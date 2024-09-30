流冰漫步、乙女瀑布雪地健行、宇登呂溫泉與KIKI自然渡假村的知床半島淨土旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-03-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 女満別空港、天に続く道スタート地点、ウトロ温泉ターミナル（バス）。

三月上旬的北海道知床半島，海上有流冰、路上有積雪，體感溫度是零下10度，各個角落仍被雪冰封，就算是晴空萬里的中午時刻，氣溫也只是靠近0度而已。

知床半島位於日本北海道東北部，被稱為日本最後的天然淨土，地處遙遠，即便是日本人，也有許多人對知床世界自然遺產的美景心生嚮往，卻始終不曾造訪過。

冬天的知床半島，雪和冰都是主角，流冰漫步、雪地健行、冰瀑散步道、雪林散步道… 這一趟選擇運用不同步調與視角深度走入雪地，從山林到海洋、樹林到流冰、清晨曙光到傍晚晚霞，即便是一個半天只有一個行程的安排，我都覺得收穫滿滿、心靈富足，甚至覺得很不夠！

畢竟，冷冽空氣伴隨著雪花的輕柔飄落，那是一種很特別的寧靜氛圍，每秒即永恆，太愛了

第 1 天

女満別空港 | 30 分鐘

從台灣出發，先搭3.5小時的國際線航班抵達東京羽田機場，再從東京羽田機場出發，轉搭2小時日本國內線航班飛往女滿別機場；一出機場，室外氣溫瞬間從亞熱帶國家的16度，變成溫帶國家的3度，沒意外的話，還得雪地自駕2.5小時才會抵達知床半島心臟地帶的宇登呂溫泉地。

天に続く道スタート地点 | 1 小時

北海道有很多無敵絕景，Road To The Sky start point，也稱天に続く道（連接天際的道路）絕對是其中特別遙遠的一條公路。

這條道路因其筆直的線條和無盡的天際線而得名，尤其起點處的寬闊視野，讓這條公路直通最遙遠的遠方，仿佛進入了一幅自然畫作，有如駛向天空的錯覺，基本上，只要是來到知床半島的自駕者和攝影師，一定會專程造訪！

其實我覺得這條公路周邊景觀也都很美，開開停停，下車拍拍照，就讓熱帶國家小孩開心得不得了！

ウトロ温泉ターミナル（バス） | 1 分鐘

如此一個地處極凍、極寒的知床半島，卻有一個療癒人心的宇登呂溫泉鄉。

宇登呂溫泉位於知床半島心臟地帶與知床國立公園邊緣，她像是一個被綠意森林、蔚藍海洋包圍的溫暖避世天堂，吸收來自鄂霍次克海吹來的寒風。

宇登呂溫泉的溫泉水質也以舒緩肌肉疲勞和改善皮膚狀況聞名，非常適合在知床一天的探險之後，舒舒服服泡上幾十分鐘，徹底放鬆一下。

知床世界遺産センター | 1 小時

知床世界遺產中心是開始探索知床半島的起點。

展示許多關於知床半島獨特生態系統、野生動植物以及環境保護的歷史與現狀，也有不少當地特有旅遊情報、導覽路線、觀光船資訊和流冰最新狀況，是知床半島自由行不該錯過的借問站！

當然，少不了的也有許多當地特有的伴手禮，就跟日本所有的產地限定土產一樣，走過路過不要錯過，錯過就再也買不到了！

キキ知床ナチュラルリゾート（バス） | 1 小時

Kiki知床自然渡假村KiKi Shiretoko Natural Resort（KIKI知床ナチュラルリゾート）是宇登呂溫泉區較為新型態的一泊二食溫泉飯店。

一個既隱世又現代的豪華渡假村一泊二食方案，包含58平方米多人鄂霍次克海景客房、露天森林溫泉浴、北國桑拿屋、海鮮燒烤晚餐自助吧、知床風味早餐自助吧與媲美精品家具展示屋的電影劇院交誼廳，連泊二晚，5個人平均分攤之下，一人一晚19100日圓，這是一個屬於冬日北國的最棒度假方式。

館內一共有9層樓，1樓是大廳、電影交誼廳、伴手禮販賣商店、兒童遊戲區、戶外露台和洗衣室，2樓則全部保留給自助早晚餐的用餐空間，而3-9樓通通都是客房，從靠海的景觀客房、被森林包圍的戶外溫泉池、挑高寬敞且富有新潮設計感的公共交誼廳，以及令人念念不忘的嚴選北國百餘款食材與烹飪手法的自助早餐、自助晚餐，Kiki知床自然渡假村處處結合了現代奢華感與大自然美學的和諧設計。

