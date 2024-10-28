下雨也要排隊30分鐘！京都駅旁的拉麵名店「本家第一旭」，吃飽再到車站散步看夜景

京都宵夜推薦！位於京都車站（京都駅）旁的拉麵名店「本家第一旭」，營業時間超長，即使在下雨的深夜時段都要排隊30分鐘，甚至還可以當成早餐來吃，不過這也很合理，畢竟這兩個時段的京都真的沒什麼餐廳可以選擇，想吃宵夜可能只剩便利商店的泡麵了，至於好不好吃？剛好這次我們就住在京都車站旁，這間拉麵店就在我們飯店正後方，於是便找了一天晚上前往朝聖啦！

如何前往本家第一旭？

「本家第一旭」位於京都車站中央口（烏丸口）出站後，往右再步行400公尺（6分鐘），通過京都千酒店與京都三井花園飯店中間的小路，一出巷弄便可以抵達，所以即使你住在別站特地搭車過來吃也很方便，不過一定要特別注意末班車的時間，可別吃完後沒有車可以回去了。

本家第一旭要排隊多久？

「本家第一旭」門口可以隨是隨時隨地都在排隊，搜尋別人的經驗大概都是落在等待1小時左右，我們今天剛好是遇到颱風即將進來的下雨天，在這個情況下還是要等待30分鐘，看起來觀光客和在地人的比例大約是各50%，就可以知道這裡有多夯了。

本家第一旭如何點餐？

在排隊到門口時，會有服務人員出來點人數，跟他說明人數（不會日語可以說two persons）後，他便會開門讓你進去點餐機購買食券，點餐機是可以切換成繁體中文的，買完後將食券交給店家，需要再出來外面等待店家整理好座位，之後便會在叫我們入座，不用擔心他們認不出來，除非你自己跑掉了。

本家第一旭菜單

推薦餐點：餃子

店家的副食品項不多，最推薦的當然就是日式煎餃，一份6顆，個頭比較小，但底部煎得焦脆，直接吃就很夠味，也可以沾個醬油搭配辣油來品嚐哦！

推薦餐點：拉麵

其實店家就只有一種口味的拉麵，也就是醬油豚骨拉麵，並根據不同的配置又分成拉麵、特製拉麵、叉燒拉麵、迷你拉麵，說真的如果你不會太餓，點一般的拉麵就非常大碗了，特製拉麵感覺有快2倍的份量，叉燒拉麵則會多給你幾片叉燒，至於迷你拉麵則是份量較小的拉麵，不過可別以為他叫迷你就是給小朋友吃的份量，我們點了感覺還是很多，一般的女生吃完還是會非常飽足的。

本家第一旭好吃嗎？

以一個台灣拉麵迷的角度來說，本家第一旭的口味對台灣人應該是剛剛好的鹹度，夠味但不過鹹，吃完後的印象不會太深，沒吃過的朋友嚐鮮一次即可，另外他們的麵條也較軟，所以又有種在吃豪華版陽春麵的感覺，適合長輩、小朋友，不過份量真的非常足夠，我吃完是蠻飽的狀態，湯則是喝不完，只是宵夜墊肚子的話，點迷你拉麵其實就可以了。

吃飽散步！京都車站景點推薦！

吃飽別急著回家，京都車站附近有許多好玩的地方可以走走，車站內大階梯（京都駅ビル大階段）的點燈秀，在每天下午3點到晚上10點前都有不間斷的光雕秀演出，車站上方的空中徑路（skyway），則是有魔幻絢麗的燈光隧道，走到另外一側的東廣場還可以欣賞京都塔的夜景，並有情侶合照區，非常適合散步約會哦！以上說的景點都是免費的，整個走一圈大概可以花上半小時左右，有時間的話一定要來散散步、消化一下。

本家第一旭

｜門市地址｜京都府京都市下京区東塩小路向畑町845(看地圖)

｜營業時間｜06：00～01：00

｜公休日期｜每週四公休

｜連絡電話｜075-351-6321

｜交通轉乘｜「京都站」中央口（烏丸口）步行400公尺（6分鐘）

｜官方網站｜本家第一旭

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

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