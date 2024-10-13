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「吉伊卡哇」化身萌軟麵包！烘焙坊日本東京月底開幕 甜鹹麵包、全系列週邊限量開賣
人氣爆棚的「吉伊卡哇」變成軟軟麵包了！位於日本東京的「吉伊卡哇」烘焙坊，將在這個月底29號正式開幕，除了買得到各個角色的麵包之外，還有餅乾及各種週邊在現場等著粉絲，近期有要到東京玩的幸運兒，記得要排進行程裡！
「吉伊卡哇」各個主角直接變成萌萌又軟軟的麵包，像是奶油卡士達味的「吉伊卡哇」，巧克力奶油的「小八貓」，以及焦糖奶油「兔兔」，另外還有吐司、可樂餅漢堡、栗子麵包等口味，想吃甜的或是鹹的都沒問題，每人限購1個；除了麵包之外，還有杯墊、保溫杯、餅乾、手提袋、束口袋、保冷袋等可愛週邊，也將在店內同步販售。
提醒粉絲們，要朝聖的話記得先在官網預約，目前開放1個月份，1天共有18個時段，要記得把電子票下載到手機裡，屆時需要出示中獎通知信或是匯款確認信等，如果未出示，會無法進入店內唷！近期有規劃要到日本東京的粉絲，可以試試手氣抽看看入場券！另外，要記得有限制麵包和週邊每個人的購買數量，無論是自己要買來吃吃看，或是幫朋友代買的，記得做好分配、買好買滿喔！
吉伊卡哇烘焙坊 日本東京表參道
地址：東京都渋谷区神宮前4-30-3(東急廣場表參道「OMOKADO」三樓)
營業時間：11：00～20：00，需提前預約才可進店！
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