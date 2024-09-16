體驗第一波粉雪！Club Med推12月「北海道滑雪季」

【文・林宥銣】

近年來，滑雪假期已成為台灣旅客冬季旅遊的首選。Club Med的全包式滑雪度假村在日本北海道的預訂量，2024年12月相比去年同期增長15%。其中，家庭新手占據了8成。根據台灣知名滑雪達人的分析，12月出發至北海道滑雪具有「高性價比」、「穩定天氣」及「避開人潮的無壓環境」等優勢，這些因素成為訂單增長關鍵。顯見有許多台灣親子滑雪新手，迫不及待想要搶先體驗北海道的粉雪魅力。

全包式滑雪度假村

親子無憂 輕鬆上手

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，Club Med在日本北海道已有4間全包式滑雪度假村，行程涵蓋食宿、雪票、兒童俱樂部以及分級分齡滑雪課程。一價全包的服務，為親子滑雪新手免去安排行程的繁雜瑣事，能更自在享受！

Club Med發現12月出發日本北海道訂單，較去年同期成長15%。 圖／Club Med 提供

根據Club Med的觀察，12月中上旬的北海道滑雪旅費比旺季1、2月便宜2～3成，尤其在房價和機票方面更實惠。同時，避開旺季擁擠的人潮，能讓親子滑雪新手在更寬敞的滑雪空間中提升技巧，也避免了在雪地中因視覺目標小而增加撞擊風險。知名親子滑雪專家陳世明表示，這段時間的新手能以更輕鬆的心情學習技巧；前冬季奧運資格賽國手文彥博也推崇北海道的雪況穩定，特別適合衝第一波粉雪的滑雪客。

Club Med推出限時優惠，即日起至9/28預訂，12/15前入住日本北海道的Club Med滑雪度假村（包括Kiroro Peak,Tomamu, Sahoro）5天4夜全包式假期包括住宿、美食、酒水、雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、瑜珈、G.O娛樂秀及主題派對等一系列服務，為滑雪愛好者提供了高性價比的度假選擇。

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