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東京體驗園區巡禮！千葉工業大學東京晴空塔校區，感受日本機器人的魅力
【旅奇傳媒/日本部報導】東京晴空塔作為世界最高的自立式電波塔，高達634公尺，是東京的地標之一。兩個展望台分別位於350公尺和450公尺的高度，可以欣賞到東京的全景。晴天時，甚至可以看到富士山。東京晴空塔周圍有許多吸引人的設施，如擁有300多家餐廳、時尚商店和紀念品店的東京晴空街。
位於八樓的千葉工業大學東京晴空塔校區，展示了從機器人工學到行星探測的最先進科學技術，訪客可以免費體驗機器人技術和行星探測技術等，而令人驚艷的是，操控著ipad就可在在超大型機械屏幕上映出的機器人解剖設計圖，讓人們更了解與我們日常為伍的機器人；此外，郵政博物館也是一個充滿魅力的地方，可以了解快遞的歷史，附近還有天文館和水族館，值得全家大小一起去體驗。
▼東京晴空街道
・地址：東京都墨田區押上1丁目1-2
・官網：https://www.tokyo-solamachi.jp/tcn/
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