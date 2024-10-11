日本大阪地鐵坐墊沾「無色無臭」不明液體 1乘客臀部灼傷就醫

日本美食讓人念念不忘，以海島景觀、水上活動與人文歷史聞名的離島沖繩也不例外！這次就讓曾經居住日本、且造訪沖繩數次的小編帶隊，公布8家沖繩當地人大推的餐廳，其中囊括了沖繩名產、居酒屋、生魚片、爐端燒、和牛、烤魚、手沖咖啡與昭和風味麵包，不想再跟觀光客人擠人或踩雷抱憾的老饕們絕不能錯過！

2024-10-08 10:01