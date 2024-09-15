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「BRICK or TREAT」來襲！ 日本樂高樂園®萬聖節驚喜 親子嗨玩到底

聯合新聞網／ TTN旅報
因應萬聖節，園區特別裝置萬聖節樂高®積木塑像。 圖／日本樂高樂園® 提供
因應萬聖節，園區特別裝置萬聖節樂高®積木塑像。 圖／日本樂高樂園® 提供

【文・莊士賢】

今年秋天，大小朋友準備好一起到名古屋的日本樂高樂園®（レゴランド®・ジャパン・リゾート）嗨翻萬聖節！樂園將於9/20~11/4推出萬聖節限定活動「BRICK or TREAT」，大人小孩都能在樂高®積木打造的奇幻世界中，度過歡樂又驚奇的萬聖節。

此次萬聖節活動主打「兒童的扮裝聖地」，現場最吸睛當屬以62,000個樂高®積木拼成的巨大南瓜等萬聖節造景，而迷你版的樂高世界也換上萬聖節華麗裝扮，處處洋溢節慶氛圍，此外，還有各種萬聖節專屬挑戰等著遊客闖關，互動遊戲玩到手軟，全家大小都玩得不亦樂乎。今年的「BRICK or TREAT」活動有3大亮點，大小朋友別錯過。

迎接萬聖節到來，位於名古屋的日本樂高樂園®推出「BRICK or TREAT」活動。 圖／日本樂高樂園® 提供
迎接萬聖節到來，位於名古屋的日本樂高樂園®推出「BRICK or TREAT」活動。 圖／日本樂高樂園® 提供

亮點1巨大樂高®積木池及糖果池

向來擁有高人氣的糖果池「Candy Station」今年再升級，色彩繽紛的零食糖果隨小朋友拿取，歡樂指數爆表。另還有為此次活動設置的直徑達8公尺巨型樂高®積木池「Brick Circle」，各種顏色的樂高®積木讓小朋友挑選、發揮創意，體驗拼裝樂高®積木的玩趣。

亮點2：和樂區工作人員交換萬聖節限定迷你樂高®公仔

樂高®公仔可以說是吸引眾多樂高迷收集，此次推出的迷你樂高®公仔交換活動「Minifigure Trading」，帶著自己想交換的迷你樂高®公仔，就可向樂園工作人員交換此次活動限定的萬聖節迷你樂高®公仔，小朋友也可藉此機會體驗交換分享之樂。

亮點3：收藏充滿驚喜的萬聖節南瓜筒

此次日本樂高樂園®特別推出6種不同顏色的螢光南瓜筒，內有萬聖節扮裝用的彩色眼鏡、20多個款式可供選擇的迷你樂高®套件，以及活動限定的樂高®工廠積木塊，充滿驚喜的南瓜筒吸引樂高迷收藏。

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