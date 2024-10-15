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富士山旁山梨住宿Top 5！獨享日本必看美景，還能帶著孩子開心暢玩樂園

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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對於許多人來說，朝聖富士山是在規劃日本自由行時絕對不能錯過的行程！但令人苦惱的是往往在抵達許多賞景熱點時卻發現最佳的位置早已被人流擠得水洩不通，導致自己錯失了拍出美景的機會。今天AsiaYo幫大家準備了5間位在賞景第一排的山梨飯店，讓你不只能遠眺雄偉的山景外還可以享受療癒的日式溫泉

🦆 河口湖飯店推薦

📌富士山河口湖 湯煙富士之宿 大池飯店｜和式房型、日式溫泉

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這來到富士山河口湖 湯煙富士之宿 大池飯店，這裡從房間擺設傳統日式湯屋空間的營造，都能讓人感受到滿滿的日式風味。如果有帶著小朋友一起來玩的話，除了推薦可以帶孩子一起體驗這裡的日式溫泉外，館內還打造了兒童遊戲區，讓家中寶貝在這裡一點都不會無聊喔！

📍附近地標：河口湖 - 1.47 公里、富士急highland樂園 - 2.67 公里


📌河口湖溫泉 富士湖飯店｜接駁車服務

圖/AsiaYo提供
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坐落在河口湖畔的河口湖溫泉 富士湖飯店，這裡真的是滿滿的美景收集器。一往外看就是夢幻的河口湖面，遠眺還有壯觀的富士山景色，絕對會讓你忍不住把這個難得的美景趕緊用手機紀錄下來。

📍附近地標：河口湖 - 1.91 公里、富士急highland樂園 - 2.27 公里

🦆 山中湖飯店推薦

📌山中湖旭日丘溫泉 清溪飯店｜自行車租借、BBQ燒烤設備租借

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說到山中湖旭日丘溫泉 清溪飯店周圍能玩得點真的超級豐富，不只可以和飯店租借自行車到附近的山中湖自行車道閒晃，還能體驗有趣的SUP和香蕉船體驗喔！

📍附近地標：文學之森公園 - 725 公尺、山中湖 - 1.08 公里


📌富士山中湖萬豪飯店｜美人湯露天溫泉

圖/AsiaYo提供
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走進富士山中湖萬豪飯店就能感受到滿滿的氣派感，這家飯店可以說是包山包海，館內擁有露天溫泉健身房按摩服務，甚至還有遼闊的網球場，在這裡的每一刻完全都不會感到無聊🤩

📍附近地標：山中湖 - 4.85 公里、文學之森公園 - 6.12 公里

🦆 富士急highland樂園飯店推薦

📌Highland渡假SPA飯店｜鄰近富士急highland樂園、卡拉OK設備

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說到Highland渡假SPA飯店真的超適合親子家庭來到這裡入住，不僅距離小朋友超愛的富士急highland樂園超級近，還有專為兒童打造的卡通造型房間，保證小朋友們的視線都捨不得移開。

📍附近地標：富士急highland樂園 - 285 公尺、河口湖 - 4.13 公里


以上就是今天的山梨飯店分享！其實除了山梨之外，鄰近的箱根地區也是許多日本人放假必去的放鬆聖地，如果你也想體驗箱根的魅力的話，不只能夠入住箱根溫泉飯店，還有箱根經典一日遊和東京近郊跟團旅遊都是蠻推薦的旅遊方式，現在就手刀至AsiaYo上獲取更多資訊吧！

🦆延伸閱讀

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