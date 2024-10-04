免門票無料景點！31層樓「朱鷺展覽館展望室」免費參觀 新潟美景盡收眼底
udn走跳美食／Irene
在日本許多城市，大多都設有展望台，通常登上展望台俯瞰美景都需要付費，但新潟的朱鷺展覽館(朱鷺メッセ)的Befcoばかうけ展望室卻是免費供民眾參觀的觀景台！如此佛心的設施，來到新潟怎能不來朝聖一下呢？！白天跟夜景各有各的美，有時間就傍晚過來一次拍到兩種景色。
朱鷺展覽館是一處複合型會展設施，是新潟會展中心與萬代島大樓2棟建築的合稱，新潟日航酒店位於新潟會展中心內，相當氣派，欣賞夜景也十分方便。
進入館內，有直達電梯到31樓，指標清楚且明確。
31樓的Befcoばかうけ展望室相當寬敞，開放式的格局沒有壓迫感，透過大量的玻璃，採光明亮，同時設有座位可坐著歇息欣賞新潟美景。
Befcoばかうけ展望室隔著日本海與萬代 Pia遙望，看似近在咫尺，但路線要繞道而行，至少不算太遠，步行過來大約800公尺。
依稀可見遠方的二王子岳、五頭山等。
天氣好時可看到佐渡島。
不同角度欣賞不同的新潟美景。
仙貝立牌也太可愛。
Sky Lounge讓遊客們一邊欣賞美景一邊享用美食。
各式各樣的伴手禮，用的、吃的全都有，自用送禮兩相宜。
新潟最多的就是仙貝了，口味多多。
超可愛的三角達摩。
新潟市區除了Befcoばかうけ展望室外，新潟日報傳媒大廈20F的展望台也是可免費上樓參觀；無料的展望台，推薦到新潟旅遊時一併把這景點安排進來，蠻不錯的地方。
Befcoばかうけ展望室
所在地址：日本新潟県新潟市中央区万代島5番1号
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:00-22:00
店家電話：025-240-1511
文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言