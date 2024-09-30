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山陀兒龜速…不排除升級強颱 氣象署估「這1天」南部登陸

跟魔女琪琪飛越日本名古屋 撞臉蠟筆小新的馬賽克磁磚博物館

聯合報／ 記者許晉榮／名古屋報導
很難想像自己變成宮崎駿電影「魔女宅急便」裡的女主角琪琪騎掃帚遨遊天際，或是穿梭蠟筆小新的視界，走訪「哈比人」的家鄉內裝。記者許晉榮／攝影
很難想像自己變成宮崎駿電影「魔女宅急便」裡的女主角琪琪騎掃帚遨遊天際，或是穿梭蠟筆小新的視界，走訪「哈比人」的家鄉內裝。記者許晉榮／攝影

很難想像自己變成宮崎駿電影「魔女宅急便」裡的女主角琪琪騎掃帚遨遊天際，或是穿梭蠟筆小新的視界，走訪「哈比人」的家鄉內裝；日本名古屋附近，藏著幾處能夠滿足內心無限想像的新景點，手刀快刷訂張機票，馬上體驗奇幻的童趣之旅。

「多治見市馬賽克磁磚博物館」外觀遠看神似蠟筆小新的側臉。記者許晉榮／攝影
「多治見市馬賽克磁磚博物館」外觀遠看神似蠟筆小新的側臉。記者許晉榮／攝影

「朝熊山頂展望台」人人都可以拍出像魔女琪琪騎掃帚飛天的照片。記者許晉榮／攝影
「朝熊山頂展望台」人人都可以拍出像魔女琪琪騎掃帚飛天的照片。記者許晉榮／攝影

外觀像是蠟筆小新的「多治見市馬賽克磁磚博物館」，燃起旅人初來乍到就想一探究近的衝動，位於日本名古屋附近，由建築大師藤森照信一手打造、以「黏土山」為創意建構的「多治見市馬賽克磁磚博物館」，展示了日本馬賽克磁磚產業的歷史輪廓，尤其裡頭還羅列滿滿的花磚文物，這裡絕對可以躋身網美、網紅IG打卡聖地。

從名古屋中部國際機場出發，直駛岐阜縣多治見市笠原町，遠看像是蠟筆小新側臉、顏色偏土色系的小山丘外觀與布滿青翠的草坡，讓人有種來到魔戒「哈比人」家鄉的奇幻故事裡，走下草坡，牆面還鑲著磁磚與美濃燒陶器，入口處非常小巧，走進裡頭，彷彿直通磁磚藝術的美麗新世界，除了拍照拍不停，這裡的展示空間還附設DIY體驗，即使玩上半天仍意猶未盡。

「多治見市馬賽克磁磚博物館」裡面的裝潢設計非常創新。記者許晉榮／攝影
「多治見市馬賽克磁磚博物館」裡面的裝潢設計非常創新。記者許晉榮／攝影

「多治見市馬賽克磁磚博物館」裡面展示各種馬賽克磁磚。記者許晉榮／攝影
「多治見市馬賽克磁磚博物館」裡面展示各種馬賽克磁磚。記者許晉榮／攝影

「多治見市馬賽克磁磚博物館」展示各種馬賽克磁磚圖案。記者許晉榮／攝影
「多治見市馬賽克磁磚博物館」展示各種馬賽克磁磚圖案。記者許晉榮／攝影

宮崎駿經典作品「魔女宅急便」裡魔女琪琪騎著掃帚遨遊各地，肯定是動畫迷最難忘的經典畫面。位於「朝熊山頂展望台」，同時也被當地人封為「戀人的聖地」。一望無際的無敵海景外，這裡的販賣部同時還免費提供掃帚租借服務，若想拍出像魔女琪琪騎掃帚飛天翱翔的美照，絕對可以「美夢成真」，實際試拍了幾回，一個比一個飛得還高，滿足了渴望已久的魔法慾。

