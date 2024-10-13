2024東京富士山「3組必去旅遊路線」，帶你進入哈利波特影城魔法世界，還能走訪東京晴空塔／迪士尼樂園！

不管是大人小孩都沒辦法阻擋東京的魅力，今天就要來介紹3組必玩的東京旅遊路線，尤其是喜歡哈利波特的各位一定要把這篇攻略收藏起來，因為AsiaYo準備要帶你玩翻東京哈利波特影城啦！不只如此，還讓你一次蒐集東京必去的迪士尼樂園跟富士山，每個行程都讓你滿載而歸，就讓我們繼續看有哪些超美的東京富士山行程推薦吧！

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⛩️ 東京旅遊景點攻略懶人包 ⛩️

⚡️ 東京哈利波特跟團旅遊行程推薦 ⚡️

【特選東京】哈利波特魔法世界、嶄新麻布台之丘、經典箱根神社、御殿場OUTLET五日

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👓行程特色





✨暢遊魔法世界：東京哈利波特影城特別把電影中的夢幻場景經典重現，帶你探索神秘的魔法世界，哈利波特的粉絲們千萬不要錯過了！

✨東京潮流地標打卡：搭乘東京僅存的路面電車「都電荒川線」，走訪熱門的麻布台之丘和御殿場OUTLET，這裡聚集了超多時尚精品品牌和美食，根本就是完美的購物天堂~





【奇幻東京】迪士尼樂園、哈利波特世界、十國峠纜車五日

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👓行程特色





✨一次兩座夢幻樂園：不只帶你暢玩大小朋友都愛的東京迪士尼樂園，還能進入神秘的哈利波特魔法世界，讓你一次見到超可愛的迪士尼人物跟奇幻的霍格華茲大廳🤩

✨絕美富士山風景：搭乘十國峠纜車登上山頂展望台，360度無死角欣賞富士山的壯麗美景，看著山影倒映在湖面上真的超享受~





【魔法東京】哈利波特主題樂園、登上晴空塔、LAVIEW列車五日

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👓行程特色





✨舒適的鐵路旅行：行程安排了新型特急Laview列車，讓你在列車上也能體驗到像待在家一樣的舒適享受，輕鬆前往悠閒的度假勝地輕井澤。

✨俯瞰東京市景：這次行程除了可以去哈利波特影城之外，還要帶你登上知名地標東京晴空塔，從不同視角欣賞整個東京的繁華盛況！





喜歡這次日本東京旅遊路線介紹嗎？每一條路線都帶你深入探索奇幻的魔法世界，如果還想找更多哈利波特主題的園區，你也可以看看大阪環球影城旅遊行程推薦，或是參考這份日本自由行攻略，有超豐富的景點推薦絕對充實你的日本之旅，現在就上AsiaYo找尋你喜歡的日本跟團行程或住宿吧！