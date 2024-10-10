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這麼好用才100日幣，日本百元商店也太良心了！日本大創超好用廚房用品10選(下)

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【撰文:Shinon/ 窩日本】

接續"這麼好用才100日幣，日本百元商店也太良心了！日本大創超好用廚房用品10選(上)"，小編將再介紹另外5個超好用的大創廚房用品

6. 削皮手套(皮むき手袋)

不知大家在用削皮器削蔬菜時會不會有一種莫名的緊張感呢？不只不敢交給小孩用，就算是大人用起來也要小心翼翼，生怕手一滑就削到不該削的地方。

沒想到除了用削皮器，Daiso還有這個削皮手套！看起來就像洗碗的膠手套，但表面佈滿粗硬的點點，所以戴著手套再在蔬果上磨擦，但可把蔬果的皮削下來，特別適用於馬鈴薯、牛蒡、小芋頭等等，用起也更安心。

7. 牛奶盒蓋子(パック牛乳クリップ)

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這個真的幫了小編不少！日本約一公升的盒裝牛奶跟500毫升的相差不多，但每次買了一公升，一個人卻喝好幾天才能喝完，打開了紙盒再放冰箱真不方便，一不小心還會倒翻。這個夾子剛好把牛奶盒子的封口封好，在衛生方面，也是很幫上忙呢！

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8. 米保存袋 (お米のための保存袋)

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日本正在鬧米荒，所以很多日本人都會多買一點米作儲備。其實米一般只可保存1~2個月，而且要放在低温及低濕度的地方，防止米受潮及長蟲。很多人都會額外放防虫劑或防潮劑，其實可以直接使用這個米保存袋。

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這是一個鋁箔質材的袋，倒入米後，把封口拉鍊牢牢關上，然後打開蓋子把內部空氣排出，然後蓋上蓋子就可以防止空氣進入，達到類似真空的效果，把整袋米存放於冰箱或收納架中可以使米保存得更久！

9. 三麗鷗三明治模具(サンドイッチメーカー)

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很多媽媽都費盡心思為了讓孩子多吃點東西，可愛的造型絕對是一個方法，不過可不是每個人都那麼手巧可以做出可愛的便當。有了這個三麗鷗三明治模具，輕鬆就能做出好看的三明治！

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這是與三麗鷗的合作款，有吉蒂貓及布丁狗兩個款式。首先把吐司麵包利用烤箱或微波爐微微加熱，然後把吐司放在砧板上，輕輕按壓卡通印章印出圖案。然後把餡料放在麵包上，再放上另一片麵包做成三明治，最後用方型模具大力按壓使麵包邊緣合在一起，最後把周邊的麵包拿走。一份好看的三明治就完成了！

10. 萬能烹調匙 (万能調理スプーン)

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烹飪不難，但煮完後一大堆工具要洗很麻煩吧！這個萬能匙便可減輕洗碗的負擔了！

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這個匙子中間的小孔可以作磨泥器用磨蒜泥、薑泥，又可以直接用來壓薯蓉，在湯中撈起食材則可當篩子隔水。由於它能耐熱180度，所以用作炒菜都沒問題，當然，還可作為普通的匙子使用。想想平常這些工序都要分開用上不同工具，現在只要一個萬能匙便可，真是省位置又省功夫呢！

窩日本推薦閱讀：2024日本DAISO大創百元商店推薦必買商品15選，居家小物、餐廚用具都好好買！　

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