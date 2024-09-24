東京雨天室內景點推薦！逛街、看展、娛樂一次滿足 下雨也能精彩玩

室內逛街場所推薦

【新宿LUMINE（ルミネ）】

新宿ルミネ（LUMINE）是位於東京新宿站旁的大型時尚購物中心，分為LUMINE 1、LUMINE 2和LUMINE EST三棟建築。這裡是年輕人和潮流愛好者的購物天堂，擁有眾多受歡迎的時尚品牌、精品店和多樣化的餐飲選擇，涵蓋了服飾、配件、化妝品以及生活雜貨等。

新宿LUMINE以其時尚前衛的店鋪設計和高品質的商品而聞名，不僅吸引了本地客人，還深受來自世界各地的遊客喜愛。購物中心內的餐廳和咖啡廳也相當多樣化，提供從日式、歐式到亞洲各國美食，讓購物的同時也能享受美食。由於緊鄰新宿站，交通非常便利，是到訪新宿的旅客不可錯過的購物和美食據點。

LUMINE 1

地址：東京都新宿区西新宿1-1-5

營業時間：10:00～21:00（部份店鋪和餐廳可能有不同營業時間）

大眾交通：JR新宿站南口

LUMINE 2

地址：東京都新宿区西新宿3-38-2

營業時間：10:00～21:00（部份店鋪和餐廳可能有不同營業時間）

大眾交通：JR新宿站南口

LUMINE EST

地址：東京都新宿区新宿3-38-1

營業時間：10:00～21:00（部份店鋪和餐廳可能有不同營業時間）

大眾交通：JR新宿站中央東口或東口

池袋太陽城（Sunshine City)

池袋太陽城（Sunshine City）位於東京池袋，是一個集購物、娛樂、餐飲和住宿於一體的大型綜合商業設施。這裡擁有包括購物中心、辦公大樓、酒店、水族館、天文館、主題公園等多種設施，是東京著名的觀光地之一。

其中，最受歡迎的景點包括「陽光60瞭望台」，位於60樓的高空瞭望台可以360度俯瞰東京全景，晴天時還能遠眺富士山。此外，池袋太陽城水族館也是家庭和情侶的熱門去處，擁有多種海洋生物展示，讓人彷彿置身於海底世界。

圖片來源：太陽城水族館官方網站

池袋太陽城購物中心內有各類時尚品牌店、紀念品店和多樣化的餐廳，從當地美食到國際美食應有盡有，滿足遊客的購物和餐飲需求。由於位於交通便利的池袋地區，池袋太陽城成為東京旅行時不可錯過的綜合娛樂購物據點。

池袋太陽城（Sunshine City）

地址：東京都豊島区東池袋3-1

營業時間：10:00～20:00（部份店鋪和餐廳可能有不同營業時間）

大眾交通：

JR、西武池袋站東口，步行約10分鐘

東京Metro 東池袋站，步行約8分鐘

澀谷PARCO

澀谷PARCO（Shibuya Parco）是位於東京澀谷區的著名購物中心，以其創新、潮流和多元文化為特色，是年輕人和潮流愛好者的熱門聚集地。重建後的澀谷PARCO於2019年重新開幕，融合了時尚、藝術、娛樂和美食，即使在下雨天也非常適合前往遊玩。

購物中心共分為地下1層和地上10層，擁有眾多國內外的知名品牌、設計師精品店和獨立潮牌，是探索最新時尚趨勢的理想場所。即使外面天氣不好，這裡的室內空間寬敞明亮，讓人可以盡情購物和放鬆。澀谷PARCO還設有專門的電玩區「PARCO CYBERSPACE SHIBUYA」，內有任天堂旗艦店「Nintendo Tokyo」和寶可夢的「Pokémon Center Shibuya」，非常適合下雨天來這裡打發時間，深受遊戲迷和動漫愛好者的歡迎。

