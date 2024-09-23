茨城玩哪裡！賞花之旅推薦景點之聽海篇 絕美車站日立站與大洗海上鳥居

春天國營常陸海濱公園的粉藍色花海，是很多人對茨城的第一印象，也是第一次規劃茨城之旅的契機。即便錯過粉蝶花季節，秋天時火紅的掃帚草海，可也吸引不少旅人前往賞個「早紅葉」。這次我們在土生土長的茨城人的推薦下，向來和大家分享一下在規劃國營常陸海濱公園賞花之旅時，還能順道到茨城的哪裡玩。

日立之國與海 茨城的藍有很多層次

茨城的粉蝶花海出了名，每年4、5月期間限定的夢幻粉藍色花海，總是吸引許多日本國內外的旅人不遠千里前往國營常陸海濱公園朝聖——那是茨城名揚海外的夢幻粉藍。2011年茨城海邊的JR日立站換了新站舍登場，宛如透明玻璃盒一般的建築，在2014年拿下國際鐵道車站建築獎項，也讓日立成了許多鐵道迷心中必朝聖的美麗海景車站。而天晴時車站玻璃映出來的天青與海藍，便成為另一種茨城「藍調」。

日立，日文唸作HITACHI，儘管如今代表茨城地方的古國名「常陸」也唸作HITACHI，但據說是音從於「日立」。日立這個地方之所以會被稱作「日立」，有一說是因為著名的水戶黃門——德川光圀在造訪當地的神峰神社時，看到了海上日出時起的名，卻也實實在在地描寫出這東臨太平洋的傍海地帶，能見到日出美景的特色。

所以才說茨城有粉蝶花的粉藍，更有擁有太平洋的海藍，以及因海而生的一些獨特景緻，包括了濱海鐵路常磐線、磯原海岸、大洗磯前神社等。

JR日立站：裝著海與天的玻璃盒

JR常磐線是一條自東京上野一帶，經千葉直奔茨城海邊再沿海北上福島、宮城的鐵路線，而JR日立站就是這條線上的名站之一，是不少鐵道迷心目中的絕美車站。由來自茨城的日本名建築師妹島和世設計，採用橋上型結構的車站站舍利用了大面積的落地玻璃帷幕，彷彿是飄浮在海邊的一個精緻玻璃盒。而在裡面，可以幾乎零死角地看到欣賞到車站外的海濱，無論是天晴時的碧海藍天，還是日出日落時的飛霞漫天的夢幻時刻，甚或是風雨交加時的混沌，都能在這宛若神奇玻璃盒的車站內見到。

JR日立站的人氣，不僅在於它美麗的站舍建築和海景，更在於與它同在站舍內（需要出剪票口）的那家海景咖啡「Sea Birds Cafe」。

Sea Birds Cafe：大洋邊的飄浮小食光

這彷彿裝在精緻玻璃盒中的海景咖啡，是讓日立站更有「韻味」的地方。早餐時段有早餐餐點，午餐時段不僅能嚐到用茨城食材調製的泰國打拋豬飯、咖哩飯等餐點，還有咖啡和紅茶無限續杯。午茶時段有美味的鬆餅盤和色香味俱全的飲品可選擇，而晚餐時段則彷彿變身為咖啡酒吧，提供各色世界料理以及在地啤酒。

如果覺得單純在車站看海景還不夠，那麼到Sea Birds Cafe吃點什麼也是不錯的選擇。若想要買些伴手禮，不妨到車站樓下的情報交流PLAZA看看。

Sea Birds Cafe（シーバーズカフェ）

地址：茨城県日立市旭町1-3-20

營業時間：7:00～22:00（21:00最後點餐）

公休日：年中無休

大眾交通：JR日立站 東口直通

PICK UP 日立站轉個彎 御岩神社

從日立站搭35分鐘左右的巴士，可以到達茨城日立一帶數一數二的古老神社「御岩神社」。有常陸國最古靈山「御岩山」坐鎮，境內祭祀有188柱神祗，御岩神社曾經是山岳信仰的重要修行場，擁有濃厚的神佛色彩，而到江戶時代更成了水戶藩重要的祭祀場所。即便是在神佛分離的今天，神社內依然保存著古老的佛像與遺跡，造就其不同於其他神社佛寺的獨特氣質。

御岩神社強大的靈氣，其實在站在鳥居前時便能感受到——聳入天際的古杉樹林立參道兩旁，穿越安坐在鬱鬱蔥蔥的樹林中的古老樓門，綠意而寬廣的神社境地在眼前展開⋯⋯來這裡可以參拜的，不僅是住在神社中的神祗們，也包括了境內豐富的草木之靈。

若有時間，不妨真的到神社深處的御岩山上走一遭，從神社上山登頂大約單趟30分鐘左右，是當地很受歡迎的親山行程。有興趣的話，還可以走到與「日立」之名頗有淵源的神峰山。

御岩神社

地址：茨城県日立市入四間町752

大眾交通：JR日立站中央口1號乘車站搭乘茨城交通60東河內方向公車，在「御岩神社前」下車，約35分鐘車程。

磯原海岸與二島：海景溫泉與奇岩

從日立沿海向北，便能來到磯原海岸，這裡不僅是北茨城人氣的海水浴場，還能見到被視為北茨城地標的二島——那是一座在一望無際的海邊，彷彿被神特別放置在那裡做某種標識的礁岩島。它很靠近海岸，近到在乾潮時可以從沙灘上走去觸摸，而據說一邊摸島時可一邊許下三個願望，其中會有一個能夠實現。

