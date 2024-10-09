2024年最應該親身共襄盛舉的日本秋冬祭典與萬聖節活動！

日本四季都會舉辦各式各樣的傳統祭典，而若想在景色優美的秋冬時節親身參與這些日本活動，就可以參考本次精心統整的介紹與相關資訊，深入一覽下半年日本各地所舉辦的主要慶典盛事。其中，更會包含近幾年來聞名國際的澀谷萬聖節活動，心動的人趕緊往下閱讀，並安排納入旅遊的行程中吧！

日本活動：日本秋冬祭典推薦

西条祭典（西条まつり）

圖@西条祭典官方網站

日本有為數眾多的秋天祭典，都是旨在感謝神明讓人民們五穀豐收，其中又以愛媛縣的西条祭典規模最為盛大，連續多日會由幾個主要神社負責繞行，扛著華麗繽紛的花車與神轎，足跡遍佈市區各個角落，市內甚至會有許多當地企業與學校都統一放假，可見此活動對於日本人來說至關重要。

圖@西条祭典官方網站

活動期間：2024年10月12日～17日

活動地點：愛媛縣西条市內各地

甲子秋日祭典（甲子秋まつり）

想要近距離感受日本太鼓的震撼魄力嗎？就在座落於富士山不遠處的富士車站前，每一年都會舉辦秋季慶典，且流程中幾乎都會著重於太鼓競演，並搭配著各式各樣罕見的日本傳統樂器與民俗舞蹈，凡是來自外地的旅客們，想必都會被熱烈萬千的氣息所渲染，也為旅程添上難忘的特殊色彩。

圖@甲子秋日祭典官方網站

活動期間：2024年10月19日～20日

活動地點：靜岡縣富士市本町1-1 富士車站前周邊地區

上野天神祭

伊賀市已經擁有超過400年歷史的上野天神祭，被譽為整個廣大關西地區的三大秋季祭典之一，並被日本政府登記為聯合國教科文組織的無形文化遺產。而在這連續數日的慶典當中，將會有上百名遊行者裝扮成惡鬼，並與色彩鮮豔的大型日式神轎一同在市區內繞行，形成難得一見的奇觀。

圖@写真AC

活動期間：2024年10月18日～20日

活動地點：三重縣伊賀市上野東町周邊地區

第27回仙台陸奧夜來祭（第27回仙台みちのくYOSAKOIまつり）

如果要選出氣氛最為火熱的日本祭典，夜來祭應可拔得頭籌！由於這場盛會的主要目的是振興地方觀光，並將歷史風俗注入嶄新的活力，因此遊行中可以看到融合了傳統與現代的舞蹈及音樂，且表演者大多為年輕人。不僅如此，主辦單位歷年來都會顧及國外遊客，設置許多語言無障礙的服務，讓所有人都能盡興而歸。

圖@写真AC

活動期間：2024年10月12日～13日 9：00～20：00

活動地點：宮城縣仙台市青葉區國分町3-17 市民廣場周邊地區

日本活動：日本萬聖節活動推薦

2024 多摩中心萬聖節（ハロウィン2024 in 多摩センター）

圖@多摩中心萬聖節官方網站

在東京的多摩中心車站前，一直都會隨著各種特別節日而擺設五光十色的燈飾，吸引著來自日本各地的遊客一睹美麗風采。而今年的萬聖節前夕，將在應景的裝飾與燈光陪襯之下，展開結合手工藝品展覽、跳蚤市場、特色小店、工作坊的特別活動，屆時也會有許多免費表演可供欣賞，預計造訪東京的人不能錯過！

圖@写真AC

活動期間：2024年10月26日～27日 10:00～17:00

活動地點：東京都多摩市落合2-35 多摩中心車站前

澀谷萬聖節祭典（渋谷ハロウィン祭り）

作為全日本、甚至可說是全亞洲或全球的流行文化指標地，澀谷全年都集結了來自世界各地的潮流人士，亦是日本人逛街購物的目標地。而在每年的萬聖節期間，澀谷區的商店協會都會舉辦特別活動，以往年的慣例來看，只要預先購票就能自由出入特別會場，但即使沒有買票，也能一同變裝造訪周邊地帶，體驗與往常有所不同的澀谷街頭。

圖@写真AC

不過，去年就因為人潮過於洶湧，讓當地警察特別出馬指揮，商店街協會還製作標語提醒大家不能一邊喝酒一邊走在街道上，亦不得亂丟煙蒂、隨意搭訕陌生人，預計參加的人務必多加注意安全並遵守規則。

活動期間：2024年10月底（時程未定）

活動地點：東京都澀谷區 澀谷站前周邊地區

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