初秋紅毯魅力！日本中部「掃帚草之旅」 蛭野高原一日遊路線推薦

講到日本岐阜縣的蛭野高原，很多人的第一反應可能是「冬天的滑雪勝地」，但其實秋天的蛭野高原也相當的迷人。每年初秋，這裡的掃帚草（Kochia）由綠轉紅，覆蓋整個高原，形成一片壯麗的紅色地毯，吸引了無數遊客前來觀賞。

今年秋天，就來一場紅毯之旅吧！此次以蛭野高原為中心，為各位安排了岐阜県郡上市的一日遊行，我們將帶你深入探索這些被大自然包圍的絕美景點，從歷史悠久的郡上八幡城，到充滿田園風光的牧歌之里，再到色彩繽紛的野餐花園。這條路線不僅能讓你飽覽秋日美景，還能在旅途中感受豐富的文化與自然交融，是一個充滿魅力的秋季旅行之選。

第一站：郡上八幡城・品嚐歷史與自然交織出的古意風景

旅程的第一站，先到這座位於山丘上的美麗的山城：郡上八幡城，在這裡你可以觀賞到悠久歷史醞釀而成的古意建築，也可以一覽郡上市與自然景觀交織出的寧靜山景。

郡上八幡城是由遠藤盛數於1559年建造，當時正值日本戰國時代，這座城堡是郡上地區的重要軍事據點，見證了多次激烈的戰鬥和政權更迭。特別是在江戶時代，郡上八幡城曾成為遠藤氏和青山氏兩大名門爭奪的焦點，其歷史背景中蘊含著豐富的戰國故事。

在1871年，隨著廢藩置縣運動的推進，郡上八幡城被拆除，僅剩基礎部分。然而，當地居民深知這座城堡的重要性和歷史價值，因此在1933年自發籌資，依照江戶時代的建築方式以全木造的手法重建了這座天守閣，這使得郡上八幡城成為現代少數以全木造重建的古城之一。

今天，郡上八幡城的天守閣屹立於山丘上，俯瞰整個郡上八幡城下町。城內展示了豐富的歷史文物，包括古代武士的盔甲、武器以及江戶時代的文書和繪畫，讓遊客可以深入了解日本戰國時代的歷史與文化。

登上天守閣，你還能夠一覽郡上市的全景，蜿蜒的吉田川和遠處的山巒與城堡構成一幅壯麗的自然畫卷。漫步於城堡周邊的石板街道，仿佛穿越時光回到戰國時代，這裡的歷史氛圍與壯麗景觀無疑是開始這趟秋季之旅的完美選擇。

郡上八幡城

地址：岐阜県郡上市八幡町柳町 一の平 ６５９

營業時間：9:00～17:00(最終入場時間16:45，每季營業時間可能不一樣)

入園費：大人400日圓／國中・國小200日圓

建議交通方式：

搭乘長良川鐵道到「郡上八幡」站，轉乘市區公車到「城下町廣場（城下町プラザ）」下車後走路20分鐘到達

第二站：蛭野高原牧歌之里・能與大自然親密接觸的田園牧場

第二站我們來到蛭野高原的牧歌之里，一個充滿田園風光的主題公園。這個牧場型主題公園提供了一個與大自然親密接觸的絕佳方案，遊客不但可以體驗到牧場生活的樂趣，也能在這邊欣賞的富有歐洲風格的自然美景。

牧歌之里擁有開放型的大草地、歐洲風格的可愛建築、依照季節變裝的美麗花卉以及各式農場體驗，在這裡，你可以與羊、牛和小兔子等各種可愛的動物互動，療癒身心（笑）。同時你也可以參加牧場的手作體驗活動，例如擠牛奶和製作奶酪等，放下城市的喧囂，走進田園的淳樸。

圖片來源：牧歌之里官網

此外，牧歌之里內還設有舒適的休息區，遊客可以在這裡享用本地新鮮的美食（如岐阜縣最有名的「飛驒牛」烤肉），並欣賞四周美麗的風景。秋季的草地上，掃帚草和其他花卉一同綻放，營造出一幅如詩如畫的畫面，讓人沉浸在自然的魅力中。這裡是家庭遊客和自然愛好者的天堂，也是感受蛭野高原秋季色彩的絕佳地點。

值得一提的是，牧歌之里迎合每一季節的特性，營業時間也會稍有不同，建議大家在規劃時，都上官網確認一下當年度和當季的營業時間會比較保險喔！

蛭野高原牧歌之里（ひるがの高原牧歌の里）

地址：岐阜県郡上市高鷲町鷲見2756-2

2024秋季營業時間：9/2～11/4 平日10:00～17:00／假日9:00～17:00

入園費：大人1300日圓／國高中生＆65歲以上1000日圓／4歲以上小學生700日圓

建議交通方式：

從「城下町廣場（城下町プラザ）」坐公車到「牧歌之里（牧歌の里）」站下車

第三站：蛭野高原野餐花園・讓紅色花海帶給你心靈的靜謐

最後也是本次最大的亮點，我們來到蛭野高原野餐花園，一起走這個由大約一萬株左右的掃帚草編織而成的大型紅毯。

這裡是一個專為享受戶外生活、欣賞大自然美景而設計的休閒散步區域，位於蛭野高原的核心地帶。進了園區後，可以乘坐園區內的吊椅纜車到山頂的花海區，這裡的掃帚草在秋季展現出絢麗的紅色景觀，與夏季的一面綠地形成了壯觀的色彩對比。當掃帚草轉變成鮮紅色的時候，整個花園彷彿被一層紅色的毯子覆蓋，吸引著攝影愛好者和遊客前來欣賞。

野餐花園內設有寬敞的草地和便利的野餐區，遊客可以帶上自己的食物，享受一頓舒適的戶外野餐。這裡的環境安靜且優雅，相當適合家庭聚會或朋友聚餐。除此之外，花園內還有一些設施，如步道和觀景台，讓你可以更好地欣賞掃帚草的美景和周圍的自然風光。秋季的陽光透過掃帚草的紅葉灑落，為你的野餐時光增添了一份自然的魅力。

需要特別注意的是，園內纜車的營業時間只到下午16點，如果要利用纜車上下山的旅客要抓好時間喔。

蛭野高原野餐花園（ひるがの高原ピクニックガーデン）

地址：岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75

營業時間：9:00～17:00（園內纜車9:00～16:00）

入園費：大人800日圓／小学生以下600日圓／寵物600日圓

建議交通方式：

有要去牧歌之里→坐計程車約7分鐘到達

沒有要去牧歌之里→從「城下町廣場（城下町プラザ）」坐公車到「蛭野高原滑雪場（ひるがの高原スキー場）」站下車

走上初秋的紅地毯，走進秋天的舞台

秋天既神秘又多變，擁有非常多的樣貌，如果想來一場非主流的秋天之旅，那我們很推薦你來一場蛭野高原一日遊，這將是一段遠離塵囂又充滿自然美景與文化魅力的秋季旅行，每一站都提供了獨特的旅行體驗。無論是欣賞城堡的歷史遺跡，還是親密接觸田園與動物，或是沉浸在掃帚草的紅色海洋中，這趟行程都將帶給你難忘的回憶。希望今天的文章能幫助你規劃出一次充實而愉快的旅程，讓你在秋季的陽光下，盡情享受大自然的奇妙與美麗，體驗蛭野高原的魅力。

文章撰寫：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu