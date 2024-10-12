密切注目！2026年北海道新千歲機場將邁向開業100年

【旅奇傳媒/日本部報導】你知道嗎？北海道之旅幾乎都會利用的新千歲機場 已經快要一百年了！1926年夏天出現的第一座跑道，竟然是動員村民150人，在二天內完成，迎接降落北海道的第一架飛機。50年代，陸續有國內線、國際線開航，目前的新千歲機場則在1988年啟用，2000年便有和台灣的包機航班呢！

為迎接2026年10月22日的機場百年紀念，千歲市設置了網站詳細介紹，接下來也會有豐富活動；並已於日前展開 LOGO 設計募集與市民投票，由住在千歲市的小朋友脇江大輝跟母親合作獲選最優宿賞。

■千歲市機場開業100年紀念官網：https://chitose-airport100th.com/

▲千歲市機場開業100年獲最優勝入選設計LOGO。 圖：千歲市／提供

▲千歲市機場開業100年紀念官網首頁。 圖：千歲市／提供

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