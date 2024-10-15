被譽為「日本的威尼斯」最美港口小城！富山縣射水市好好玩

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本富山縣的射水市被譽為「日本的威尼斯」，擁有港都秘境的美稱。日前富山縣射水市長夏野元志率領在地業者來台推廣觀光，大手筆帶來當地的高志紅蟹、炸白蝦、握壽司，與台灣業者分享在地好滋味。夏野元志市長表示，「我們透過問卷和業者訪談，發現經常去日本的台灣朋友現在最想去日本那些還不太被大家熟知的地方，歡迎大家來射水市！我很喜歡台灣，射水市跟台北士林區友好交流已5年，跟各學校交流也很頻繁，距離台灣人愛去的立山黑部、合掌村、金澤等都很近，未來希望有更多台灣朋友規劃順道來玩！」

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▍ 射水市是甚麼樣的地方？

射水市位於富山縣的中央位置，距離人氣觀光景點立山黑部雪之大谷、白川鄉合掌村很近，從金澤市前往交通也相當便利。由於鄰近富山灣，一年四季都有源源不絕的海鮮可以享用，其中又以高志紅蟹、白蝦等海味美食令人垂涎。此外，媲美威尼斯的內川港口美景、傳統的獅子舞和被指定為國家重要無形民俗文化財的新湊曳山祭等也都是在地觀光亮點，無論美食美景或祭典傳統文化都能充分滿足前來旅行的遊客！

▍ 夏天頭號推薦：富山新港花火大會

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這是每年固定在7月最後一個周日舉辦的夏季花火大會，與夜間亮燈的海王丸帆船、新湊大橋夜景相互輝映，成了令人戀戀不捨的炫目美景。其中最不能錯過利用新湊大橋高度打造出的高低落差世界第一的花火瀑布，媲美尼加拉大瀑布的雄偉壯闊，也是是富山新港花火大會的最大特色。最後更以10連發大型花火與水上花火，畫下完美華麗尾聲。整場大會花火總數超過2000發！想要以近距離最佳視角觀賞，可選擇付費觀賞席，就能盡情享受絕佳視野的花火盛宴。今年台灣有超過150名旅客前來觀賞。

▍ 坐擁立山連峰的超人氣打卡美景：新湊大橋&帆船海王丸

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新湊大橋是一座全長3.6公里的斜張橋，採上下雙層結構，上層是車道，坐在車內可以遠眺展富山海灣與連綿屹立的立山連峰；下層是人行步道，眼前盡覽寬廣無限的射水平原、與船隻往來的富山新港景致，在橋的東西2端可乘坐電梯到橋上的人行步道後享受空中漫步的樂趣。

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威風凜凜的初代帆船海王丸被稱為「海上貴婦人」，坐落在襯有立山連峰背景的新湊大橋旁的海王丸公園裡。原本是以商船學校的練習船所誕生的帆船，1930年2月14日入水以來，59年間航行了106萬海里，猶如繞行地球50圈，培育了11,190名年輕人，被認定為「帆船歷史遺產」，值得前往朝聖。

▍ 日夜皆美的水都：內川地區&新湊觀光船

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內川是連接著大海東西向的天然運河，如今仍有漁船停泊於此，也是當地住民休憩的水濱生活空間。跨越運河的每座橋樑都有自身特色，例如以城池為設計意象的二之丸橋、紅色人字形屋頂的東橋、鮮豔彩繪玻璃的神樂橋等，可以在此細細品味季節與時間的遞嬗美感。

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新湊觀光船是在地的重要觀光遊船，從內川出發、繞行12座個性橋樑航向大海，不僅能欣賞懷舊街景、河濱風光，連壯闊海景都能飽覽無遺。今年3月除了白天的行駛時段，也開始了夜間航行，是射水市的全新夜間體驗。在星月照耀的微光中，河畔漁船和民家所交織的夜景散發著不同於白天的魅力。同時也能觀賞到「帆船海王丸」和「新湊大橋」的夜間點燈，體驗別具特色的夜遊樂趣。

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