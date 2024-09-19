新手入門很OK！　日本絕美登山「紅葉鑑賞團」 3900日圓準備一日來回岩手賞楓

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】想爬絕美紅葉栗駒山？從岩手縣內一之關車站到須川溫泉登山口的巴士一天只有2班，自駕最方便，但若不會開車又擔心山上迷路，一之關市觀光協會目前正推出「須川岳秋日登山一日團」，僅10/05一團，每人3900日圓，健行全程約5小時，有領隊帶路、附便當午餐、連泡溫泉費用都含了，實在很划算。

早上7點從一之關車站出發，08:45抵達岩鏡平登山口起登，走初級者路線〜「中央路線」抵達山頂後休息吃便當。往西可以看到被稱為出羽富士的鳥海山、還有月山，往南可遠眺船形山、泉之岳，大晴天時甚至能看到藏王山！下山走「產沼路線」，可盡情欣賞有如拼布般的紅艷山頭。正對面可見有名的燒石岳、以及名列日本百岳的早池峰山，宛如收藏大絕景般、美不勝收。

下山後前往須川溫泉泡湯休息，返回一之關車站途中還會前往 Polano 手工冰淇淋店，品嘗在地名物的義式冰淇淋，當天提供每人2球。

◉（初級版）須川岳秋天登山賞楓一日團

・日期：10月5日（週六）

・人數：最多40人（最少18人成團）

・費用：一人3900日圓（包含巴士租借、登山領隊、便當、溫泉入浴費等）

・資格：中學生以上至80歲、擁有登山經驗、長距離健走經驗的健康人士

・集合：JR一之關站西口；清晨06:50

・解散：JR一之關站西口；下午17:00

・報名截止：9月30日（週一）、額滿將提前結束。

・報名處：一關市觀光協會

・電話 ：+81-191-23-2350（營業時間9:00～17:30）

・Email：ichikan@indigo.plal.or.jp

・活動網頁：https://iwate-kankocp.jp/note/article.php?p=40

▲下山後前往須川溫泉泡湯休息，是登山一日團的亮點，入浴費用也包含在內。 圖：一關市觀光協會／提供

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