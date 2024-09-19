快訊

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

捲黎巴嫩爆炸案！金阿波羅董事長被約談回公司 頻說「這3字」轉身離開

新手入門很OK！　日本絕美登山「紅葉鑑賞團」 3900日圓準備一日來回岩手賞楓

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
10/05限定的「須川岳秋日登山一日團」才3900日圓超便宜，現在開放報名中。　圖：一關市觀光協會／提供
10/05限定的「須川岳秋日登山一日團」才3900日圓超便宜，現在開放報名中。　圖：一關市觀光協會／提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】想爬絕美紅葉栗駒山？從岩手縣內一之關車站到須川溫泉登山口的巴士一天只有2班，自駕最方便，但若不會開車又擔心山上迷路，一之關市觀光協會目前正推出「須川岳秋日登山一日團」，僅10/05一團，每人3900日圓，健行全程約5小時，有領隊帶路、附便當午餐、連泡溫泉費用都含了，實在很划算。

早上7點從一之關車站出發，08:45抵達岩鏡平登山口起登，走初級者路線〜「中央路線」抵達山頂後休息吃便當。往西可以看到被稱為出羽富士的鳥海山、還有月山，往南可遠眺船形山、泉之岳，大晴天時甚至能看到藏王山！下山走「產沼路線」，可盡情欣賞有如拼布般的紅艷山頭。正對面可見有名的燒石岳、以及名列日本百岳的早池峰山，宛如收藏大絕景般、美不勝收。

下山後前往須川溫泉泡湯休息，返回一之關車站途中還會前往 Polano 手工冰淇淋店，品嘗在地名物的義式冰淇淋，當天提供每人2球。

◉（初級版）須川岳秋天登山賞楓一日團

・日期：10月5日（週六）

・人數：最多40人（最少18人成團）

・費用：一人3900日圓（包含巴士租借、登山領隊、便當、溫泉入浴費等）

・資格：中學生以上至80歲、擁有登山經驗、長距離健走經驗的健康人士

・集合：JR一之關站西口；清晨06:50

・解散：JR一之關站西口；下午17:00 

・報名截止：9月30日（週一）、額滿將提前結束。

・報名處：一關市觀光協會　

・電話 ：+81-191-23-2350（營業時間9:00～17:30）

・Email：ichikan@indigo.plal.or.jp

・活動網頁：https://iwate-kankocp.jp/note/article.php?p=40

▲下山後前往須川溫泉泡湯休息，是登山一日團的亮點，入浴費用也包含在內。　圖：一關市觀光協會／提供
▲下山後前往須川溫泉泡湯休息，是登山一日團的亮點，入浴費用也包含在內。　圖：一關市觀光協會／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

便當 溫泉 登山

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

初魚集團力邀 日本清湯拉麵先驅「210K」首度來台快閃

內政部：高風險登山路段申請 設計發出風險警示效果

累犯！3台灣人在日本冒充警察 騙走2600萬元黃金遭逮

慈濟大學與日本大手前大學簽MOU 增短期交流機會

相關新聞

新手入門很OK！　日本絕美登山「紅葉鑑賞團」 3900日圓準備一日來回岩手賞楓

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】想爬絕美紅葉栗駒山？從岩手縣內一之關車站到須川溫泉登山口的巴士一天只有2班，自駕最方便，但若不會開車又擔心山上迷路，一之關市觀光協會目前正推出「須川岳秋日登山一日團」，僅10

又多了一個世遺景點可追！新潟縣「佐渡島金山」成功登錄為世界文化遺產

【旅奇傳媒/日本部報導】恭喜「佐渡金山」成功登錄世界文化遺產！歷時多年努力，新潟縣佐渡島金山成功登錄為世界文化遺產，成為日本第26個世界遺產。 佐渡金山為日本境內最大金礦產地，擁有近400年開採金

哇！自噴湧泉水，日本這個城市的市民不用繳水費？

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】位於西日本最高峰石鎚山麓的愛媛縣「西条市」，正處於石鎚山系天然地下水自噴湧出的稀有地帶，每天的湧出量高達9千萬公升，相當於45萬個浴缸的水量。也因此，西条市又被稱為「水の都」

來去富士山下迎新年！華航直飛靜岡跨年專機只要5,000元起

【旅奇傳媒/記者張偉浩】靜岡縣位於日本本州中南部，以其壯麗的自然風光和豐富的文化歷史著稱。不僅是著名的富士山所在地，也是日本最重要的茶葉產地之一。靜岡縣擁有眾多的旅遊景點，包括美麗的海岸線、壯觀的山景

北海道飯店精選Top 5，絕美滑雪飯店賞羊蹄山，享受溫泉／KTV／租借腳踏車！

札幌市區的北海道星級飯店，不僅有溫泉、文青禮品店，要前往富良野花海、小樽運河等景點觀光旅遊都很方便。冬季時被白雪覆蓋的北海道滑雪飯店，景觀大套房最適合滑雪揪團入住。AsiaYo這次要推薦5間規劃北海道自由行必住的星級飯店與滑雪飯店，不管是冬夏都能輕鬆尋找住宿，享受北海道的四季魅力！

充滿藝術的「寶可夢聯名咖啡廳」即將進駐麻布台Hills！當寶可夢碰上日本傳統工藝

今年11月寶可夢將和當代國寶級藝術家到年輕藝術家們合作，將在東京麻布台Hills 推出寶可夢 × 日本傳統工藝展聯名咖啡館「Cafe Pokemon x Crafts Exhibition」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。