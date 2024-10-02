「長崎未來應援寶可夢」誕生！跟著電龍樂遊長崎趣

長崎縣宣布「電龍」為其未來應援寶可夢。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】「寶可夢當地 Acts」是利用寶可夢來結合地區資源，推廣地方魅力的活動。自2018年起，這項活動開始在各地展開，這次長崎縣宣布「電龍」就任「長崎未來應援寶可夢」，期待在今後透過與電龍的合作，能吸引更多人關注長崎，並且親自前來體驗長崎魅力！

長崎三面環海，境內擁有全日本最多的島嶼，豎立於海岸邊的燈塔數量也是名列前茅。電龍作為燈寶可夢，其尾巴的亮光被喻為海上的路標，也令人聯想到燈塔，與長崎作為歷史上與海外貿易及文化交流中心的形象十分契合。

▲長崎蛋糕老舖《文明堂》推出的電龍長崎蛋糕。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

目前長崎縣內已經能看到電龍活躍的身影，包含長崎市內的電龍彩繪路面電車，以及行駛於福岡至佐世保間的高速巴士上也能看到可愛的電龍。長崎蛋糕老舖《文明堂》也推出電龍長崎蛋糕！另外，首批造型人孔蓋已在縣內五個地方設置，未來預計會遍布全縣。以下介紹首波設置造型人孔蓋地區的觀光亮點，隨著電龍造型人孔蓋，一起暢遊長崎吧！

▲長崎縣內首推出5款寶可夢造型人孔蓋，背景為當地代表性景點。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■設置點①：長崎市‧長崎站西口附近

長崎市匯聚了許多長崎縣代表性的觀光景點，來到玄關口長崎站，與人孔蓋拍完照後，就能在此搭乘路面電車，輕鬆前往如眼鏡橋、哥拉巴園等地。10月14日開業的「NAGASAKI STADIUM CITY」，為結合了體育場、巨蛋、飯店、商場、辦公大樓的大型複合性商業設施，也是最新的觀光設施之一。為了配合設施開幕，距離最近的兩處路面電車車站也將於10月1日起更名，現行的「錢座町」改為「STADIUM CITY NORTH」，「寶町」則改為「STADIUM CITY SOUTH」。

▲結合體育場、巨蛋、飯店、商場、辦公大樓的「NAGASAKI STADIUM CITY」。 圖：NAGASAKI STADIUM CITY／提供

■設置點②：佐世保市‧佐世保五番街

人孔蓋設置的佐世保五番街距離佐世保站徒步僅需1分鐘，是能夠享受到港口景致的購物商場。秋天造訪佐世保，推薦可前往壽福寺欣賞逆紅葉，倒映在地板上的紅葉微微蕩漾，是期間限定的美景。此外，還有鮮美的九十九島牡蠣，吸收了大海精華的牡蠣雖然身形較小，但味道鮮美濃郁。

▲佐世保壽福寺的逆紅葉美景。 圖：佐世保市／提供

■設置點③：大村市‧新大村站

新大村站為連結福岡與長崎的西九州新幹線的其中一站，也是大村市的新門戶。大村市面向如湖面一樣平靜的大村灣，近來推行遊覽船結合自行車的慢遊方案，目前有4條推薦路線，包含了大村城下町、挖珍珠、水果收穫體驗等，能夠充分享受山海田園風光的樂趣。

▲大村灣推廣遊覽船結合自行車的慢遊之旅。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■設置點④：雲仙市‧極樂公園

雲仙溫泉鄉以雲仙地獄的風景聞名，極樂公園為近年新成立的設施，從這裡可以俯瞰雲仙地獄。來此也推薦入住雲仙溫泉，享受優雅靜謐的泡湯時光。秋天時附近的仁田嶺更是九州代表性的賞楓景點之一，搭乘纜車就能360度眺望金黃燦爛的紅葉。

▲每年11月初是欣賞仁田嶺紅葉的最佳時節。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■設置點⑤：新上五島町‧有川港

新上五島町是位於長崎縣西方的離島，隸屬五島列島，有川港為主要連外港口。當地以美麗的白色沙灘與翡翠綠的海洋出名，是日本百大海灘之一，另外還有多座名列世界遺產的教堂，都是觀光亮點。來此也必嚐日本三大烏龍麵的「五島烏龍麵」，加入特產山茶花油的麵體，更加滑順有嚼勁。

▲五島烏龍麵加入當地特產的山茶花油，入口更加滑順。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

從11月開始至隔年2月為止，上述設置有造型人孔蓋的5個市町以及縣內的觀光景點，也將舉辦電子地圖蓋章活動，集滿就有機會獲得長崎縣準備的各種獎品。歡迎台灣朋友前來長崎，和電龍一起樂遊長崎！

｜寶可夢人孔蓋詳細設置地點介紹｜

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