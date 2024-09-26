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米其林必比登推薦、TABELOG百名店　來「丸香」品嚐東京第一的讚岐烏龍麵吧！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

四國的香川縣所產的「讚岐烏龍麵」是「日本三大烏龍麵」之一。在東京也可以品嚐到讚岐烏龍麵，但是「丸香」是被評為最原汁原味、東京最好吃的一家，從它連續多年得到TABELOG百名店、2019年米其林指南必比登推薦就知道它實力堅強！事實上它也是Tabelog東京烏龍麵中的最高分。

「丸香」的點餐方式

丸香位在「御茶之水」車站的附近，走到門口就看到長長的人龍，甚至排超過1個街區。提醒大家排隊時要確定下一個街口是否有站人，不然自己可能以為是排在最後面了，但其實是插隊唷！

大概排到中間的時候店員就會出來遞菜單讓客人先看一下要吃什麼，過一會兒再幫忙點餐，進到店裡也不用再呼喚店員，餐點就會自動送上來。

菜單上標記著「店內不能拍照」，所以請記得到店裡後不能東拍西拍尤其是廚房，只能拍自己的餐點唷！

丸香的烏龍麵類型是「讚岐烏龍麵」，讚岐國是香川縣古時的地名。由於香川縣從古自今就以生產優質的小麥、鹽、醬油、小魚干出名，這些都是製作烏龍麵的必要原料，加上用手打的方式製麵讓麵吃起來Q彈，也因此香川縣產的烏龍麵特別美味。

讚岐烏龍麵的外型就像我們熟知的烏龍麵，粗粗圓圓的麵體，滑順又有嚼勁，在「丸香」你可以體驗到各種方式烹調的美味烏龍麵。

丸香試吃心得與推薦菜單

據說正宗四國出身的人，在吃讚岐烏龍麵時必點的配菜就是「炸竹輪」和「雞肉天婦羅」，所以小編也點了這二樣，以及丸香招牌的烏龍湯麵作為主食。

雖然在門口店員就已經幫忙點好餐了，但是烏龍麵是客人進店後才開始煮，所以坐下來後還要再等一下餐點才會端來。

一端上小編就立即被亮晶晶的烏龍麵吸引住了，雖然它看起來很簡單，只有湯、麵、清蔥，但是卻發出閃亮的光澤。

先喝了一口由香川縣的魚干所熬出來的高湯，有一種高雅的香氣，而且非常地順口、溫和，含有天然的鹹味，沒有人工添加感，喝下去胃都暖起來了。

夾起麵來還沒吃就感覺到它很有彈性，而且好滑，筷子一直夾不住。入口後有種像麻糬的軟糯感，一下子就吞到喉嚨裡了，隔壁一對一起來吃麵的客人都忍不住發出「好好吃」的讚嘆。

以前從來沒有吃過炸竹輪，對它的味道有點難想像，沒想到它的體積好大，都已經把碗整個占據了。咬一口之後非常地驚艷！它外面炸得很酥脆，裡面很多汁，一口氣就吃了半根！

炸雞肉天婦羅是雞腿肉和雞胸肉各一塊。雞腿非常地多汁軟嫩，微厚的炸衣雖然不是酥脆型的，但不會讓人覺得膩。肉本身沒有過多的調味所以能吃到本來的甜味。雞胸肉也完全不柴，不過份量十足，吃完之後超飽。

另外桌上還放了很多調味料可以自行添加，讓烏龍麵口感更豐富。推薦要加「あげ玉」（天婦羅炸衣），炸衣的顏色呈現透明黃色，看起來好「新鮮」，感覺店家應該很勤於換油。撈幾匙加到碗裡之後，和麵一起吃就有酥酥的口感。

喜歡辣的人可以加唐辛子，小編試過這是真辣，小心不要加太猛了！

小編實際吃過丸香之後覺得很值得推！因為它單價很低，排隊也不用像其它百名店或米其林指南的店家一樣難排，CP值超高，下次來東京就把它加入你的美食巡禮清單吧！

店舖資訊

地址 東京都千代田区神田小川町3-16-1 ニュー駿河台ビル 1F

營業時間 [周一至周五] 11:00〜16:00

17:30〜19:30

[周六] 11:00〜14:30

定休日 週日、國定假日

窩日本推薦閱讀：東京必吃烏龍麵名店10選–米其林指南推薦、Tabelog百名店一次報你知！　

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