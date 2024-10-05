最值得去的濱海景點！ 搭「三陸鐵道」慢遊岩手 谷灣式海岸風景魅力無限

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣為國人熱門的日本旅行地之一，不僅被《紐約時報》評選為「2023年最值得去的52個地方」之一外，台灣人更是在當地海外旅客的占比中高達6成，奪下冠軍寶座。而岩手縣濱臨太平洋的沿岸地段正隸屬於世界三大漁場之一的三陸海岸，不僅盛產美味海鮮，崎嶇多變的谷灣式海岸風景更加迷人，北部多奇岩斷崖，南部則是平緩沙灘，推薦搭乘三陸鐵道，享受沿路的美景。

搭乘三陸鐵道旗下不同特色列車，每次都有嶄新體驗。 圖：向日遊／提供

■ 三陸鐵道

三陸鐵道 久慈站 太平洋海岸 東部濱海城鎮 榻榻米座位 和風列車 暖爐 復古列車

三陸鐵道總長約163公里，北起久慈站，沿著太平洋海岸往南延伸，終點站為盛站，是串聯了東部濱海城鎮與內陸地區的重要生命線。從車窗就能輕鬆眺望到湛藍的大海與曲折的海岸線，美到令人屏息。依季節不同，三陸鐵道會推出主題列車，深受遊客喜愛。另外也提供可連接在一般車輛後運行的團體包車，還可預約特別行駛。舖有榻榻米座位的和風列車、暖爐桌列車等，都是非常人氣的車型。

■ 北山崎

北山崎 陸中海岸 1億3千萬年前 火山活動 斷崖 海上的阿爾卑斯山 展望台 太平洋

北山崎為陸中海岸最具代表性的海岸美景之一，約1億3千萬年前的大規模火山活動中，誕生了高約200公尺、綿延約8公里長的斷崖，被稱為海上的阿爾卑斯山。挑戰爬上700多階的步道抵達展望台後，就能欣賞到太平洋浪濤撲打在海崖上的景觀，震撼力十足令人為之驚嘆。

■ 龍泉洞

日本三大鐘乳石洞 蝙蝠 國家天然紀念物 洞穴 10度 寶藍色湖水 啤酒 龍泉洞 地底湖

日本三大鐘乳石洞之一的「龍泉洞」與洞內棲息的蝙蝠同被列為國家天然紀念物，已知洞穴總長超過4公里。龍泉洞內終年氣溫約10度左右，無盡綿延的鐘乳石柱與寶藍色湖水相映襯，流露神秘又美麗的氣息。利用洞內的純淨水源所開發的啤酒等周邊商品，也是受歡迎的伴手禮。

■ 淨土之濱

三陸海岸 淨土之濱 靈靜和尚 極樂淨土 白色岩石 松樹林 遊覽 船黑尾鷗號

三陸海岸代表性的景點之一為「淨土之濱」，靈鏡和尚曾對此般美景讚嘆「宛如極樂淨土之處」因而得名。聳立於海中的白色岩石上點綴著終年常綠的松樹林，與碧海藍天交織出優美的海岸風情。推薦可以搭乘淨土之濱遊覽船「黑尾鷗號」，從不同角度遊覽三陸海岸之美。

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