東京體驗園區巡禮之「讀賣樂園」另類寓教於樂！讓你成為五大產業達人

【旅奇傳媒/日本部報導】東京這座融合現代與歷史的城市，各類主題場域琳瑯滿目；特別推薦寓教於樂，在娛樂中也能感受體驗日本文化精隨的另類巡禮。其中首推日本最大的手工製作體感園區〜「讀賣樂園」，讓你瞬間化身五大行業達人

迎來開園60週年的東京讀賣樂園，擁有超過40種以上琳瑯滿目遊樂設施，其中最熱門、以110公里時速疾衝的「Bandit 雲霄飛車」，深受遊客喜愛，不但有多種刺激好玩的遊樂設施，冬季的燈光秀更是吸引遠道而來的遊客。而園區內的「Good Job!!」區域，結合了汽車、食品、時尚、文具和健康等五大產業，組成了一個工廠體驗區，讓慕名前來的遊客，不僅感受搭乘遊樂設施的樂趣，也邊學習這些產業商品的製作。這裡與傳統的遊樂園不同，追求的是參與感，與主動學習的樂趣，園區內的各類設施主題，與日本企業界共同跨界合作，像是「日產汽車」、「日清食品」等，讓你瞬間化身達人，製作出屬於你的原創商品，獨一無二。

在東京讀賣樂園。遊客可以把喜歡的零件裝在車體上，並且可以乘坐進行車輛檢查及測試運轉。 圖：©讀賣樂園／提供

近3年推出的「SPACE factory」，增設太空主題也是一大賣點。以大正製藥的人氣飲料「力保美達D」為概念所建造的近未來主題園區，其中以火箭造型的雲霄飛車，從「力保美達D」製造工廠飛向外太空的情境，讓大人小孩都能體驗一趟奇幻的外太空之旅。

▼讀賣樂園

・地址：東京都稻城市矢野口4015-1

・官網：https://www.yomiuriland.com/tw/

▲這項遊樂設施會上下並且水平旋轉，刺激又好玩。 圖：©讀賣樂園／提供

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