅遊推薦地。

本篇將介紹上野必逛景點與美食。一起來體驗上野的魅力吧~

1. 上野恩賜公園

上野恩賜公園在1873年由當時政府指定為日本首座公園，腹地廣闊的公園內還包含了著名的國立西洋美術館、東京都美術館、東京國立博物館、國立科學博物館、上野動物園、神社等眾多的景點。再加上可以在不忍池划天鵝船，更增添了悠閒歡樂的氣氛。

每年的櫻花季是上野恩賜公園最為熱鬧的時候，到處擠滿了賞櫻野餐的人潮，非常熱鬧。

2. 國立西洋美術館

1955年由法國建築師柯比意與其三位日本學生一同打造的國立西洋美術館，館內有著豐富的中世紀至現代的西洋美術作品，尤其以雷諾阿、莫奈和羅丹等創作最為知名。

2016年國立西洋美術館以作為柯比意代表建築之一為理由，更入選了世界遺產。

地址：東京都台東区上野公園7-7

營業時間：平日9:30～17:30、周末9:30～20:00

定休日：星期一（若遇假日則隔日休）

官網：https://www.nmwa.go.jp/jp/index.html

3. 國立科學博物館

國立科學博物館創建於1877年，以「科學」與「自然」兩大主題為主軸的綜合型科學博物館。館內保存著超過490萬件的資料，並常設展示約25,000件展品。

說到博物館尤其還是跟科學相關，許多人可能第一印象就是很無聊。但小編親身去體驗過之後，覺得比想像中有趣很多，非常值得一去。

館內分成「地球館」與「日本館」兩區，是日本唯一且規模最大的國立科學博物館。兩個館加起來共有10層，足可逛上一整個下午。提供豐富的宇宙、地球、生態、恐龍、生物、人類歷史與科技發展等珍貴的展覽。

館內有許多真實的動物標本，以及常更換主題可身歷其境的360度電影院，不管是大人還是小孩，相信都可以在館內開心地邊玩邊學習科學知識。

地址：東京都台東區上野公園7-20

營業時間：9:00～17:00（周五至20點）

休日：周一（若遇假日則隔日休）、年初年末

費用：620日幣，高中生以下免費。

官網：http://www.kahaku.go.jp/

4. 上野花園稻荷神社

花園稻荷神社的參道，彷彿京都著名的伏見稻荷神社般，縮小版鳥居一座座排列，人潮稀少、比伏見稻荷神社來的更好拍照！花園稻荷神社也是間以夫妻圓滿、多子多孫、閤家歡樂等祈福靈驗的神社。

介紹完散步景點之後，當然也要來推薦一下上野的必吃美食囉~

5. 炸牛排 元村（牛かつ もと村）

“讓炸牛排成為日本的飲食文化”是炸牛排 元村成立時的宗旨，經過多年努力也確實讓炸牛排受到日本海內外的歡迎，成為觀光客到日本時必訪的店家之一。

外皮炸得酥酥脆脆、內餡卻是軟嫩生肉，依照自己喜愛的熟度將牛排放置石板上燒烤，嘶～～的燒烤聲讓人食指大動，即使只有5分熟的牛排也不會帶有血水，搭配一旁的沾醬、山藥泥真的非常銷魂！

日本人普遍能接受的生肉度較高，但因為炸牛排 元村會提供烤爐可自行調整喜歡的熟度，因此即使有希望吃全熟的長輩或小朋友也不用擔心~

地址：東京都台東區上野4-10-17 手塚大樓2樓

營業時間：11:00-23:00

官網：https://www.gyukatsu-motomura.com/shop/ueno-2

因為篇幅關係，其他推薦景點與美食將留到下集

窩日本推薦閱讀：鎌倉江之島必吃美食11選！人氣咖啡廳與甜點、土鍋炊飯、海鮮丼推薦！　

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