「朝熊山頂展望台」人人都可以拍出像魔女琪琪騎掃帚飛天的照片。記者許晉榮／攝影
「朝熊山頂展望台」人人都可以拍出像魔女琪琪騎掃帚飛天的照片。記者許晉榮／攝影

日本近鐵推出的「志摩之風號」觀光特急列車，是旅人走訪大阪、京都或名古屋，甚至前往伊勢神宮所在的伊勢志摩地區等地的「豪華選擇」。車廂內部不僅擁有寬敞、舒適的座椅，還提供了展望車廂、和洋式包廂等５大亮點設施供旅客挑選。

「志摩之風號」觀光特急列車內裝相當豪華。記者許晉榮／攝影
「志摩之風號」觀光特急列車內裝相當豪華。記者許晉榮／攝影
「志摩之風號」從駕駛窗看出去，充滿速度感。記者許晉榮／攝影
「志摩之風號」從駕駛窗看出去，充滿速度感。記者許晉榮／攝影

志摩之風號全車共有６節車廂，前後的１號車和６號車是展望車廂，視野寬闊，且全車採真皮座椅，前方的電動升降可讓腿部輕鬆支撐，腰部還藏了氣墊電動按摩器，躺在座椅邊欣賞窗外瞬息萬變的風景，或是來一杯冰飲、點心滿足口慾，可說是此行最沈浸式的享受。

「志摩之風號」的座椅還能按摩，相當舒適。記者許晉榮／攝影
「志摩之風號」的座椅還能按摩，相當舒適。記者許晉榮／攝影

「志摩之風號」可以邊吃東西，邊看著窗外風景。記者許晉榮／攝影
「志摩之風號」可以邊吃東西，邊看著窗外風景。記者許晉榮／攝影
「志摩之風號」裡提供下午茶點心享用。記者許晉榮／攝影
「志摩之風號」裡提供下午茶點心享用。記者許晉榮／攝影

若想要悠閒、緩慢走訪山川美景，也能考慮長良川鐵道的「長良號」觀光列車，深紅色外觀相當醒目，這台由設計九州豪華臥鋪列車七星號的大師水戶岡銳治操刀打造，直駛著日本三大清流的長良川沿線，邊看著窗外風景，邊享受浪漫下午茶，這一刻，身心已全然放鬆。

深紅色的「長良號」，外觀十分吸睛。記者許晉榮／攝影
深紅色的「長良號」，外觀十分吸睛。記者許晉榮／攝影

深紅色的「長良號」，只有兩節車廂。記者許晉榮／攝影
深紅色的「長良號」，只有兩節車廂。記者許晉榮／攝影
「長良號」的下午茶點心。記者許晉榮／攝影
「長良號」的下午茶點心。記者許晉榮／攝影

在「長良號」裡也能邊看風景，邊享受下午茶。記者許晉榮／攝影
在「長良號」裡也能邊看風景，邊享受下午茶。記者許晉榮／攝影
「長良號」觀光列車的沿途風景，相當迷人。記者許晉榮／攝影
「長良號」觀光列車的沿途風景，相當迷人。記者許晉榮／攝影

「多治見市馬賽克磁磚博物館」也展示新奇鐵器。記者許晉榮／攝影
「多治見市馬賽克磁磚博物館」也展示新奇鐵器。記者許晉榮／攝影

「多治見市馬賽克磁磚博物館」運用大量的土色色系打造。記者許晉榮／攝影
「多治見市馬賽克磁磚博物館」運用大量的土色色系打造。記者許晉榮／攝影

「多治見市馬賽克磁磚博物館」展示各種馬賽克磁磚圖案。記者許晉榮／攝影
「多治見市馬賽克磁磚博物館」展示各種馬賽克磁磚圖案。記者許晉榮／攝影

「多治見市馬賽克磁磚博物館」展示各種馬賽克磁磚圖案。記者許晉榮／攝影
「多治見市馬賽克磁磚博物館」展示各種馬賽克磁磚圖案。記者許晉榮／攝影

下午茶 博物館 名古屋 蠟筆小新 觀光

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