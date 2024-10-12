茨城最美掃帚草紅了！東京近郊一日遊 賞景順遊購物天堂「阿見PREMIUM OUTLETS®」

以美國西岸街景為靈感打造的「阿見 PREMIUM OUTLETS®」。 圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】隸屬三菱地所集團旗下的大型購物設施 PREMIUM OUTLETS®，是規劃日本之旅不可錯過的購物天堂，目前共有10處營業據點，版圖分佈東北至九州。各個暢貨中心都具備腹地寬廣、品牌及商品種類繁多、交通便捷、周圍觀光資源充沛等多項優勢。

深受國人喜愛的關東地區，可搭配距離東京車程約1小時的「阿見 PREMIUM OUTLETS®」，周邊可串聯國營常陸海濱公園、那珂湊魚市場、牛久大佛等景點，是體驗觀光購物1日遊的絕佳組合。

▋ 阿見 PREMUUM OUTLETS®

逛街購物的同時，還能遠眺宏偉的「牛久大佛」。 圖：向日遊／提供

「阿見 PREMIUM OUTLETS®」與首都圈中央聯絡高速公路的阿見東交流道相連，下交流道後即達，絕佳的地理位置很適合自駕玩關東的遊客排入行程中，可說是東京近郊購物首選地點。

商場中匯集了約160間店鋪，涵蓋國內外知名品牌、時尚服飾、戶外休閒、生活雜貨等，能一次滿足不同族群的購物需求。境內走道寬廣且店鋪皆位於1樓，讓輪椅族及嬰兒車也能在場內輕鬆暢行。餐食方面規劃有餐廳及美食街，無論中、日、西式餐點或甜點應有盡有，選擇十分豐富。

另外商場鄰近茨城縣的象徵性地標「牛久大佛」，從商場內就能遠眺大佛像，獨特景象也讓「阿見 PREMIUM OUTLETS®」成為另類熱門打卡地點。

▋ 東京出發1日遊行程安排

東京都內 → 國營常陸海濱公園（停留約2小時）→ 那珂湊魚市場（停留約1小時）→ 牛久大佛（停留約30分鐘）→ 阿見 Premium Outlets®（停留約2小時）→ 東京都內

◉ 推薦周邊順遊景點

◈ 國營常陸海濱公園

▲掃帚草在9月下旬～10月上旬轉紅，壯觀美景不輸給紅葉。 圖：向日遊／提供

占地約350公頃的國營常陸海濱公園，境內栽種有40種類以上的花卉，一年四季都能欣賞美景，讓這裡成為近年熱門景點。春季擁有粉蝶花海，夏季則有薰衣草、向日葵與綠色的掃帚草，秋季期間能欣賞紅葉、紅色掃帚草及大波斯菊花海，冬季則有冰鬱金香、蠟梅與梅花等接連綻放。賞花以外，公園內也有附設遊樂園，可搭乘大摩天輪從高空飽覽園內美景，更能暢玩30多種遊樂設施。

◈ 牛久大佛

▲牛久大佛腳下的淨土庭園廣達1萬平方公尺，四季花卉更迭十分美麗。 圖：向日遊／提供

>世界三大佛像之一的牛久大佛建於1989年，高達120公尺，重約4,000噸，是世界最大的青銅製直立大佛，也是茨城縣當地最高的建物。大佛不僅外觀雄偉，更可深入內部參觀。內部有初學者也能參加的抄經體驗，更推薦來到位於大佛胸膛處的觀景台，從85公尺高的地方向外眺望，將腳下一年四季都有鮮花盛開的庭園以及遠處風景盡收眼底，天氣晴朗時還有機會看到東京晴空塔或富士山。

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