當地人推薦！秋遊廣島 3大「絕美紅葉景點」 迎接最佳觀賞期

【文・林宥銣】

秋季廣島不僅是品嚐牡蠣和螃蟹等美食的最佳時機，還是探索紅葉絕景的理想之地。精選在地人推薦的幾處秋季必訪景點，讓旅客在享受美景的同時，也能體驗渡舟、坐禪等獨特活動。廣島的地理優勢，結合自然與歷史遺跡，使得紅葉的美景更顯層次，從市區到近郊，紅葉遍布，令人目不暇給。

廣島市內3大追楓景點

廣島市內有3大追楓景點不容錯過：國家指定名勝「縮景園」、「廣島縣綠化中心」以及「石谷峽」。「縮景園」由廣島藩家老上田宗箇創建，這裡的日式庭院在秋季被紅葉裝點得格外迷人，遊客可輕鬆抵達，漫步於溪谷與茶室之間。「廣島縣綠化中心」則是一個適合親子遊的地方，125公頃的森林中設有遊樂設施，讓孩子們在秋日裡盡情玩耍。而「石谷峽」擁有7公里的健行路徑，遊客可一邊健行，一邊享受沿途的楓紅景致。

「縮景園」是廣島藩家老兼茶道大師上田宗箇所創造的名園，風景秀麗。 圖／HIT廣島縣觀光聯盟 提供

三原市與安藝太田町的紅葉名勝

三原市的「三景園」是另一個不可錯過的紅葉祭場地，今年將於11／1~24期間展開，假日還有夜間點燈活動，入夜時分，虛實之間，更顯神秘風情。而著名的「佛通寺」，參道的紅葉道如同紅色地毯，讓人流連忘返。遊覽之後，還可以在寺內體驗坐禪，享受心靈的平靜。

此外，國家特別名勝「三段峽」的紅葉，最佳觀賞期為10月下旬至11月中旬，遊客可以選擇健行、搭乘渡舟或租借皮艇，充分體驗自然之美。世羅町的「今高野山」古剎，則以其美麗的楓樹而聞名，能在歷史文化的氛圍中感受秋天的寧靜。

吳市的浪漫港灣與獨特美食

說到吳市可不只有海軍、咖哩和咖啡，漫步在秋天的吳市，沿著市中心藏本大道兩側的紅磚，是成排的銀杏樹，一眼望去宛如金色隧道，浪漫至極。到了晚上，藏本大道兩側便會紛紛架起許多的小吃攤，每一個攤販都有各自的特色與拿手好菜，一路上能看到有廣島燒、拉麵、串燒等美食。當地人最喜歡在結束一天的行程後來到此處，在閃亮的銀杏樹下，來上一道暖心暖胃的料理，幸福感瞬間就驅散了全身心的疲憊。

藏本大道上成排的小吃攤，是在地人放鬆身心的最佳去處。 圖／HIT廣島縣觀光聯盟 提供

延伸閱讀>>華航攜手五桐號 推出吉伊卡哇可愛甜點

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」