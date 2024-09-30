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東京體驗園區巡禮！千葉工業大學東京晴空塔校區，感受日本機器人的魅力

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從晴空塔眺望的富士山。　圖：©TOKYO-SKYTREETOWN／提供
從晴空塔眺望的富士山。　圖：©TOKYO-SKYTREETOWN／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】東京晴空塔作為世界最高的自立式電波塔，高達634公尺，是東京的地標之一。兩個展望台分別位於350公尺和450公尺的高度，可以欣賞到東京的全景。晴天時，甚至可以看到富士山。東京晴空塔周圍有許多吸引人的設施，如擁有300多家餐廳、時尚商店和紀念品店的東京晴空街。

位於八樓的千葉工業大學東京晴空塔校區，展示了從機器人工學到行星探測的最先進科學技術，訪客可以免費體驗機器人技術和行星探測技術等，而令人驚艷的是，操控著ipad就可在在超大型機械屏幕上映出的機器人解剖設計圖，讓人們更了解與我們日常為伍的機器人；此外，郵政博物館也是一個充滿魅力的地方，可以了解快遞的歷史，附近還有天文館和水族館，值得全家大小一起去體驗。

▼東京晴空街道

・地址：東京都墨田區押上1丁目1-2

・官網：https://www.tokyo-solamachi.jp/tcn/

▲千業工業大學AREA1（E-8-12番地）。　圖：©TOKYO-SKYTREETOWN／提供
▲千業工業大學AREA1（E-8-12番地）。　圖：©TOKYO-SKYTREETOWN／提供

▲著名的東京晴空塔外觀。　圖：©TOKYO-SKYTREETOWN／提供
▲著名的東京晴空塔外觀。　圖：©TOKYO-SKYTREETOWN／提供

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