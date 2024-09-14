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準備去岩手賞楓！ 日本最美的秋天 燃燒般絕景「紅葉地毯」in栗駒山須川岳

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圖：一關市觀光協會／提供
圖：一關市觀光協會／提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】位於日本東北的栗駒山，其紅葉之美，被日本登山家譽為「神之地毯」。每年秋天，整個山頭就像是要燃燒起來一般，鋪滿了紅黃橙競豔的楓紅，一望無際，是一生難忘的絕景。

栗駒山秋天的紅葉之美，被日本登山家譽為「神之地毯」。　圖：一關市觀光協會／提供
栗駒山秋天的紅葉之美，被日本登山家譽為「神之地毯」。　圖：一關市觀光協會／提供

栗駒山橫跨了岩手、秋田、宮城3縣，岩手縣內被叫做「須川岳（すかわだけ）」。推薦可從一之關車站搭乘前往須川溫泉的巴士，抵達須川溫泉登山口後走「產沼路線」，沿途欣賞火山特有景觀如峽谷、湖沼、濕原等令人心醉的夢幻楓光。下山回程還能在「須川溫泉」的足湯泡腳小憩。

賞楓資訊》 

・最佳楓期｜9月下旬～10月上旬

・交通方式｜JR 一之關站前9號站牌，搭乘前往須川溫泉的巴士；一天僅2班。

・更多情報｜請看「一之關旅遊網

栗駒山擁有豐富的登山路線，從約一個半小時即可攻頂的入門級，到需要用超過五個小時穿越險峻原生林的專業級，任你挑選。　圖：一關市觀光協會／提供
栗駒山擁有豐富的登山路線，從約一個半小時即可攻頂的入門級，到需要用超過五個小時穿越險峻原生林的專業級，任你挑選。　圖：一關市觀光協會／提供

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