免門票無料景點！31層樓「朱鷺展覽館展望室」免費參觀 新潟美景盡收眼底

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-03-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 女満別空港、天に続く道スタート地点、ウトロ温泉ターミナル（バス）。三月上旬的北海道知床半島，海上有流冰、路上有積雪，體感溫度是零下10度，各個角落仍被雪冰封，就算是晴空萬里的中午時刻，氣溫也只是靠近0度而已。知床半島位於日本北海道東北部，被稱為日本最後的天然淨土，地處遙遠，即便是日本人，也有許多人對知床世界自然遺產的美景心生嚮往，卻始終不曾造訪過。冬天的知床半島，雪和冰都是主角，流冰漫步、雪地健行、冰瀑散步道、雪林散步道… 這一趟選擇運用不同步調與視角深度走入雪地，從山林到海洋、樹林到流冰、清晨曙光到傍晚晚霞，即便是一個半天只有一個行程的安排，我都覺得收穫滿滿、心靈富足，甚至覺得很不夠！畢竟，冷冽空氣伴隨著雪花的輕柔飄落，那是一種很特別的寧靜氛圍，每秒即永恆，太愛了

2024-09-30 14:00