KIKI(キキ)知床ナチュラルリゾート | 1 小時

KiKi Shiretoko自助晚餐提供多樣化的北海道產美食，特別是海鮮料理如魚蝦貝蟹與道產肉類蔬菜，配上當地特有的烹飪方式，如油漬、涼拌、鐵板燒、燻炙菜餚等料理手法，讓人們享受到最地道的北海道風味。

北海道產帆立貝與燻鮭魚沙拉、羅臼產油漬章魚野菜、知床產醬烤鰤魚、根室產花蟹散壽司、增毛產甜蝦鮭魚卵散壽司、蝦夷鹿漢堡包、北海道產豚豆乳鍋、知床產赤豚、知床式烤雞、釧路風味炸雞、炸魚薯條、豚肉涮涮鍋、現煎牛排、海膽海鮮飯、現煮知床醬油雞湯拉麵、甜點更有乾燥草莓、烤團子、甜甜圈、提拉米蘇…

第 2 天

KIKI(キキ)知床ナチュラルリゾート | 1 小時

不得不說，早餐也是沒有再客氣的。首先先在代表北海道農業的西式麵包烘焙區淪陷，可頌、丹麥捲、肉桂捲、肉桂捲、帕尼尼、法式果醬吐司，或選擇莓果吐司、南瓜吐司、白吐司，佐已北海道產乳酪片、蜂蜜或蛋捲；然而，早餐還沒結束喔！代表北海道畜牧業和漁業的日式朝食區又是另一個無法抵抗的地方，北海道產牛丼、烤牛肉、煎火腿、煎鮭魚、知床名物鮭魚茶泡飯等。

期待著早餐，也期待著晚餐，充滿期待的一天，整個冬季讓人好想一直住在知床！！

LANTOKO流氷遊ウォーク | 1 小時

知床自然センター | 30 分鐘

知床自然中心（知床自然センター／Shiretoko National Park Nature Center）是提供旅行者認識知床的自然景觀和文化歷史的專屬遊客中心。

陳列許多知床半島旅遊資訊，如地圖、指南和推薦步道路線，也有開放預約專業生態導覽、裝備租借如雪鞋、雨鞋、望遠鏡與冬季保暖物品等遊客服務。除此之外，知床自然中心也設有講座工作坊、影片觀賞劇場、紀念品商店和咖啡廳，讓大家休息、飲食和購物的場所。

從知床自然中心出發，一共有三條步道可以選擇，步行往返1公里／30分鐘的森づくりの道／シカ柵コース（Forest Keepers Trail Trail／Deer Fance Course）、步行往返2公里／60分鐘的フレペの滝遊歩道（Furepe Waterfall Trail）、步行往返5公里／120分鐘的森づくりの道 開拓小屋コース

フレペの滝展望台 | 15 分鐘

フレペの滝遊歩道（Furepe Waterfall Trail）步道全程約2公里，往返需時約60分鐘，是一條不需要任何雪地嚮導，適合能夠獨立步行的旅行者獨自探索；這條長廊濃縮森林區、草原區、海岸區等多重北國才有的雪地環境，終點迎接你的是壯觀的鄂霍次克海與乙女の淚雪瀑展望台。

フレペの滝的瀑布水來自知床山脈，穿過層層連峰的地下水最終沿著斷崖滲出，一點一滴地慢慢滴，緩緩流入鄂霍次克海，形如少女的眼淚而得名。

フレペの滝在冬季是會完全凍結，形成一片壯觀的冰瀑，冰瀑在陽光下閃爍著藍白色的光芒，呈現出夢幻般的色調，仿佛一條巨大透明的的水晶簾，是フレペの滝遊歩道雪地健行的一大亮點。

KIKI(キキ)知床ナチュラルリゾート | 1 小時

將「自、然」二字表現到飯店各處，家具的木、燭台的火、溫泉的水、落地窗外的雪，以及表現百花齊放、用色大膽的藝術掛畫，即便是語言不通，Kiki知床自然渡假村處處也都能感受專為遠赴而來旅行者所設計的知床半島自然氛圍

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：北海道道東｜流冰漫步、乙女瀑布雪地健行、宇登呂溫泉與KIKI自然渡假村的知床半島淨土旅行

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