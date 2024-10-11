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日本四國JR松山車站全新啟用！松山DANDAN通賣場 同時盛大開幕

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日本四國愛媛的JR松山車站已於9/29全新啟用。　圖：愛媛縣／提供
日本四國愛媛的JR松山車站已於9/29全新啟用。　圖：愛媛縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本愛媛縣松山市為了改善塞車並減少交通意外，將JR松山車站進行鐵路高架化工程，告別已有71年歷史的舊車站建築，已於9/29正式全新啟用新車站大樓！

從外觀仔細看會發現川堂大廳的設計似曾相識，就是模仿道後溫泉本館的唐破風屋頂，室內天花板選用愛媛縣木材。候車室面積則是原先的2倍，二樓更以當地工藝「伊予絣｣花紋排列，洗手間設置JR四國首座性別友善廁所，壁面磚特別採用砥部燒。

同時，9/29當天與車站連通的全新商業設施「松山 DANDAN 通（感謝通） ｣也盛大開幕，共有17家店舖嶄新進駐，旅客來此可一次買齊愛媛必吃炸魚板、山田饅頭、伯方鹽霜淇淋、吸吸橘子果凍等，應有盡有好方便。

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