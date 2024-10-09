這麼好用才100日幣，日本百元商店也太良心了！日本大創超好用廚房用品10選(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

大家來到日本喜歡逛百元商店嗎？即使說小編家裡有一半物品都是來自百元商店也不為過，從家居用品、文具，甚至化妝品等等，在日本生活上有什麼需要，去百元商店就準沒錯了！

這次就從大創林林總總的商品中推薦你幾件小編覺得非常好用的廚房小物，有了它們會讓你的生活更便利喔！

1. 冰箱收納格(冷蔵庫収納トレークリップ型)

日本主婦很會收納，連冰箱內都會把食材及調味料分類及整理好，再收得整整齊齊，一打開冰箱門就可找到自己想要的東西，省功夫省時間，更可以省電費！(冰箱打開愈久會用到愈多電力)

最近，這個冰箱收納格就在日本主婦間引起話題，它是一個小收納格，上方附有夾子可以夾在冰箱每個層版，讓東西更好收納，更加一目瞭然。收納格雖然小小的，但用來放小零食、 調味料都很好用！除了Daiso，很多家品店都有推出這項商品，但現在只要100日幣就買到，實在太棒了！

圖片來源: https://www.instagram.com/p/CKVm1rZAngL/?utm_source=ig_web_copy_link

2. 火腿及培根收納器(ハム＆ベーコンキーパー)

小編在看到這個商品時覺得實在太有創意又貼心了，從來沒想過可以買到收納器去放好這類加工食品。

圖片來源: https://www.instagram.com/p/CM9kWhWLa9A/?utm_source=ig_web_copy_link

日本的火腿及培根都很常用真空密封包裝，雖然只要撕去後方的膠便可以打開很方便。但如果不能一口氣用完，包裝無法回復原狀，只好隨便用保鮮紙或膠袋裝一下。但因為包裝已打開，就這樣放在冰箱裡食品會很容易變得乾乾的。

而這個收納器就剛好可以放一包火腿或培根，它就像一個夾子，對摺起來會剛好把包裝四邊的位置緊緊夾好，再推上扣子就可以完美保存食品的鮮度了！喜愛吃火腿或培根的人都應該買一個用！

3. 可以洗的廚房紙巾(洗えるキッチンペーパー)

什麼？廚房紙巾竟然可以洗？廚房紙巾是清潔廚房的好幫手，比一般紙巾要厚一點，不會一沾水就破掉，用來擦盤子或廚房都很好用。特別是沾到醬汁的地方，用毛巾去抹的話會留下污漬很難洗掉，用完即棄的廚房紙巾就比較方便及衛生。不過在便利的同時，有時也覺得用一次就丟棄好像有點浪費。

Daiso大創就推出了這款可以清洗的廚房紙巾，每張可以簡單清洗再使用2-3次。一包可以洗的廚房紙巾有30張，再加入每張能用2-3次，比平常的廚房紙巾也更加划算喔！

4. 吃麵用筷子(麺類を美味しく食べる箸)

我們都知道日本人做事都很講究，沒想到他們連吃麵都要有專用的筷子！這其實是一個餐具系列，除了吃麵用筷子，還有吃意大利麵用叉子、吃咖哩用的匙子等等。

圖片來源: https://www.instagram.com/p/CLhPbKQjpgk/?utm_source=ig_web_copy_link

如果把商品的名稱直接翻譯，應該是「可以美味地吃麵的筷子」，它的特色是比一般筷子要長，上方有點凹凸不平讓你能好好拿著筷子，在夾起麵條時不會容易掉下，吃起來更順暢，自然就更美味了！不妨買來試試看，跟一般的筷子比較吧！

5. 廚房標籤麥克筆(キッチンラベルマーカー)

日本人很會整理收納，連食物也會井井有條地做好分類和排列。當買了食材回來，或是打開了包裝後，會在包裝袋、罐罐瓶瓶上記下是什麼與保存日期，不怕東西放到過期。 不過每次都要換新的標籤貼紙好像太麻煩了，而這款產品就可以比較省功夫。

麥克筆附有貼紙，而麥克筆的墨水可防水，因此寫上一次後，即使碰到水也不會掉色。但用清潔劑就可以抹掉，所以標籤貼紙可以重複使用，更環保也更省錢！

圖片來源:https://www.instagram.com/p/Ce5pQDvP0Tg/

因為篇幅關係，我們將在下集另外介紹5個必買商品~

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