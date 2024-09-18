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充滿藝術的「寶可夢聯名咖啡廳」即將進駐麻布台Hills！當寶可夢碰上日本傳統工藝

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

寶可夢和日本傳統工藝品相遇，會產生什麼樣的「科學反應」？

今年11月寶可夢將和當代國寶級藝術家到年輕藝術家們合作，將在東京麻布台Hills 推出寶可夢 × 日本傳統工藝展聯名咖啡館「Cafe Pokemon x Crafts Exhibition」！為期三個月的活動，還將分為上下兩期、推出不一樣的限量餐點，一起來看看吧！

喫茶 寶可夢×工藝展 聯名咖啡廳即將登場！

「Cafe Pokemon x Crafts Exhibition」將在麻布台 Hills Gallery Cafe開幕，從2024年11月1日一路到2025年2月2日，若剛有在這期間會來東京旅遊，別忘了安排到這裡來上一場充滿藝術的美食之旅吧！

咖啡廳將分成上下兩期，並和可愛療癒的寶可夢角色的聯名，再巧妙地將日本傳統工藝融入其中～

第一期時間：2024年11月1日〜12月25日

第二期時間：2024年12月26日〜2025年2月2日

上半期登場的菜單包含帶有聯名咖啡ＬＯＧＯ的「Cafe Pokemon x Crafts Exhibition 特別法式三明治」，這是一款以起司和火腿製成的法式三明治，融化的起司令人口水直流～

「呼哦和洛奇亞的黑芝麻拿鐵」靈感來自桂森仁的作品《Kagoi Houou》和《Kagoi Lugia》。

「栗子和地瓜皮卡丘和風鬆餅聖代」靈感來自陶藝家桑田卓郎的作品《杯子(皮卡丘)》，並以巧克力甘納許模仿釉藥的流動感，餡料有地瓜布丁、蜜餞栗子、栗子奶油等，非常適合秋天的一道甜點！

「寶可夢 x 工藝品展皮卡丘造型拿鐵」一次推出咖啡拿鐵＆抹茶拿鐵兩個風味，上頭也印有本次活動的ＬＯＧＯ。

下半期登場的菜單同樣有「栗子和地瓜皮卡丘和風鬆餅聖代」和「皮卡丘造型拿鐵」，以及另外推出的同樣帶有活動ＬＯＧＯ的「Cafe Pokemon x Crafts Exhibition 五目散壽司」，美味的壽司飯搭配熱騰騰的湯品，滿足視覺與味蕾的饗宴。

「謝米抹茶拿鐵」以陶藝家植葉香澄的作品《羊齒唐草文謝米》為概念，綿密的抹茶奶泡上以粉色的金平糖點綴，宛如藝術作品一般美麗。

活動期間凡點選任一款聯名餐點，還能獲得一張A3尺寸的精美餐墊，將「喫茶 寶可夢×工藝展 」的展覽作品一次收藏！

喫茶 寶可夢×工藝展 喫茶 ポケモン×工芸展

2024年11月1日〜2025年2月2日

地點：麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ

地址：東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズガーデンプラザA 地下1階

營業時間：內用 10:00-21:00、外帶 10:00-21:00 *僅提供飲品

https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/sp/kogei-pokemon-ex/

窩日本推薦閱讀：2024年東京11個最新開幕景點！必去麻布台之丘、豐洲千客萬來、原宿HARAKADO原角…　

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咖啡廳 寶可夢 拿鐵

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