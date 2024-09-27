5間大阪自由行必收藏的住宿攻略，體驗豪華SPA按摩、室內泳池，難波商圈／黑門市場／大阪環球影城飯店任你選！

圖/AsiaYo提供

提到日本大阪就一定會想到熱鬧的商店街文化，著名的心齋橋、難波商圈真的讓人逛到停不下來😍如果你想體驗一場大阪自由行，AsiaYo已經貼心的整理好大阪住宿懶人包，親子旅遊或朋友出遊都能找到適合的住宿，而且飯店鄰近黑門市場和大阪環球影城，絕對能充實你的大阪之旅！

📌大阪豪華星級飯店推薦

【星野集團】RISONARE 大阪｜親子友善

不管大人小孩入住【星野集團】RISONARE 大阪絕對都能心滿意足的離開！飯店為小朋友們準備專屬遊戲區，還提供爸爸媽媽們可以放鬆身心的SPA按摩服務，搭配上飯店內咖啡廳的絕佳視野俯瞰大阪灣海景，這樣的度假天堂怎麼能錯過！

👍加分服務 行李寄放、兒童遊戲區、室內泳池、SPA按摩、24小時前台

📍附近地標：大阪市營 中埠頭站 - 353 公尺、天保山大觀纜車 - 2.60 公里、海遊館 - 2.34 公里





日本環球影城獨特天空 Spa 飯店

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日本環球影城獨特天空 Spa 飯店設施真的超齊全，你想體驗的豪華SPA、三溫暖和室內泳池全都有！而且旁邊就是大阪環球影城，🔥完全就是一間沒有缺點的夢幻飯店😍

👍加分服務 行李寄放、大浴場、SPA按摩、三溫暖、室內泳池

📍附近地標：JR 環球影城站 - 93 公尺、日本環球影城 - 720 公尺、天保山大觀纜車 - 1.54 公里

📌大阪青年旅館推薦

太陽廣場飯店｜中文前台

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這裡要推薦太陽廣場飯店給想要便宜遊大阪的朋友們，提供很多的房型選擇，從單人房到四人房通通都有，公共空間跟浴室都很乾淨漂亮，還有可以欣賞大阪市景的景觀浴池，你一定要來試試看！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、大浴場、廚房、中文前台

📍附近地標：通天閣 - 590 公尺、天王寺動物園 - 651 公尺、JR 新今宮站 - 23 公尺

📌大阪民宿推薦

花園南旅居 101｜中文前台

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如果想要體驗在地大阪風情，位在天下茶屋附近的花園南旅居 101絕對是很棒的選擇~ 步行就可以到達難波商圈，不只交通方便，各大商場、餐廳和藥妝店都聚集在這裡，逛街購物超方便！

👍加分服務 行李寄放、自助式入住、廚房、中文前台

📍附近地標：南海 天下茶屋站 - 321 公尺、通天閣 - 1.67 公里、天王寺動物園 - 1.59 公里

📌大阪酒店式公寓推薦

AFP: Hotel Amaterrace 日本橋東｜中文前台

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AFP: Hotel Amaterrace 日本橋東距離黑門市場非常近，很適合想要品嘗大阪道地的海鮮料理的人~ 酒店裡還提供日式榻榻米房，最多可住6人，推薦可以跟朋友一起入住，聚在一起談天說地、感情升溫！

👍加分服務 自助式入住、自助洗衣設備、中文前台

📍附近地標：難波 - 651 公尺、大阪日本橋 - 703 公尺、大阪市營 四天王寺前夕陽丘站 - 565 公尺

今天帶來了5 間不同類型的大阪住宿推薦，還沒找到喜歡的住宿嗎？更多不同的大阪特色飯店選擇都在AsiaYo！快告訴你所有想去日本放鬆度假朋友，超完整的日本團體旅遊攻略在這裡，絕對能讓你可以順利規劃一場完美的日本旅遊！