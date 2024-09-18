來去富士山下迎新年！華航直飛靜岡跨年專機只要5,000元起

【旅奇傳媒/記者張偉浩】靜岡縣位於日本本州中南部，以其壯麗的自然風光和豐富的文化歷史著稱。不僅是著名的富士山所在地，也是日本最重要的茶葉產地之一。靜岡縣擁有眾多的旅遊景點，包括美麗的海岸線、壯觀的山景和歷史悠久的神社寺廟，讓每位訪客都能找到屬於自己的獨特體驗。隨著中華航空推出跨年專機服務，更多台灣旅客將有機會深入體驗靜岡的魅力，迎接2025年的到來。

來靜岡體驗新年 送獨家機場紀念品

乘客在搭乘此次專機後，可獲得一份靜岡限定的紀念禮品包，其中包含多項實用贈品，如 TOICA 日本交通卡（內已儲存1,500日圓）、行李吊牌、行李束帶、夾鍊收納袋及帆布包，禮品內還附有靜岡當地的優惠券。這些紀念品將於12/28的台北－靜岡 CI2168 航班上，由富士之國靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子親自發送，讓旅客真切感受到靜岡縣的熱情與誠意。

▲搭乘「CI2168 台北－靜岡」航班限定紀念禮：禮品由「靜岡縣駐台辦事處」贊助。 圖：記者-張偉浩／攝

▲富士之國靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子將親自發送跨年專機紀念品。 圖：記者-張偉浩／攝

靜岡縣駐台辦事處與中華航空（China Airlines）宣布，將聯手推出跨年專機服務，從台北直飛靜岡，專為即將到來的2025年日本新年佳節而設。本次專機的航班安排為2004/12/28從台北出發，2025/01/03回程，限量1班，特別優惠價格為5,000元（未稅），售票時間 9/16 09:00-9/19 08:59（台北時間，GMT＋8），全卡別會員皆可預訂。(註：優惠期間過後原價販售)

靜岡航段可單程購買 搭配多點進出

除了特別專機外，此次活動同時推出台北－靜岡自由搭配方案，選擇從台北出發至靜岡並可從日本任一航點返回台灣；或者是選擇從台灣出發至日本其他航點，再搭配靜岡返回台北的航班，優惠價格從6,000元（未稅）起。所有來回航班的座位均以經濟艙銷售，但提供第10至12排的商務艙座椅升級選項，旅客可選擇加價體驗，餐飲內容則仍為經濟艙標準。

靜岡的冬季活動與新年亮點

市川美奈子推薦，靜岡地區在新年期間擁有眾多欣賞元旦曙光的絕佳去處，包括日本平夢陽台三樓展望廊（提早於06:30開放）、三保松原、富士山駿河灣渡輪的元旦曙光航班，以及久能山東照宮等地，旅客可在2025年初始，親臨日本的第一道曙光，感受這份獨特的文化體驗。

此外，靜岡縣的跨年活動也相當豐富多彩，包括清水港的倒數煙火、除夕夜鐘聲、搗年糕、冬季燈飾、水舞秀及各大神社的新年參拜活動，最受台灣旅客喜愛的草莓採摘活動亦將於靜岡各地展開，讓旅客在新年期間採到2025年第1顆新鮮草莓，體會新的一年的酸甜滋味。

▲草莓採摘活動亦將在新年期間於靜岡各地展開。 圖：Shutterstock／來源

▲從清水港到伊豆半島西海岸的土肥港為止，只要70分鐘的小小船旅，從船上觀看的雄渾壯美富士山一覽無遺。 圖：富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

增進日本與台灣互訪 提高復航機會

市川美奈子表示，此次專機安排12/28從台北出發，載運台灣旅客赴靜岡，當天同班機讓日本旅客前往台灣旅行；12/31再從台北返回靜岡，搭載第2批日本旅客來台，最後1班機會是在2025/1/3，載運日本旅客回程至靜岡，同時提供台灣旅客從靜岡返台。

由於過去台灣與日本的雙向旅客人次出現出境人數大於入境的現象，此次專機安排亦是希望讓台灣市場感受到日本旅客對台灣觀光的興趣正在日益高漲，期待未來有更多機會促進雙方的旅遊交流，縮小出入境人數的差距，以期達到穩定與平衡的觀光發展。更多詳細活動內容及報名方式，可洽詢「日本富士之國靜岡縣駐台辦事處」，讓我們一起迎接跨年新年旅程，感受靜岡的魅力與精彩！

▲靜岡美麗的海灣。 圖：富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

▲靜岡縣雪場「Snow Park Yeti」以「全日本最早開放的滑雪場」稱號而廣為人知。 圖：富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

▲三島 SKYWALK 讓旅客把富士山全景一次坐擁。 圖：富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

▲駿河灣豐富的水域是靜岡的寶庫，提供種類繁多的海鮮，構成了當地美食的支柱。 圖：富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

▲掛川花鳥園是一個能在開滿鮮花的園區內與鳥兒親密接觸的公園。 圖：富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

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