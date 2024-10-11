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日本大阪地鐵坐墊沾「無色無臭」不明液體 1乘客臀部灼傷就醫
日本1名男子昨天晚間搭乘大阪地鐵谷町線時，被車廂坐墊上的不明液體波及，導致臀部輕度灼傷，當地警方目前還在調查案情。
日本每日放送（MBS）報導，大阪地鐵谷町線都島站的站務人員昨晚9時30分左右通報警方表示「坐墊沾到藥品，有乘客灼傷」。
當地警方指出，1名57歲男性乘客從天滿橋站上車後，坐在車廂的坐墊後臀部感到疼痛，後來從都島站下車，並告知站務人員這件事情。
這名乘客事後到醫院就醫，臀部疑似出現化學灼傷，所幸傷勢輕微。
據了解，坐墊當時沾到無色無臭的不明藥品。警方正在朝傷害方向調查案情。
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