就在二島旁的海邊，有一家溫泉旅館「二島觀光飯店」，從飯店休息大廳或房間內便能眺望二島海景不說，頂樓陽台還有能賞磯原海岸海景的露天溫泉。二島觀光飯店不算大，也因此顯得格外溫馨，飯店大廳樓上的休息大廳全面翻新過，木製明亮的空間中，放了書籍和一些遊戲等，而大片的玻璃窗外能見到的是二島海景。

值得一提的是，磯原海岸一帶也是茨城非常有人氣的鐵馬旅行路線，整備有自行車道，可說是茨城鐵馬之旅不容錯過的路線之一。

二島觀光飯店（二ツ島観光ホテル）

地址：茨城県北茨城市磯原町二ッ島2552

Check in/ Check out：15:00～18:00/～10:00

大眾交通：JR磯原站，計程車5分鐘車程。

大洗磯前神社：海上鳥居 千年波濤洗

從日立沿海向南，作為關東往返北海道的渡輪船乘船港口著名的大洗港，亦有著日本非常有名的海上鳥居絕景——矗立在海中礁岩上的鳥居，遺世獨立地不斷經受或洶湧或柔和的浪濤拍打，屹立了千百年。這大洗磯前神社的「神磯鳥居」的所在，據說是西元856年時的神降之所，亦是大洗磯前神社的起源。

神社內祭祀著日本創國的大國主神「大己貴命」及日本醫療祖神「少彥名命」，據古書記載，兩神當時是為了救民於流行病及飢餓中而降臨，自古在醫病及祈福救難上靈驗，且神社境內湧現出的泉水傳說能治眼病，至今依然備受當地人愛戴。

無論信不信神，大洗的神磯鳥居無疑都是一道能震撼人心的風景，特別是在新年元旦時，總能吸引大量遊客前來新年參拜，欣賞海上日出。當然，即便不是在日出時分拜訪，當坐在海岸牆上，看著神磯鳥居為海浪無數次拍打，聽著海潮聲起起落落之時，那種彷彿能見到時空之永恆的感動，十分值得親自體驗。

大洗磯前神社

地址：茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6890

大眾交通：JR水戶站轉搭茨城交通50號公車，到「大洗神社前」下車，車程約30分鐘。

到茨城看海的大眾交通推薦

來到茨城聽海看海，可以自東京上野出發，搭乘JR常磐線特急HITACHI/TOKIWA前往包括日立、磯原、大洗等地。常磐線特急HITACHI/TOKIWA單程費用依據班次不同，票價落在4000日圓上下，若還要考慮途中下車，或有意規劃兩三天的行程，推薦活用JR東日本為外國遊客發行的JR東京廣域周遊券。

這張周遊券的大人票價為15000日圓，可在連續3天內不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團及其他鐵道公司的列車，包括了新幹線、特急列車等，在規劃行程上可以更自由更有彈性。例如若正好在4～5月的粉蝶花季或是7～10月掃帚草季前往旅行，則可將國營常陸海濱公園排入行程，而若在早春2～3月時前往，則適合順道到水戶的偕樂園賞梅。

Special 勝田站中途逗留 SAZA咖啡本店

前往國營常陸海濱公園賞花，特別推薦在JR勝田站轉車時，留點時間到茨城著名的咖啡品牌SAZA咖啡本店坐坐。以「將軍咖啡」著名的SAZA咖啡來自茨城，是關東一帶頗有人氣的咖啡品牌。雖然說其實包括東京、千葉在內的關東一帶有數家分店，但位於距離勝田站9分鐘腳程的本店，還是非常值得咖啡愛好者探探。

SAZA咖啡本店空間寬廣，除了室內作為外，也有室外庭園，無論是陽光明媚的午後，或是下雨的早晨，都頗有意境。而SAZA咖啡的咖啡拿鐵濃郁而香，店內還有販售多種不同的咖啡豆等咖啡和甜點商品，亦是不錯的伴手禮參考。

SAZA咖啡（サザコーヒー）

地址：茨城県ひたちなか市共栄町8-18

營業時間：10:00～20:00（咖啡喫茶只到19:30）

公休日：年中無休

大眾交通：JR勝田站，步行約9分鐘。

寫下茨城的海的顏色

剛到日本的第二年，就因為在網上看到日立站和神磯鳥居的照片而心神嚮往。而那年秋天正好朋友來玩，便一起到茨城看了海。後來幾次由於從大洗搭渡輪到北海道的關係，又幾次拜訪了大洗港，於是我對茨城的印象，比起至今依然未見過的粉蝶花海，更多的是大平洋的海藍與海上滿月。

「寫信告訴我，今天海是什麼顏色。」花海也好、海景溫泉也好，哪日來到茨城看海，記得，寫下它那天的顏色。

文章撰寫、編輯：Lucy Wu

※ 本文新編自刊載於JRTimes的《茨城不只有粉蝶花之聽海篇》

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