此外，澀谷PARCO還提供豐富多樣的餐飲選擇，從高檔餐廳到輕食咖啡廳一應俱全，讓遊客可以在購物之餘享受各種美食，無論晴雨都能滿足味蕾。購物中心內還有藝術畫廊和劇場等文化設施，經常舉辦各類展覽和活動，為陰雨天增添了不少文藝氣息。

澀谷PARCO地理位置優越，緊鄰涉谷站，交通極為方便。不論晴天還是雨天，這裡都是體驗東京前沿潮流、享受購物樂趣和創意文化的絕佳去處。

澀谷PARCO（Shibuya Parco）

地址：東京都渋谷区宇田川町15-1

營業時間：10:00～21:00（部份店鋪和餐廳可能有不同營業時間）

大眾交通：JR澀谷站，步行約4分鐘。

TeamLab藝術展場推薦

【TeamLab Broderless 無界（麻布台）】

TeamLab Borderless是TeamLab在東京麻布台之丘的一個新展覽空間，於2024年重新開幕，取代了之前在台場的展覽。這個新址延續了TeamLab Borderless的核心理念，打造了一個更大、更先進的沉浸式數位藝術空間。

TeamLab Borderless 以其無邊界的藝術空間和高度互動性著稱，打破了傳統博物館的界限。展覽設計不設固定展區，藝術作品在不同空間間自由流動，讓觀眾無縫過渡於各種視覺盛宴之中。利用先進的數位技術，如光影投影、感應裝置和3D動畫，創造出動態且沉浸式的藝術體驗。這些技術使作品能夠隨著觀眾的互動和環境變化而不斷演變，為每次參觀提供獨特的視覺效果。此外，展覽中的藝術作品多靈感來自自然界，將自然元素與數位藝術完美融合，打造出一個奇幻的世界，讓觀眾完全沉浸於其中，感受其獨特的美麗和創意。

想了解更多請參考文章：2024年東京景點 新TeamLab無界魅力搶先看 2/9盛大開幕

TeamLab Borderless 無界（麻布台）

地址：東京都港區麻布台1-2-4

營業時間：10:00～21:00（最終進場時間為閉館前1小時）

大眾交通：東京Metro日比谷線 神谷町站 5號出口，步行2分鐘

【TeamLab Planets 行星（豐洲）】

TeamLab Planets 位於東京的江東區豐洲。這個展覽空間以其「全身沉浸」的體驗而聞名，觀眾會在展覽中完全沉浸於藝術作品之中。TeamLab Planets的特色在於展覽空間的設計和互動方式，讓觀眾可以在廣闊的空間中自由移動，並與數位藝術作品進行互動。

展覽空間包括多個展區，每個區域都由先進的數位技術驅動，如光影投影和感應裝置，創造出流動的藝術效果和奇幻的視覺景觀。觀眾可以在充滿光影和色彩的環境中漫遊，隨著他們的動作和位置，藝術作品會變化和延展，提供一個獨特且動態的藝術體驗。TeamLab Planets 鼓勵觀眾進行身體互動，並探索每個展區的獨特魅力。

TeamLab Planets 行星（豐洲）

地址：東京都江東区豊洲6-1-16

營業時間：10:00～19:00（最終進場時間為閉館前1小時）

大眾交通：

百合海鷗線 新豐洲站，步行約1分鐘

東京Metro 有樂町線 豐洲站，步行約10分鐘

百合海鷗線 市場前站、豐洲市場，步行約5分鐘

官方網站

美術館與博物館推薦

【ARTIZON美術館】

ARTIZON美術館（ARTIZON Museum）位於東京的中央區，是一個致力於展示和收藏當代及現代藝術作品的美術館。這座美術館由於其先進的設計和高品質的展覽而受到讚譽，展覽內容涵蓋了來自日本和國際的多樣化藝術作品。

