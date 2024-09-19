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又多了一個世遺景點可追！新潟縣「佐渡島金山」成功登錄為世界文化遺產

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新潟縣佐渡島金山成功登錄為世界文化遺產，成為日本第26個世界遺產。　圖：新潟縣／提供
新潟縣佐渡島金山成功登錄為世界文化遺產，成為日本第26個世界遺產。　圖：新潟縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】恭喜「佐渡金山」成功登錄世界文化遺產！歷時多年努力，新潟縣佐渡島金山成功登錄為世界文化遺產，成為日本第26個世界遺產。

佐渡金山為日本境內最大金礦產地，擁有近400年開採金礦歷史！橫跨江戶、明治、大正、昭和，到平成元年1989年才停止，也讓佐渡島 被稱為「黄金の島」。過去和台灣金瓜石曾是日本兩大黃金來源（金瓜石產量更多！）。

「道遊の割戶（道遊的裂縫）」可以看到山的中間有道凹陷，是開鑿礦財的痕跡。可以進到坑道裡參觀江戶時代採礦技術。展示區有各種資料展示，運金子的奉行船必須印上大大的德川家康家徽以阻擋海盜。園區還有貼金箔等體驗。

佐渡島位於新潟市西方外海約45公里處，可坐高速船或渡輪前往。在島上還有在吉卜力動畫「神隱少女」裡出現的「小盆舟」原版！據說是以前當地婦女在近海捕海膽、鮑魚、海藻等為家裡加菜用的工具。

※ 佐渡島の金山：https://www.sado-goldmine.jp/cn/

▲新潟縣佐渡島的「小盆舟」體驗。　圖：新潟縣／提供
▲新潟縣佐渡島的「小盆舟」體驗。　圖：新潟縣／提供

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