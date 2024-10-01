親子遊日必體驗！忍者機關屋化身忍者，體驗各種忍者獨門武器
【旅奇傳媒/日本部報導】忍者作為日本文化的象徵，魅力十足。在新宿站附近的「忍者機關屋」，是一處藏著各種機關暗門，讓造訪者能盡情體驗忍者修行的主題館。來到這個場域，可以體驗真實的忍者訓練，例如手裡劍投擲和劍術；在觀看完有關忍者任務的動畫後，遊客可以腰間佩刀，練習拔刀攻擊，還可以挑戰手裡劍投擲。這個充滿氛圍的空間裡，有許多隱藏忍者的機關，讓遊客在體驗日本傳統文化的同時，也探索忍者的秘密。父母帶孩子在這裡體驗之外，也能開心玩得盡興。
▼NINJA TRICK HOUSE IN TOKYO
・地址：東京都新宿區歌舞伎町2-28-13 第一和幸大樓4樓
・官網：https://ninja-trick-house.com/zh-TW/
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