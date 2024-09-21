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美瘋了！朝聖北海道的「積丹藍」愛心島

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積丹半島右邊的美國島是個可愛的愛心島。　圖：北海道観光振興機構／提供
積丹半島右邊的美國島是個可愛的愛心島。　圖：北海道観光振興機構／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】你朝聖過「積丹藍」了嗎？積丹半島這裡的海水透明度是世界數一數二，因此在陽光照射下，澄澈湛藍的海水令人驚艷，也誕生了「積丹藍」這個形容詞！積丹半島最著名的景點為神威岬，不過今天要跟大家介紹半島右邊的美國地區的寶島。

「美國」這個地名為愛奴語翻譯而來，意思是小石頭很多的地方；而在沿岸則有個島嶼因過去能捕撈到高價鯡魚，有如寶藏之島一樣，所以被稱為「寶島」，最特別的是島嶼形狀是個愛心型，從黃金岬展望台能夠眺望寶島喔。另外推薦在美國港可以搭乘水中展望船，透過玻璃欣賞北海道唯一的海洋公園美景

◉ 積丹水中展望船新積丹號

・時間：4/25〜10月末 09:00-16:30

・航程：約40分鐘，天候不佳則不出航

・網址：https://www.shakotan-glassboat.com/info.html

▲積丹半島海水透明度高，因此在陽光照射下，藍得耀眼的海水催生了「積丹藍」這個形容詞！　圖：寫真AC／來源
▲積丹半島海水透明度高，因此在陽光照射下，藍得耀眼的海水催生了「積丹藍」這個形容詞！　圖：寫真AC／來源

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