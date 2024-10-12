快訊

張友驊過世！昔節目談愛妻「氣質像張鈞甯」 她認證：長得很秀氣

驚悚！陸夫妻吵架 小孩被當「出氣筒」放23樓冷氣室外機上

92歲文學大師瘂弦辭世…曾遺憾「我的詩實在寫得太少」

茨城最美掃帚草紅了！東京近郊一日遊 賞景順遊購物天堂「阿見PREMIUM OUTLETS®」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：向日遊／提供
圖：向日遊／提供

以美國西岸街景為靈感打造的「阿見 PREMIUM OUTLETS®」。　圖：向日遊／提供
以美國西岸街景為靈感打造的「阿見 PREMIUM OUTLETS®」。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】隸屬三菱地所集團旗下的大型購物設施 PREMIUM OUTLETS®，是規劃日本之旅不可錯過的購物天堂，目前共有10處營業據點，版圖分佈東北至九州。各個暢貨中心都具備腹地寬廣、品牌及商品種類繁多、交通便捷、周圍觀光資源充沛等多項優勢。

深受國人喜愛的關東地區，可搭配距離東京車程約1小時的「阿見 PREMIUM OUTLETS®」，周邊可串聯國營常陸海濱公園、那珂湊魚市場、牛久大佛等景點，是體驗觀光購物1日遊的絕佳組合。

▋ 阿見 PREMUUM OUTLETS®

逛街購物的同時，還能遠眺宏偉的「牛久大佛」。　圖：向日遊／提供
逛街購物的同時，還能遠眺宏偉的「牛久大佛」。　圖：向日遊／提供

「阿見 PREMIUM OUTLETS®」與首都圈中央聯絡高速公路的阿見東交流道相連，下交流道後即達，絕佳的地理位置很適合自駕玩關東的遊客排入行程中，可說是東京近郊購物首選地點。

商場中匯集了約160間店鋪，涵蓋國內外知名品牌、時尚服飾、戶外休閒、生活雜貨等，能一次滿足不同族群的購物需求。境內走道寬廣且店鋪皆位於1樓，讓輪椅族及嬰兒車也能在場內輕鬆暢行。餐食方面規劃有餐廳及美食街，無論中、日、西式餐點或甜點應有盡有，選擇十分豐富。

另外商場鄰近茨城縣的象徵性地標「牛久大佛」，從商場內就能遠眺大佛像，獨特景象也讓「阿見 PREMIUM OUTLETS®」成為另類熱門打卡地點。

▋ 東京出發1日遊行程安排

東京都內 → 國營常陸海濱公園（停留約2小時）→ 那珂湊魚市場（停留約1小時）→ 牛久大佛（停留約30分鐘）→ 阿見 Premium Outlets®（停留約2小時）→ 東京都內

◉ 推薦周邊順遊景點

◈ 國營常陸海濱公園

▲掃帚草在9月下旬～10月上旬轉紅，壯觀美景不輸給紅葉。　圖：向日遊／提供
▲掃帚草在9月下旬～10月上旬轉紅，壯觀美景不輸給紅葉。　圖：向日遊／提供

占地約350公頃的國營常陸海濱公園，境內栽種有40種類以上的花卉，一年四季都能欣賞美景，讓這裡成為近年熱門景點。春季擁有粉蝶花海，夏季則有薰衣草、向日葵與綠色的掃帚草，秋季期間能欣賞紅葉、紅色掃帚草及大波斯菊花海，冬季則有冰鬱金香、蠟梅與梅花等接連綻放。賞花以外，公園內也有附設遊樂園，可搭乘大摩天輪從高空飽覽園內美景，更能暢玩30多種遊樂設施。

◈ 牛久大佛

▲牛久大佛腳下的淨土庭園廣達1萬平方公尺，四季花卉更迭十分美麗。　圖：向日遊／提供
▲牛久大佛腳下的淨土庭園廣達1萬平方公尺，四季花卉更迭十分美麗。　圖：向日遊／提供

>世界三大佛像之一的牛久大佛建於1989年，高達120公尺，重約4,000噸，是世界最大的青銅製直立大佛，也是茨城縣當地最高的建物。大佛不僅外觀雄偉，更可深入內部參觀。內部有初學者也能參加的抄經體驗，更推薦來到位於大佛胸膛處的觀景台，從85公尺高的地方向外眺望，將腳下一年四季都有鮮花盛開的庭園以及遠處風景盡收眼底，天氣晴朗時還有機會看到東京晴空塔或富士山。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國營常陸海濱公園 東京晴空塔 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

威爾第最後喜劇鉅作「法斯塔夫」台中上演 笑看藝術家大秀唱功

醫搭星宇航空「免費被升等商務艙」 內行曝2關鍵：機率比較高

「料理鐵人」服部幸應驟逝！木村拓哉悲痛：請安息

跟團旅行卻遭導遊無情放生 網怒：全怪平台這操作

相關新聞

茨城最美掃帚草紅了！東京近郊一日遊 賞景順遊購物天堂「阿見PREMIUM OUTLETS®」

【旅奇傳媒/日本部報導】隸屬三菱地所集團旗下的大型購物設施 PREMIUM OUTLETS，是規劃日本之旅不可錯過的購物天堂，目前共有10處營業據點，版圖分佈東北至九州。各個暢貨中心都具備腹地寬廣、品

日本四國JR松山車站全新啟用！松山DANDAN通賣場 同時盛大開幕

【旅奇傳媒/日本部報導】日本愛媛縣松山市為了改善塞車並減少交通意外，將JR松山車站進行鐵路高架化工程，告別已有71年歷史的舊車站建築，已於9/29正式全新啟用新車站大樓！ 從外觀仔細看會發現川堂大

這麼好用才100日幣，日本百元商店也太良心了！日本大創超好用廚房用品10選(下)

接續"這麼好用才100日幣，日本百元商店也太良心了！日本大創超好用廚房用品10選(上)"，小編將再介紹另外5個大創的必買商品

2024年最應該親身共襄盛舉的日本秋冬祭典與萬聖節活動！

日本四季都會舉辦各式各樣的傳統祭典，而若想在景色優美的秋冬時節親身參與這些日本活動，就可以參考本次精心統整的介紹與相關資訊，深入一覽下半年日本各地所舉辦的主要慶典盛事。其中，更會包含近幾年來聞名國際的澀谷萬聖節活動，心動的人趕緊往下閱讀，並安排納入旅遊的行程中吧！

這麼好用才100日幣，日本百元商店也太良心了！日本大創超好用廚房用品10選(上)

讓小編從大創林林總總的商品中推薦你幾件非常好用的廚房小物，便宜又實用~

日本美食推薦！揭露沖繩當地人口袋名單中的8家私房美食

日本美食讓人念念不忘，以海島景觀、水上活動與人文歷史聞名的離島沖繩也不例外！這次就讓曾經居住日本、且造訪沖繩數次的小編帶隊，公布8家沖繩當地人大推的餐廳，其中囊括了沖繩名產、居酒屋、生魚片、爐端燒、和牛、烤魚、手沖咖啡與昭和風味麵包，不想再跟觀光客人擠人或踩雷抱憾的老饕們絕不能錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。