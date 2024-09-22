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任天堂博物館即將在京都宇治市開幕！博物館內有什麼好玩好看的呢？

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

任天堂博物館將在10/2於京都的宇治市正式開幕囉！前陣子任天堂博物館的Youtuber頻道，特地邀請到傳奇設計師宮本茂來帶領大家搶先「開箱」博物館！

從影片中可以看見博物館內將分為多個主題區域，每一區域將展示不同時期的任天堂遊戲作品和相關商品，並在互動展示區親自體驗歷代的遊戲機台，深入瞭解任天堂是如何從傳統玩具製造商，發展成今天這樣數位娛樂的龍頭！

此外，因為博物館開設在充滿古都文化的京都，因此博物館也結合了日式傳統古典美學與現代科技，象徵任天堂維持傳統文化之餘又積極開創品牌的創新精神！一起來看看任天堂博物館內有哪些厲害亮點吧～

京都任天堂博物館有哪些展區

歷史展區：

這裏展示任天堂從1889年成立以來的發展歷程，從撲克牌、玩具到電子遊戲機與軟體，一睹傳統玩具產業如何發展的偉大歷程～

互動體驗區：

這裡可以親自體驗從最早的Family Computer到現代的Nintendo Switch，以及和親友們一起競賽的遊戲挑戰活動，重溫各式經典遊戲的魅力！

主題展區：

每年都會更換主題的特別展區，在開幕期間將以『超級瑪利歐』為主角，展示從1985年以來的瑪利歐演變，其他熱門遊戲像是薩爾達傳說與寶可夢主題展，未來也計劃在此展出。

特別收藏區：

早期未公開的遊戲設計草圖、原型機還有創辦人山內房治郎的私人收藏品，都將在這裡展示給大家欣賞！

購物區：

想買限量版的任天堂周邊商品和紀念品嗎？絕不能錯過僅在任天堂博物館內獨家販售的品項，將所有喜歡的通通帶回家收藏吧

Cafe餐飲區：

逛累了就到餐飲區吃點美食休息一下吧！這裡可以根據自己的喜好，選擇食材自訂漢堡～還有特別的飲品與配菜可以選擇。

另外也可以自製自己專屬的門票唷！

任天堂博物館

地址: 〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地

門票價格: 18歲以上3300日圓、12-17歲2200日圓、6-11歲1100日圓、未滿6歲免費

交通方式: 近鉄京都線「小倉駅」東口徒歩5分

JR奈良線「JR小倉駅」北出口徒歩8分

JR奈良線「宇治駅」北出口徒歩22分

預約：https://museum-tickets.nintendo.com/en/calendar

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京都 任天堂 博物館

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