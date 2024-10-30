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把握最後機會！日本星野集團全新開幕「界」系列 最高預訂優惠現折1千元

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圖：Klook／提供
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【旅奇傳媒/編輯部報導】入住日本星野集團飯店幾乎是所有人的夢想，不僅擁有獨特設計美學與頂級設施，更能隨手拍出大片！為此，旅遊和休閒娛樂預訂平台攜手日本頂級飯店品牌星野集團，一次開賣50多間熱門飯店，方便旅客一站搜尋；Klook　為星野集團飯店最齊全的線上預訂平台，無論是奢華的「虹夕諾雅」系列、溫馨舒適的「界」精品溫泉旅館、充滿城市活力的「OMO」觀光飯店，及今年新開幕的「界 奧飛驒」，以及首座加州迪士尼樂園為靈感的「1955東京灣」等，都能輕鬆預訂。

「星野集團 界 別府」提供露天浴池、室內溫泉以及能欣賞壯麗海景的無邊際足湯。　圖：Klook／提供
「星野集團 界 別府」提供露天浴池、室內溫泉以及能欣賞壯麗海景的無邊際足湯。　圖：Klook／提供

泡湯季即將來臨，Klook 獨家推出「界」溫泉旅館系列訂房優惠，即日起至11/13前，預訂並於2024/12/1~2025/3/31入住，輸入限量優惠碼「KAIHOTEL」，即可享有5%折扣，最高折抵1,000元！

01. 星野集團／界 奧飛驒

2024年9月全新開幕的「星野集團 界 奧飛驒」以山岳溫泉為主題，設有可仰望星空的露天大浴場，及充滿日式氛圍中庭足浴等；客房內展現飛驒工藝之美，從曲木造型的床頭板到深紅色的飛驒春慶漆器，處處充滿匠心獨運。可在飛驒山麓享受療癒的溫泉時光、輕鬆捕捉日系美照，還可品嚐霜降飛驒牛料理與木匠體驗。

▲「星野集團 界 奧飛驒」設有露天大浴場及充滿日式氛圍的中庭足浴。　圖：Klook／提供
▲「星野集團 界 奧飛驒」設有露天大浴場及充滿日式氛圍的中庭足浴。　圖：Klook／提供

02. 星野集團／界 別府

座落於享有「日本第一溫泉鄉」美譽的別府市，提供露天浴池、室內溫泉以及能欣賞壯麗海景的無邊際足湯，還有穿著日式傳統服飾的員工，透過溫泉木桶帶來趣味表演；飯店大廳內設有DIY溫泉水煮蛋區、懷舊拉麵攤和復古彈珠台，讓旅客感受濃厚的溫泉鄉文化。透過 Klook 預訂，所有房型均能欣賞別府灣海景，且開車20分鐘即可至知名的別府地獄。

▲於Klook預訂「星野集團 界 別府」，所有房型均能欣賞別府灣海景。　圖：Klook／提供
▲於Klook預訂「星野集團 界 別府」，所有房型均能欣賞別府灣海景。　圖：Klook／提供

03. 星野集團／1955 東京灣

2024年6月全新開幕的「星野集團1955 東京灣」，設計靈感源自1995年開園的首座加州迪士尼樂園，呈現濃厚美式復古風，讓旅客彷彿置身美國經典50年代。飯店提供免費接駁巴士直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋，部分房型還能飽覽東京灣海景！

▲「星野集團1955 東京灣」設計靈感源自1995年開園的首座加州迪士尼樂園。　圖：Klook／提供
▲「星野集團1955 東京灣」設計靈感源自1995年開園的首座加州迪士尼樂園。　圖：Klook／提供

04. 虹夕諾雅富士飯店

五星級「虹夕諾雅富士飯店」坐落於富士山北麓，擁有得天獨厚的地理優勢，每間客房配有可將富士山全景盡收眼底的超大獨立露台。作為日本首座豪華露營度假村，飯店提供多樣戶外活動，包括河口湖晨間獨木舟、森林空中瑜伽、林間散步等，讓旅客沉浸在大自然的美妙變化中。

▲每間客房配有可將富士山全景盡收眼底的超大獨立露台。　圖：Klook／提供
▲每間客房配有可將富士山全景盡收眼底的超大獨立露台。　圖：Klook／提供

05. 虹夕諾雅輕井澤

「虹夕諾雅輕井澤」以「山谷村莊」為主軸，在輕井澤森林打造出懷舊的日式屋宅，其中最具代表性的「水波房」更是被潺潺溪水環繞，讓旅客宛如置身仙境；飯店內設有蜻蜓之湯及冥想溫泉兩座天然浴池，不僅是1915年開湯的百年溫泉，更擁有大片落地窗，提供旅客邊泡湯邊欣賞窗外美麗景致。預訂湖畔套房、花園套房、山景套房等多種房型，盡享清幽之美。

▲「虹夕諾雅輕井澤」有湖畔套房、花園套房、山景套房等多種房型，盡享清幽之美。　圖：Klook／提供
▲「虹夕諾雅輕井澤」有湖畔套房、花園套房、山景套房等多種房型，盡享清幽之美。　圖：Klook／提供

06. OMO7 大阪飯店 by 星野集團

星野集團的「OMO系列」專為都市觀光設計，其中「OMO7 大阪飯店 by 星野集團」擁有絕佳地理位置，步行5分鐘即達大阪地標通天閣，搭乘地鐵10分鐘則可至道頓堀與心齋橋鬧區；此外，飯店也提供免費接駁巴士直達日本環球影城，方便旅客輕鬆探索整座城市。Klook提供多種房型，每晚最低約5千元，便能坐擁寬敞的客廳與壯麗的大阪夜景。

▲透過Klook預訂星野集團的「OMO系列」，每晚最低約5千元。　圖：Klook／提供
▲透過Klook預訂星野集團的「OMO系列」，每晚最低約5千元。　圖：Klook／提供

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