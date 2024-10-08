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新開幕！來去星野集團「界-奧飛驒」感受奧飛驒溫泉魅力

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星野集團旗下的「界－奧飛驒」於9/5在日本岐阜縣－奧飛驒溫泉鄉正式開幕。　圖：星野集團／提供
星野集團旗下的「界－奧飛驒」於9/5在日本岐阜縣－奧飛驒溫泉鄉正式開幕。　圖：星野集團／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】星野集團旗下溫泉旅館品牌「界」的第24家設施「界－奧飛驒」，於9/5在日本岐阜縣－奧飛驒溫泉鄉正式開幕，除了大浴場的溫泉和客房內的露天溫泉外，旅客還可前往中庭的「湯之川」或附設於獨立建築中的足浴，充分享受溫泉鄉的魅力。此外更有以下5大特色：

▍特色１：中庭－作為住宿體驗核心的環遊空間

界－奧飛驒的中庭被東、西客房棟、湯小屋棟以及獨立建築所環繞，設計靈感來自當地溫泉街的傳統習俗。當地人過去習慣步行前往公共浴場泡湯，因此希望旅客在享受館內大浴場和客房露天溫泉的同時，也能多次前往戶外探索。基於這個理念，進而將中庭設計為住宿體驗的核心，為旅客帶來更多感官感受。

▍特色２：以雪廊為設計靈感的露天温泉

大浴場的露天溫泉設計靈感來自於奧飛騨豪雪地帶常見的雪廊。頭頂設有一個開口，視野中僅能見到彷彿白雪覆蓋的牆壁和藍天。旅客沐浴其中，彷彿被潔白光滑的雪牆環繞，享受著仰望天空、耳邊聆聽潺潺溫泉水聲的寧靜氛圍。

◆ 泉質：鈉・鈣－碳酸氫鹽・氯化物泉

◆ 功效：緩解肌肉和關節慢性疼痛、割傷、畏寒、皮膚乾燥、憂鬱狀態、恢復疲勞、促進健康等

▍特色３：現代風格的當地特色客房「飛驒 MOKU 之間」

界－奧飛騨共有49間客房均為當地特色客房－「飛騨 MOKU 之間」，處處體現天然木材的柔韌和飛驒的魅力。旅館建築外觀採用沉穩色調，客房內大膽使用高山祭典中常見的華麗「紅色」。當地的傳統漆器「飛驒春慶」被運用於牆面藝術和客房標誌，飛驒染的原創靠墊也增添了色彩。以曲木為靈感的床頭板採用了飛驒地區代表性的闊葉樹－山毛櫸、枹櫟、櫻花和橡木的漸層色彩，環抱著床鋪。所有客房皆配備由當地家具製造商所製作飛驒曲木椅，這些椅子採用飛驒地區出產的闊葉樹材質製成，並搭配擁有800年歷史的山中和紙燈籠，為房間營造出柔和的光線與舒適氛圍。

▲所有客房皆配備由當地家具製造商所製作飛驒曲木椅，是採用飛驒地區出產的闊葉樹材質製成。　圖：星野集團／提供
▲所有客房皆配備由當地家具製造商所製作飛驒曲木椅，是採用飛驒地區出產的闊葉樹材質製成。　圖：星野集團／提供

▍特色４：體驗飛驒工藝技術的「飛驒木匠體驗」當地樂

提供「飛驒木匠體驗」活動，讓旅客可以親手彎曲木材，並製作出用界原創風呂敷包裹的曲木手柄，親身感受擁有1300多年歷史的飛騨木匠文化。奧飛驒溫泉鄉所在的岐阜縣，森林面積佔全縣的81%，這片豐富的森林資源是傳統技術和工藝得以發展的基礎。旅客透過這項體驗不僅可以更深入了解當地生活，還能更好地認識飛驒地區與木材的緊密連結。

▲提供「飛驒木匠體驗」，讓旅客親身感受擁有1300多年歷史的飛騨木匠文化。　圖：星野集團／提供
▲提供「飛驒木匠體驗」，讓旅客親身感受擁有1300多年歷史的飛騨木匠文化。　圖：星野集團／提供

▍特色５：感受當地風情的日式會席料理

晚餐在半包廂式的餐廳內提供，讓旅客享受隱私的同時，還能品味以當地飲食文化為基礎的會席料理。特別推薦主菜「飛驒牛朴葉包燒」，將飛驒牛肉包裹在朴葉中，並配以傳統的「つと（Tsuto）」（用蘆葦、竹皮或稻草捆綁或編織，用來包裹食材的工具）一起上桌。牛肉在上桌前會先稍微加熱表面，旅客可以根據自己的喜好進行熟度調整。料理的擺盤使用了讓人聯想到地爐的古木設計，讓旅客在用餐時感受到濃厚的鄉土風情。

▲晚餐提供可感受當地風情的日式會席料理，推薦主菜「飛驒牛朴葉包燒」有夠美味。　圖：星野集團／提供
▲晚餐提供可感受當地風情的日式會席料理，推薦主菜「飛驒牛朴葉包燒」有夠美味。　圖：星野集團／提供

■ 如何前往「界－奧飛騨」：hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/kaiokuhida/

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