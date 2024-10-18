2025春節連假日本旅遊攻略！精選日本3大城市新年跟團旅遊，東京／九州／北海道玩雪趣

距離2025農曆過年只剩100天左右，辛苦了一整年想趁著春節連假出國旅遊好好犒賞自己的你快看過來！今天要分享的日本新年旅遊攻略絕對能幫上忙，日本雖然沒有在過農曆年但是新年氛圍會持續至1、2月喔，快把握日本的雪季與新年氣息，跟著AsiaYo來一場輕鬆又充滿日式文化的蛇年日本跟團旅遊吧！





🐍2025蛇年台灣過年廉價攻略小知識





🐍2025蛇年日本新年旅遊小知識

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🎎北海道2025日本過年旅遊攻略

2025年春節期間北海道的特色活動絕對是玩雪！參加札幌雪祭、體驗破冰船航程、享受北海道的海鮮大餐，以及探索冬季限定的冰雪景觀🐧

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🎎2025九州春節旅遊團景點攻略

九州過年旅遊團當然不能錯過最美鐵道！還能探訪熱門溫泉區：別府溫泉、湯布院溫泉，體驗傳統日本新年就到福岡太宰府天滿宮參拜，再帶你輕鬆嘗遍當地美食😋

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🎎東京2025過年旅遊攻略

春節期間前往東京的熱門旅遊團通常會包括市區購物與美食饗宴，還有不可錯過的東京迪士尼樂園！以及參觀傳統神社、體驗日本文化，為新的一年祈福平安順遂⛩️

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今天的分享告一段落了，真的好期待春節連假旅遊啊！2025春季日本跟團旅遊已經開跑，快快把握早鳥優惠享千元專屬折扣🤫日本還有關西大阪新年跟團、沖繩新春必看行程等等，如果想玩得更久還有歐洲賀歲旅遊團！還在等蛇麼？快跟著AsiaYo一起輕鬆迎蛇年吧🐍🎉

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