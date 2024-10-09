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搶旅遊住宿商機 Klook開賣日本星野集團50間超夯飯店

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖/星野集團提供
圖/星野集團提供

日本頂級飯店品牌星野集團擁有獨特設計美學與頂級設施的飯店，旅客常「拍大片」作為旅遊體驗回憶。亞洲旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook攜手星野集團，一次開賣50多間熱門飯店，方便旅客一站搜尋；Klook為星野集團飯店最齊全的線上預訂平台，從奢華的「虹夕諾雅」系列、溫馨舒適的「界」精品溫泉旅館、充滿城市活力的「OMO」觀光飯店，及今年新開幕的「界奧飛驒」、以首座加州迪士尼樂園為靈感的「1955東京灣」等，可在Klook輕鬆預訂。

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