秋天限定！岩手縣遠野市「高清水展望台」夢幻極品雲海追追追

【旅奇傳媒/日本部報導】據說，岩手縣遠野市秋天的雲海是美景極品，各地的攝影愛好者總是在此時蜂擁而來。由於秋天時空氣中的水蒸氣量多、濕度高，加上早晚溫差大，而得以形成這款秋季限定的美景名物：「遠野高清水展望台雲海」。

標高797公尺的「高清水展望台」坐落在遠野市西北部、石上山腰處的高清水高原上，從展望台可以將遠野盆地一覽無遺，無論是春天引水灌溉、或秋天稻穗飽滿的黃金稻田景象，都能細細品味。從遠野市區開車前往約30分鐘。

根據在地人說法，最容易看見雲海的時期是10月初到11月中旬，不同時間點展現不同風情。秋天看得到雲海的機率更是高達七成之多。

遠野市觀光協會特別推出秋日限定版賞雲海小旅行，4人成行、最多7人，有日語導遊陪同，清晨遠野車站前集合搭小巴出發，抵達高清水展望台後還提供用人氣烘焙名店 MAMEHIKO 的咖啡豆現煮早安咖啡，讓參加者可以一邊喝咖啡、一邊欣賞雲海，結束後再前往遠野鄉八幡宮參拜。每人4800日圓（包含用車、導遊、咖啡費用），可線上預約。

◉ 高清水展望台賞雲海之旅（當天來回）

・期間：10月～11月的特定日（共16次）

10月：4、5、6、11、12、13、14、18、19、20、25、26、27日

11月：2、3、4日

・行程：

05:00 遠野車站前集合、報到

05:10 出發

05:30 抵達高清水展望台、提供現煮熱咖啡

06:30 欣賞完雲海後、從高清水高原出發

06:50 前往遠野鄉八幡宮參拜

07:30 抵達遠野車站解散

・費用：4,800日圓（含税）

📌 注意：高清水展望台因冬季積雪，每年11月中旬到5月上旬禁止通行。

📌 如何自行前往：從JR遠野車站搭計程車約30分鐘可抵達；或從東北橫斷自動車道釜石秋田線的遠野IC開車50分鐘即達。

▲遠野市高清水展望台賞雲海之旅（當天來回）DM。 圖：遠野市／提供

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