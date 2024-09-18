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哇！自噴湧泉水，日本這個城市的市民不用繳水費？

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愛媛縣西条市是一個有很多自噴泉的小城，湧泉廣場（うちぬき広場）設有紀念石碑，入列名水百選。　圖：蔡雅雯／攝影
愛媛縣西条市是一個有很多自噴泉的小城，湧泉廣場（うちぬき広場）設有紀念石碑，入列名水百選。　圖：蔡雅雯／攝影

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】位於西日本最高峰石鎚山麓的愛媛縣「西条市」，正處於石鎚山系天然地下水自噴湧出的稀有地帶，每天的湧出量高達9千萬公升，相當於45萬個浴缸的水量。也因此，西条市又被稱為「水の都」，自噴湧泉水被稱為「うちぬき」。

由於水量充沛，西条市部分地區的市民得以不需要付水費；同時市區內有不少取水處，無論是誰都可以免費汲取美味的天然水。從JR伊予西条站下車往西徒步5-10分鐘，便陸續有取水處出現，西条市區也因應規劃出天然湧泉散步路線，有興趣的人不妨點開【地圖】自行走逛！

也可以打電話向西条市觀光物產協會於出發日2天前預約導覽，每組2-5人，每人1,000日圓（含輕食、導遊費）。

 ◉ 西条市湧泉水據點推薦

◈ 湧泉廣場（うちぬき広場），距離伊予西条站約1.2公里,，徒步約16分鐘。因當地湧泉水入列名水百選而蓋此廣場紀念，位於市公所南邊，設有紀念石碑，湧泉水可直接飲用。

◈ 天然湧泉うちぬき（西条郵局北）：伊予西条站出發，距離約900ｍ，徒歩約13分。

◈ 總合文化會館：伊予西条站出發，距離約600ｍ，徒歩約20分。

▲天然湧泉うちぬき（西条郵局北）：伊予西条站出發，距離約900ｍ，徒歩約13分。　圖：蔡雅雯／攝影
▲天然湧泉うちぬき（西条郵局北）：伊予西条站出發，距離約900ｍ，徒歩約13分。　圖：蔡雅雯／攝影

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