2024「環球影城萬聖節」即將登場！鏈鋸人、惡靈古堡等精選10大活動你不可不參加

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

每年萬聖節是許多環球迷最期待的盛事！豐富又精采的活動，保證讓你一整天都玩不完～想在裡面待個三天三夜，盡情享受環球影城萬聖節的氛圍！

今年環球影城萬聖節將從9月5日開始到11月4日，並以「我感覺我現在真的活著！It’s your show time！ 親身感受超刺激！」為主題，現在就跟著窩日本一起來看看精選的10大必體驗活動吧！

It’s your show time！2024環球影城萬聖節活動熱鬧開催！

1.寶可夢躍動萬聖節派對

白天在可愛的寶可夢派對中，陶醉在超乎想像的激熱舞台吧！跟著變身成DJ的皮卡丘、耿鬼以及幽靈系神奇寶貝們，一起沉浸在音樂裡享受律動的快感～

2.小小兵怪物迎賓秀

可愛萌萌的小小兵們跑去哪裡了？原來他們特地換上了萬聖節殭屍怪物的裝扮，來嚇唬，阿不是！是迎接每位到訪的遊客。

3.環球奇境 Fun Fun Music

最適合小朋友們玩樂的環球奇境，將由艾蒙、史努比、Hello Kitty等主角帶領大家一起跳舞，享受溫馨可愛的萬聖節活動。

4.不給糖就搗蛋！

說到萬聖節當然少不了要糖果吃的習俗！每天10:00～17:00若遇到拿著指定包包的工作人員，別忘了說聲：「Trick or treat不給糖就搗蛋」，就能拿到可愛小糖果唷～

到了晚上，大人也可以大喊「不給糖就搗蛋！」獲得夜晚限定的稀有糖果！

5.街頭僵屍

夜幕低垂，小心！大量的殭屍們湧入園區啦～刺激驚悚的尖叫聲此起彼落，小心別被殭屍抓住了。

今年日本歌姬「Ado」將化身為隊長，率領治安部隊一起對抗可怕的殭屍們。不僅如此，Ado還將帶來破壞力極高的樂曲，讓你在殭屍包圍下一起瘋狂跳舞！

6.恐怖熊放聲尖叫派對

歡迎來恐怖熊的黑暗派對，來吧！解開你的心靈枷鎖與束縛，在這充滿詭異元素的舞台下，與我們一起瘋狂跳舞！

7.鏈鋸人 The Chaos 4-D

超人氣動畫鏈鋸人今年也加入了環球影城的萬聖節活動囉！在電影4D劇場裡你將體驗到身歷其境的可怕場景！

和角色們一起與惡魔對峙，飛散的血花與緊張刺激的臨場感，彷彿跳入鏈鋸人世界的終極體驗。

8.惡靈古堡 英雄之夜

臨場感滿分的恐怖遊樂設施，將以360度和逼真的特殊效果，讓你置身在惡靈古堡世界一般，面對大量殭屍的攻擊，你能從地獄研究室中全身而退嗎？

9.恰吉的混亂嘉年華

鬼娃恰吉邀請你來參加他的瘋狂嘉年華！戴上專用眼鏡，你即將在這扭曲的視線與紛亂的色彩中失去平衡，傳說中的殺人魔將肆意暴走，小心藏在角落裡的恐怖恰吉！

10.食死人～活米村的危機～

萬聖節的夜晚，通往活米村的小徑上出現了八眼巨蛛！竟然連活米村也變成了恐怖的禁忌森林？！宣誓效忠佛地魔的黑暗魔法師「食死人」正尋找著在徘徊的麻瓜們和村民…..小心那些身穿黑色長袍、帶著金屬面具，隱藏真實身分的食死人！

【2024年環球影城萬聖節活動】

2024年9月5日〜11月4日

https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/events/halloween-2024

窩日本推薦閱讀： 大幅縮短關西空港等待的時間！2024年最新免税店線上預約教學與優惠情報分享~

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」