ARTIZON美術館擁有多樣的展覽空間，包括長期收藏的藝術品和定期更換的特展。館內的展覽涵蓋了繪畫、雕塑、攝影和多媒體藝術等多種形式，並致力於推動當代藝術的創新與發展。美術館設計現代、明亮，提供了一個舒適的觀展環境，使得觀眾可以輕鬆欣賞藝術作品。

除了常設展覽，ARTIZON美術館還舉辦各類講座和藝術活動，旨在促進藝術教育和公共參與。它是一個探索和體驗當代藝術的理想場所。

Artizon美術館（アーティゾンミュージアム）

地址：東京都中央区京橋1-7-2

營業時間：10:00～18:00

週五（國定假日除外）10:00～20:00

休館日：週一，若逢國定假日，則順延至下一個工作日。

大眾交通：

東京Metro 銀座線 京橋站，步行約4分鐘

JR東京站，步行約6分鐘

【東京國立博物館】

東京國立博物館（Tokyo National Museum）是日本最大的博物館，位於東京上野公園內。它成立於1872年，旨在保護和展示日本及亞洲其他地區的藝術品和歷史文物。博物館擁有超過11萬件藏品，包括古代藝術品、書法、陶瓷、武具和考古學遺物等。

博物館分為幾個主要展館，最著名的包括本館（Honkan）、東洋館（Toyokan）、法隆寺寶物館（Horyuji Homotsukan）等。每年都有不同的特展和展覽，吸引了大量的觀眾。

此外，東京國立博物館的建築風格融合了傳統和現代元素，是一個探索日本和亞洲歷史文化的絕佳場所。

東京國立博物館（Tokyo National Museum）

地址：東京都台東区上野公園13-9

營業時間：9:30～17:00（每週五和週六延長至21:00）

入場門票：成人 1,000日圓 | 大學生 500日圓 | 18歲以下及65歲以上免費

大眾交通：

JR上野站公園口，步行10分鐘

東京Metro 銀座線、日比谷線 上野站，步行約15分鐘

墨田水族館

墨田水族館（Sumida Aquarium）位於東京墨田區，毗鄰東京晴空塔，於2012年開館。這座現代化的水族館以其獨特的設計和展示方式吸引了眾多遊客。館內展示了來自不同水域的多樣海洋生物，主要分為數個展區，包括江戶前水族館，專注於東京灣及其周邊水域的生物；以及熱帶魚展區，展示來自熱帶地區的多樣海洋生物。

此外，水族館的水母展區特別受到歡迎，展示了各種迷人的水母。館內設有大型水族箱和互動展示，讓參觀者能夠深入了解海洋生物的生活習性。墨田水族館是一個適合家庭和教育活動的景點，提供了豐富的海洋知識和娛樂體驗。

墨田水族館（すみだ水族館）

地址：東京都墨田区押上一丁目1番2号東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F

營業時間：

平日 10:00～20:00

週六日、國定假日 9:00～21:00

※ 最後入場：閉館前1小時

公休日：全年無休，不排除因設施維護臨時休館，建議出行前先在官方網站上確認。

大眾交通：

東武晴空塔線「東京晴空塔」站，步行很快就到。

東武晴空塔線、東京Metro 半藏門線、京成押上線、都營地下鐵淺草線「押上（晴空塔前）」站，步行5分鐘。

享受下雨天的東京

無論晴天還是雨天，東京都提供了很多的室內活動和景點，讓遊客能夠盡情享受這座城市的魅力。從新宿LUMINE的時尚購物、池袋太陽城的綜合娛樂，到涉谷PARCO的潮流打卡地和TeamLab的沉浸式藝術體驗，還有各類博物館和水族館，這些場所不僅能避開惡劣天氣，更能讓你在雨天裡探索東京的無限精彩。選擇一個適合的室內行程，即使天氣不好，也能擁有一個充實且難忘的東京之旅！

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文章撰寫：Sen Yang

責任編輯：Lucy Wu